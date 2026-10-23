Россиянка Екатерина Александрова сыграет против представительницы Канады Лейлы Фернандес в четвертьфинале турнира WTA 500 в Нинбо (Китай). Матч пройдет 23 октября, начало — в 09:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.
Фернандес
Лейла начала турнир с победы над Элизой Мертенс.
Канадская теннисистка обыграла бельгийку в непростом трехсетовом матче — 2:6, 6:3, 7:5.
Во втором раунде ее соперницей была белоруска Александра Соснович. Здесь Фернандес тоже дожала соперницу только в третьей партии — 7:5, 6:7, 6:3.
Фернандес начала неделю в статусе 30-й ракетки мира.
В конце сентября Лейла стала чемпионкой «пятисотника» в Сингапуре. На этом турнире она обыграла Мирру Андрееву и Майю Хвалиньскую.
На «тысячнике» в Пекине финалистка US Open-2021 проиграла в стартовом матче представительнице Узбекистана Камилле Рахимовой.
В Ухане Фернандес прошла два раунда, после чего уступила Алене Остапенко.
В текущем сезоне Фернандес провела 51 матч. На этом отрезке у нее 26 побед и 25 поражений.
Александрова
Екатерина в первом круге одержала уверенную победу над китаянкой Ханьюй Го.
Российская теннисистка обыграла 189-ю ракетку мира со счетом 6:2, 6:3.
Во втором раунде ее соперницей была Марта Костюк, которая не смогла завершить матч из-за травмы запястья. Александрова взяла первый сет со счетом 6:4, после чего украинка отказалась от продолжения борьбы.
В прошлом году Александрова дошла до финала на «пятисотнике» в Нинбо. Соответственно, теперь ей надо защищать 325 очков.
На недавнем «тысячнике» в Ухане она не смогла пройти первый круг, проиграв Лейле Фернандес.
Зато перед этим Александрова дошла до четвертьфинала в Пекине. На «тысячнике» в китайской столице она обыграла Александру Соснович, Диану Шнайдер и Линду Носкову, после чего уступила Мирре Андреевой со счетом 6:7, 6:7
Александрова начала неделю в статусе 33-й ракетки мира. В этом сезоне у нее пока отрицательный баланс — 22 победы и 24 поражения.
Также стоит обратить внимание, что в августе Екатерина дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Торонто.
Лучшим результатом Александровой на уровне WTA 500 в этом году пока остается выход в финал турнира в Абу-Даби.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фернандес в этом матче можно поставить за 2.14, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.70.
Прогноз: Александрова ранее выиграла три из пяти матчей против Фернандес.
Правда, их недавняя встреча, состоявшая на «тысячнике» в Ухане, завершилась победой канадской теннисистки со счетом 6:4, 3:6, 6:3.
Несмотря на то, что Александрова действительно заметно лучше играет во второй половине сезона, чем в первой, мы все равно не уверены, что она выйдет в следующий раунд китайского турнира.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.