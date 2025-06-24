Сафиуллин — Меджедович. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир на Мальорке 24 июня 2025 года

Роман Сафиуллин
Хамад Меджедович
Сафиуллин
Роман в первом раунде одержал победу над французом Александром Мюллером — 7:6, 7:5.
Российский теннисист впервые в сезоне выиграл матч на траве.
Ранее в этом месяце Сафиуллин проиграл Джованни Мпетши-Перрикару в первом круге турнира в Штутгарте и уступил 17-летнему Джастину Энгелю в квалификации «пятисотника» в Галле.
Сафиуллин прервал серию из шести поражений благодаря победе над Мюллером.
Ранее в этом сезоне Роман прошел дальше второго круга только на одном турнире ATP (в конце марта дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Майами).
Меджедович
Хамад в стартовом матче разгромил американца Нишеша Басаваредди — 6:0, 6:4.
Это был всего лишь второй его матч на траве. В середине месяца серб уступил австралийцу Адаму Уолтону в квалификации лондонского «пятисотника».
Лучшим результатом Меджедовича в этом году пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Марселе.
В конце мая Меджедович прошел два раунда на Открытом чемпионате Франции, благодаря чему остался в топ-80.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.06, победу Меджедовича букмекеры предлагают за 1.76.
Прогноз: россиянин и серб, скорее всего, проведут затяжной матч. Вряд ли они ограничатся двумя сетами и одним тай-брейком.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.88.