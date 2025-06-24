Сафиуллин — Меджедович. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир на Мальорке 24 июня 2025 года

Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против серба Хамада Меджедовича во втором круге турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Меджедович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сафиуллин

Роман в первом раунде одержал победу над французом Александром Мюллером — 7:6, 7:5.

Российский теннисист впервые в сезоне выиграл матч на траве.

Ранее в этом месяце Сафиуллин проиграл Джованни Мпетши-Перрикару в первом круге турнира в Штутгарте и уступил 17-летнему Джастину Энгелю в квалификации «пятисотника» в Галле.

Сафиуллин прервал серию из шести поражений благодаря победе над Мюллером.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом сезоне Роман прошел дальше второго круга только на одном турнире ATP (в конце марта дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Майами).

Меджедович

Хамад в стартовом матче разгромил американца Нишеша Басаваредди — 6:0, 6:4.

Это был всего лишь второй его матч на траве. В середине месяца серб уступил австралийцу Адаму Уолтону в квалификации лондонского «пятисотника».

Лучшим результатом Меджедовича в этом году пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Марселе.

В конце мая Меджедович прошел два раунда на Открытом чемпионате Франции, благодаря чему остался в топ-80.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.06, победу Меджедовича букмекеры предлагают за 1.76.

Прогноз: россиянин и серб, скорее всего, проведут затяжной матч. Вряд ли они ограничатся двумя сетами и одним тай-брейком.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.88.