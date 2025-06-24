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    Сафиуллин выйдет в четвертьфинал на Мальорке?

    Сафиуллин — Меджедович. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир на Мальорке 24 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Меджедович
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против серба Хамада Меджедовича во втором круге турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Меджедович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мальорка. Мужчины 24 Июня 2025 года

    Роман Сафиуллин

  • Россия
    •  Роман Сафиуллин 14:30 Хамад Меджедович

    Хамад Меджедович

  • Сербия
    •

    Сафиуллин

    Роман в первом раунде одержал победу над французом Александром Мюллером — 7:6, 7:5.

    Российский теннисист впервые в сезоне выиграл матч на траве.

    Ранее в этом месяце Сафиуллин проиграл Джованни Мпетши-Перрикару в первом круге турнира в Штутгарте и уступил 17-летнему Джастину Энгелю в квалификации «пятисотника» в Галле.

    Сафиуллин прервал серию из шести поражений благодаря победе над Мюллером.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом сезоне Роман прошел дальше второго круга только на одном турнире ATP (в конце марта дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Майами).

    Меджедович

    Хамад в стартовом матче разгромил американца Нишеша Басаваредди — 6:0, 6:4.

    Это был всего лишь второй его матч на траве. В середине месяца серб уступил австралийцу Адаму Уолтону в квалификации лондонского «пятисотника».

    Лучшим результатом Меджедовича в этом году пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Марселе.

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    В конце мая Меджедович прошел два раунда на Открытом чемпионате Франции, благодаря чему остался в топ-80.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.06, победу Меджедовича букмекеры предлагают за 1.76.

    Прогноз: россиянин и серб, скорее всего, проведут затяжной матч. Вряд ли они ограничатся двумя сетами и одним тай-брейком.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сафиуллин — Меджедович?

    Матч Сафиуллин — Меджедович состоится 24 июня 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сафиуллин — Меджедович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 24,5 .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сафиуллин — Меджедович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 24,5 » с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сафиуллин — Меджедович?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сафиуллин — Меджедович?

    Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.06, победу Меджедовича букмекеры предлагают за 1.76.

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