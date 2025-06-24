«ПСЖ» уверенно идёт в плей-офф: победа над «Сиэтлом» закрепила парижан на первом месте группы В

На переполненном «Лумен Филд» в Сиэтле парижане вышли на поле с единственной целью — доказать, что их поражение от «Ботафого» было лишь досадной случайностью. И доказали: «Сиэтл Саундерс» сопротивлялся, сколько хватило сил, но два точных удара — Хвичи Кварацхелии и Ашрафа Хакими — отправили «ПСЖ» в 1/8 финала с первого места группы В.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа B Сиэтл Саундерс — ПСЖ 0:2 Голы: 0:1 Хвича Кварацхелия (35'), 0:2 Ашраф Хакими (67'), 1:2 Conor Knight (66') Сиэтл Саундерс: Стефан Фрей, Джексон Рейген, Джон Белл (Джорджи Минунгу, 71'), Нуху Толо, Алекс Рольдан, Кристиан Ролдан, Обед Варгас (Джордан Моррис, 87'), Альберт Русняк (Дэнни Лейва, 71'), Райан Кент (Калани Косса-Риенци, 57'), Пол Ротрок, Хесус Феррейра (Дэнни Мусовски, 57') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия (Брэдли Баркола, 63'), Сенни Меюлю (Гонсалу Рамуш, 77'), Дезире Дуэ (Ибраим Мбайе, 82'), Фабиан Руис, Витор Феррейра, Жоау Невеш (Уоррен Заир-Эмери, 63') Предупреждение: Жоау Невеш (44')

После неожиданной осечки с бразильцами Луис Энрике перестроил состав: в старте появились капитан Маркиньос, Нуно Мендеш и Жоау Невеш, но всё равно «ПСЖ» не рвал шаблон зрелищной игры. Вместо карусели коротких пасов — выверенные удары и надёжная оборона.

Сиэтл Саундерс — ПСЖ gettyimages.com

«Сиэтл» сыграл с неожиданной смелостью: американцы высоко прессинговали и едва не наказали за редкую ошибку Джанлуиджи Доннарумму — Хесус Феррейра перехватил неудачный пас голкипера, но под давлением пробил намного выше. «ПСЖ» быстро ответил опасным моментом: Дезире Дуэ красиво приложился метров с десяти, и только реакция Фрея спасла хозяев.

А спустя десять минут до перерыва удача окончательно перешла на французскую сторону: Витинья с ходу зарядил из-за штрафной — мяч явно уходил мимо, но попал в спину Кварацхелии, изменил траекторию и обманул Фрея. Случайность? Да. Но теперь мало кого волнует, как именно был забит гол.

Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ gettyimages.com

Хакими закрывает матч

Во втором тайме «Сиэтл» ещё держался: американцы отчаянно бились за шанс уйти красиво, но класс игроков «ПСЖ» с каждым минутой превращал их мечты в мираж. Дуэ снова был близок к голу, но Нугу заблокировал выстрел в подкате.

Всё решил молниеносный контрвыпад на 66-й минуте: Дуэ разогнал атаку, Барколя раскачал защиту слева и выкатил на дальний угол штрафной. Там Хакими спокойно принял мяч, взглянул на Фрея и мощно пробил мимо него. 2:0 — и всё стало ясно.

Ашраф Хакими gettyimages.com

У «Сиэтла» было всего три удара в створ за весь турнир, и ни одного — в этом матче. Но команда не развалилась: они старались цепляться за каждый мяч, шли в отбор, ловили редкие шансы на стандартах. Их план рухнул только из-за разницы в классе и банального невезения.

50 тысяч зрителей проводили «Саундерс» овацией: да, они проиграли все три игры, но бились до конца против чемпионов Европы.

Париж снова амбициозен

Для «ПСЖ» эта победа стала ответом скептикам. Да, игра пока далека от идеала — без Дембеле, который всё ещё залечивает травму, без привычной россыпи голевых атак. Но команда Луиса Энрике снова на ходу, снова побеждает и снова идёт к мечте о первом мировом титуле.

Сиэтл Саундерс — ПСЖ gettyimages.com

Доннарумма оформил второй сухой матч из трёх — при том, что даже не сделал ни одного сейва за 90 минут в Сиэтле. Витинья продолжил вести игру в центре поля, даже отметился «случайной» голевой передачей. Хакими забил свой 10-й гол сезона, подтвердив, что он не только защитник, но и первоклассный завершитель атак.

«ПСЖ» выходит в 1/8 финала с вершины группы и теперь сыграет с одним из фаворитов группы А — «Палмейрас» или «Интер Майами». Возможно, нас ждёт историческая дуэль с Лионелем Месси. Возможно — новая европейско-бразильская классика.