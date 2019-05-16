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    АПЛ в цитатах: Три пальца Моуринью, корова Почеттино и танцор Салах

    Делимся лучшими цитатами звезд и тренеров Английской Премьер-лиги сезона 2018/19

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    Жозе МоуриньюАПЛ в цитатах: Три пальца Моуринью, корова Почеттино и танцор Салах «Тоттенхэм» стал сенсацией ЛЧАнгличане захватили Европу. Эпоха «Реала» и «Барселоны» окончена Антуан ГризманнВыбор Гризманна. «Барселона» использует Месси в качестве приманки
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    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    Год в Английской Премьер-лиге выдался невероятным, но он не был бы таким и без некоторых удивительных цитат по ходу сезона, которые собрал и опубликовал Sky Sports.
    «Ливерпуль» преследовал «Манчестер Сити» в турнирной таблице, в то время как у других клубов были более запоминающиеся моменты за пределами футбольного поля.

    Кто мог забыть гневную отповедь Жозе Моуринью про три пальца в августе? Маурицио Сарри, который принес на пресс-конференцию ноутбук своего аналитика после полуфинала Кубка лиги в январе, также запомнился, как и знаменитая фразочка Джейми Каррагера после победного гола «Ливерпуля» в матче против «Тоттенхэма» 31 марта.

    Звезды Премьер-лиги этого года сами рассказывают свои истории...

    Тренеры

  • Если честно, я не знаю, почему политики не делают то, что хочет страна. У нас был референдум, и теперь мы видим, как разные политики и все остальные пытаются вмешаться ... Так какого черта тогда у нас был референдум? Я не могу дождаться выхода из Евросоюза, если честно. Я думаю, что нам будет намного лучше без этой хреновины. Во всех аспектах. Также и в футболе, абсолютно. К черту остальной мир.
  • Нил Уорнок рассматривает карьеру в политике после безголевой ничьей «Кардиффа» с «Хаддерсфилдом», 12 января.

  • Да, это правда, это был кто-то из персонала «Лидс Юнайтед». Я несу ответственность за это. Неважно, законно это или незаконно, правильно или неправильно ... Для меня достаточно уже того, что Фрэнк Лэмпард и «Дерби» считают это поведение неправильным, чтобы я понял, что плохо поступил. Я не пытаюсь оправдываться, но я использовал эту практику после квалификации на чемпионат мира с Аргентиной. Это не незаконно, мы занимаемся этим публично и говорим об этом в прессе. Некоторые люди считают, что это неправильно, а у других нет проблем с этим.
  • Скандальное признание Марсело Бьелсы о том, что он шпионил за тренировками «Дерби» перед их игрой против «Лидса», 12 января.

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  • Сегодня

  • Это похоже на корову, которая каждый день в течение 10 лет видит, что поезд проезжает мимо в одно и то же время. Если вы спросите корову, во сколько прибудет поезд, она не сможет дать правильного ответа. В футболе тоже самое. Опыт, да, но желание, мотивация, обстоятельства — все это так же важно.
  • Никто не знает, о чем говорит Маурисио Почеттино в преддверии матча Лиги чемпионов между «шпорами» и «Интером», 17 сентября.

  • Просто чтобы закончить, вы знаете, каков был результат? Это [подняв три пальца]. 3-0, 3-0. Знаете ли вы, что это такое? 3-0. Это также значит три титула премьер-лиги, я выиграл их больше, чем тренеры 19 остальных клубов вместе взятые. Три у меня и два у них, два. Так что уважение, уважение, уважение.
  • Жозе Моуринью принимает поражение «МЮ» от «Тоттенхэма» со счетом 0:3 в обычном для последних лет своей карьеры стиле, 27 августа.

  • Я видел видео с нашей камеры несколько минут назад, это был офсайд. Наша камера была на линии с Кейном, и она была в офсайде, но это не важно. Своей головой он залез во «вне игры». Но это не важно. Было важно, чтобы судья остановил передачу, он не следил за мячом, поэтому он оказал большое влияние на наших защитников, и на данный момент я думаю, что английские рефери не в состоянии использовать систему VAR. Если вы не уверены в этой системе, вы должны следить за мячом, и в конце эпизода принять решение. В этом случае он остановился. Он не следил за мячом, поэтому для нашего защитника это было положение «вне игры».
  • Маурицио Сарри показывает, что он, возможно, не самый большой фанат системы VAR после того, как она подтвердила пенальти, назначенный против них в первом полуфинале Кубка лиги с «Тоттенхэмом», 8 января.

  • Добрый день.
  • Унай Эмери, начиная многочисленные предматчевые и постматчевые интервью.

    • Игроки

  • Лучший день в моей жизни. Приехать сюда впервые в качестве капитана «Астон Виллы», а затем забить победный гол — это то, о чем можно только мечтать, особенно фанатам «Астон Виллы». Очевидно, что в футболе есть принципиальное соперничество, но я не думаю, что это уместно. Я просто пытаюсь делать свою работу, и я думаю, что справился. Я забил победный гол, и мы ушли с тремя очками. Было невероятно сделать это перед нашими фанатами. После того, что случилось в первой половине, я думаю, что все к тому шло. Быть капитаном клуба здесь — то, о чем я мечтал с тех пор, как я был ребенком.
  • Джек Грилиш реагирует наилучшим образом после того, как его ударил фанат «Бирмингема» Пол Митчелл в дерби Второго Города, прежде чем он забил победный гол на «Сент-Эндрюс», 11 марта.

  • С меня хватит. Сейчас я настроил себя так: мне осталось пять или шесть лет в футболе, и я не могу дождаться, когда завершу карьеру. Вы видите, что моего тренера (Маурисио Почеттино) дисквалифицируют за две игры за то, что он просто противостоит (рефери) Майку Дину в Бернли. А страны, которые замечены в проявлениях расизма, штрафуют на мизерные суммы. Сейчас это просто фарс какой-то.
  • Дэнни Роуз размышляет о расистских оскорблениях, направленных против него и его товарищей по команде, через неделю после победы сборной Англии в Черногории 5 апреля.

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  • Вчера

  • Это нелепость, такого не должно быть в футболе. Сопернику подарили очко. Мы забили чистейший мяч, замечательная атака, 2:0, игра сделана. Мы выиграли матч, но судьи отобрали у нас два очка. Они [судьи] сказали, что там был офсайд. Что Йосида бил по воротам, но это не так. Я бил дважды, мяч отскочил и я пробил снова. Это просто смешно. Вы говорите, что ВАР такой, ВАР сякой, что мы еще не готовы... Да внедрите вы уже его, им [судьям] определенно нужна помощь. Мы играем в АПЛ, это лучшая и самая зрелищная лига в мире, так помогите же им [судьям], ведь они отобрали у нас два очка.
  • В отличие от Сарри, Чарли Остин не может дождаться введения ВАР после спорной ничьей «Саутгемптона» с «Уотфордом», 15 ноября.

  • Я знаю, со стороны все это смотрелось не очень. Я думаю, это было недопонимание. Я понимаю, что по телевидению и в социальных сетях говорят об этом, но я здесь, чтобы объяснить ситуацию, сказать, что я не собирался идти против тренера. Мы говорили сейчас с Сарри. По сути, я пытался сказать, что я в порядке. Он думал, я не в состоянии продолжать матч. Все это случилось в напряженный момент, когда многое происходило.
  • Кепа Аррисабалага называет свою публичную ссору с Маурицио Сарри во время финала Кубка лигии недоразумением (позже он был оштрафован на недельную зарплату), 25 февраля.

    • Эксперты

  • Если это правда, и Моуринью в субботу будет мертвой походкой покидать «Олд Траффорд», фанаты восстанут против руководства так, как никогда прежде. Это неприемлемо, и я должен сказать, что Жозе Моуринью получит завтра самую большую поддержку в своей жизни, и я тоже буду на стадионе, чтобы отдать ему должное.
  • Гари Невилл реагирует на статью The Mirror о том, что Жозе Моуринью будет уволен (он продержался еще два месяца), 5 октября.

  • Мо Салах, ах ты маленький танцор!
  • Джейми Каррагер пытается быть беспристрастным, когда «Ливерпуль» забил победный гол в концовке матча с «Тоттенхэмом» на «Энфилде», чтобы вернуться на вершину таблицы АПЛ 31 марта.

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  • В Ливерпуле произойдет то же, что было и в Манчестере годы назад, — вы будете идти по улице, и люди вокруг будут говорить: «Я думаю, что мы можем сделать это, давайте завоюем титул в этом году». Вы можете гулять по улице, отдыхать и расслабляться, а затем внезапно ваши мысли возвращаются к титулу, и вы не можете думать ни о чем ином. Это просто терзает вас каждую минуту, каждый день.
  • Гари Невилл о новом давлении на «Ливерпуль» в момент, когда чемпионская гонка накалилась до предела, 24 февраля

  • Я в ярости, если честно. Смущает тот факт, что Сульшеру пришлось извиняться перед болельщиками за них. Я часто говорил, что если в клубе есть сорняки, то нужно от них избавиться. В «МЮ» есть узел сорняков, который портит клуб, атакует фундамент дома, и с ним нужно разобраться должным образом.
  • Гари Невилл критикует игроков «Манчестер Юнайтед» после их поражения 0:4 от «Эвертона» 21 апреля.

  • Я не верю ни единому слову, что он говорит. В этом нет нет никакого смысла. Я даже не думаю, что он верит в то, что говорил. Если вы хороший командный игрок, вам нужно отрабатывать в обороне со всей командой. Говорят, что игроки завелись после игры с «Эвертоном». Слышал, что они кидались друг в друга гелем для волос. Вот как завелись!
  • Рой Кин рассказал о своем отношении к извинениям Поля Погба за «неуважительное» выступление «Юнайтед» против «Эвертона».

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