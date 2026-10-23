прогноз на матч 1/4 финала турнира в Алматы, ставка за 2.32

Француз Адриан Маннарино сыграет против грузина Николоза Басилашвили в четвертьфинале турнира ATP 250 в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 23 октября, начало — в 09:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.

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Басилашвили

Николоз провел уже четыре матча на текущем турнире в крупнейшем городе Казахстана.

В квалификации грузинский теннисист обыграл японца Таро Даниэля и австралийца Адама Уолтона.

В первом раунде Басилашвили одержал уверенную победу над бывшей третьей ракеткой Марином Чиличем — 6:2, 7:5.

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Во втором круге его соперником был аргентинец Факундо Диас Акоста — 6:2, 6:4.

Басилашвили второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал турнира ATP. В конце сентября экс-16-я ракетка мира дошел до полуфинала в Чэнду (это пока что его лучший результат в сезоне).

При этом стоит обратить внимание, что Басилашвили по-прежнему находится за пределами топ-100. Эту неделю он начал в статусе 128-й ракетки мира.

В текущем сезоне 34-летний грузин провел 65 матчей: на этом отрезке у него Николоза 33 победы и 32 поражения.

Маннарино

У Адриана в первом раунде был непростой матч против Александра Вукича.

Несмотря на все проблемы, 38-летний француз здорово провел решающий сет против австралийца — 7:6: 4:6, 6:3.

То же самое было и в матче второго круга против Андрея Рублева — 6:4, 3:6, 6:3. Россиянин заметно облегчил сопернику задачу своими бесконечными эмоциональными срывами.

Маннарино неплохо пошумел и на недавнем «Мастерсе» в Шанхае. Одним из главных сюрпризов стала его победа над шестой ракеткой мира Флавио Коболли.

После этого Адриан проиграл Карену Хачанову (4:6, 2:6), но в любом случае он по-прежнему остается соперником, которого ни в коем случае нельзя недооценивать.

Эту неделю Маннарино начал в статусе 79-й ракетки мира. В текущем сезоне он провел 55 матчей (23 победы, 32 поражения).

Среди лучших результатов Маннарино в этом году — финал турнира ATP 250 в Монпелье, полуфинал в Хертогенбосе и четвертьфинал в Чэнду.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 1.70, победу Маннарино букмекеры предлагают за 2.14.

Прогноз: Маннарино выиграл три из четырех матчей против Басилашвили.

Их предыдущая встреча состоялась в начале октября в первом круге «Мастерса» в Шанхае: Николоз не смог завершить этот матч, снявшись при счете 6:3, 2:2 в пользу соперника.

Так или иначе, а сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Басилашвили тоже весьма опасен, несмотря на то, что уже давно находится за пределами топ-100.

2.32 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Басилашвили — Маннарино принесёт прибыль 1320₽, общая выплата — 2320₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.