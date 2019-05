АПЛ в цитатах: Три пальца Моуринью, корова Почеттино и танцор Салах

«Ливерпуль» преследовал «Манчестер Сити» в турнирной таблице, в то время как у других клубов были более запоминающиеся моменты за пределами футбольного поля.

Кто мог забыть гневную отповедь Жозе Моуринью про три пальца в августе? Маурицио Сарри, который принес на пресс-конференцию ноутбук своего аналитика после полуфинала Кубка лиги в январе, также запомнился, как и знаменитая фразочка Джейми Каррагера после победного гола «Ливерпуля» в матче против «Тоттенхэма» 31 марта.

Звезды Премьер-лиги этого года сами рассказывают свои истории...

Если честно, я не знаю, почему политики не делают то, что хочет страна. У нас был референдум, и теперь мы видим, как разные политики и все остальные пытаются вмешаться ... Так какого черта тогда у нас был референдум? Я не могу дождаться выхода из Евросоюза, если честно. Я думаю, что нам будет намного лучше без этой хреновины. Во всех аспектах. Также и в футболе, абсолютно. К черту остальной мир. Нил Уорнок рассматривает карьеру в политике после безголевой ничьей «Кардиффа» с «Хаддерсфилдом», 12 января.

Да, это правда, это был кто-то из персонала «Лидс Юнайтед». Я несу ответственность за это. Неважно, законно это или незаконно, правильно или неправильно ... Для меня достаточно уже того, что Фрэнк Лэмпард и «Дерби» считают это поведение неправильным, чтобы я понял, что плохо поступил. Я не пытаюсь оправдываться, но я использовал эту практику после квалификации на чемпионат мира с Аргентиной. Это не незаконно, мы занимаемся этим публично и говорим об этом в прессе. Некоторые люди считают, что это неправильно, а у других нет проблем с этим. Скандальное признание Марсело Бьелсы о том, что он шпионил за тренировками «Дерби» перед их игрой против «Лидса», 12 января.

Это похоже на корову, которая каждый день в течение 10 лет видит, что поезд проезжает мимо в одно и то же время. Если вы спросите корову, во сколько прибудет поезд, она не сможет дать правильного ответа. В футболе тоже самое. Опыт, да, но желание, мотивация, обстоятельства — все это так же важно. Никто не знает, о чем говорит Маурисио Почеттино в преддверии матча Лиги чемпионов между «шпорами» и «Интером», 17 сентября.

Просто чтобы закончить, вы знаете, каков был результат? Это [подняв три пальца]. 3-0, 3-0. Знаете ли вы, что это такое? 3-0. Это также значит три титула премьер-лиги, я выиграл их больше, чем тренеры 19 остальных клубов вместе взятые. Три у меня и два у них, два. Так что уважение, уважение, уважение. Жозе Моуринью принимает поражение «МЮ» от «Тоттенхэма» со счетом 0:3 в обычном для последних лет своей карьеры стиле, 27 августа.

Я видел видео с нашей камеры несколько минут назад, это был офсайд. Наша камера была на линии с Кейном, и она была в офсайде, но это не важно. Своей головой он залез во «вне игры». Но это не важно. Было важно, чтобы судья остановил передачу, он не следил за мячом, поэтому он оказал большое влияние на наших защитников, и на данный момент я думаю, что английские рефери не в состоянии использовать систему VAR. Если вы не уверены в этой системе, вы должны следить за мячом, и в конце эпизода принять решение. В этом случае он остановился. Он не следил за мячом, поэтому для нашего защитника это было положение «вне игры». Маурицио Сарри показывает, что он, возможно, не самый большой фанат системы VAR после того, как она подтвердила пенальти, назначенный против них в первом полуфинале Кубка лиги с «Тоттенхэмом», 8 января.

