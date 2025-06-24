«ПСЖ» уверенно идёт в плей-офф: победа над «Сиэтлом» закрепила парижан на первом месте группы В

После неожиданной осечки с бразильцами Луис Энрике перестроил состав: в старте появились капитан Маркиньос, Нуно Мендеш и Жоау Невеш, но всё равно «ПСЖ» не рвал шаблон зрелищной игры. Вместо карусели коротких пасов — выверенные удары и надёжная оборона.
«Сиэтл» сыграл с неожиданной смелостью: американцы высоко прессинговали и едва не наказали за редкую ошибку Джанлуиджи Доннарумму — Хесус Феррейра перехватил неудачный пас голкипера, но под давлением пробил намного выше. «ПСЖ» быстро ответил опасным моментом: Дезире Дуэ красиво приложился метров с десяти, и только реакция Фрея спасла хозяев.
А спустя десять минут до перерыва удача окончательно перешла на французскую сторону: Витинья с ходу зарядил из-за штрафной — мяч явно уходил мимо, но попал в спину Кварацхелии, изменил траекторию и обманул Фрея. Случайность? Да. Но теперь мало кого волнует, как именно был забит гол.
Хакими закрывает матч
Во втором тайме «Сиэтл» ещё держался: американцы отчаянно бились за шанс уйти красиво, но класс игроков «ПСЖ» с каждым минутой превращал их мечты в мираж. Дуэ снова был близок к голу, но Нугу заблокировал выстрел в подкате.
Всё решил молниеносный контрвыпад на 66-й минуте: Дуэ разогнал атаку, Барколя раскачал защиту слева и выкатил на дальний угол штрафной. Там Хакими спокойно принял мяч, взглянул на Фрея и мощно пробил мимо него. 2:0 — и всё стало ясно.
У «Сиэтла» было всего три удара в створ за весь турнир, и ни одного — в этом матче. Но команда не развалилась: они старались цепляться за каждый мяч, шли в отбор, ловили редкие шансы на стандартах. Их план рухнул только из-за разницы в классе и банального невезения.
50 тысяч зрителей проводили «Саундерс» овацией: да, они проиграли все три игры, но бились до конца против чемпионов Европы.
Париж снова амбициозен
Для «ПСЖ» эта победа стала ответом скептикам. Да, игра пока далека от идеала — без Дембеле, который всё ещё залечивает травму, без привычной россыпи голевых атак. Но команда Луиса Энрике снова на ходу, снова побеждает и снова идёт к мечте о первом мировом титуле.
Доннарумма оформил второй сухой матч из трёх — при том, что даже не сделал ни одного сейва за 90 минут в Сиэтле. Витинья продолжил вести игру в центре поля, даже отметился «случайной» голевой передачей. Хакими забил свой 10-й гол сезона, подтвердив, что он не только защитник, но и первоклассный завершитель атак.
«ПСЖ» выходит в 1/8 финала с вершины группы и теперь сыграет с одним из фаворитов группы А — «Палмейрас» или «Интер Майами». Возможно, нас ждёт историческая дуэль с Лионелем Месси. Возможно — новая европейско-бразильская классика.