Ли — Радукану. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Истбурне 24 июня 2025 года

Эрика Андреева
Селена Жанисиевич
Ли
Сезон на траве для Энн Ли стартовал в Хертогенбосе, в Нидерландах американка смогла переиграть россиянку Анастасию Потапову (7:5, 6:2).
В этой встрече Ли шесть раз подала навылет, допустила одну ошибку на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.
Во втором круге Хертогенбоса Ли уступила хозяйке корта Сюзан Ламенс из Нидерланд (6:7, 6:7).
Энн Ли занимает 64 место в женской теннисной ассоциации.
Радукану
Прервалась победная серия Эммы Радукану, на соревнованиях в Лондоне британка уступила китайской спортсменке Циньвэнь Чжэн (2:6, 4:6).
Эмма Радукану четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта.
На соревнованиях в Лондоне Радукану выиграла у словацкой соперницы Ребекки Шрамковой (6:4, 6:1) и испанской теннисистки Кристины Букши (6:1, 6:2).
На данный момент Эмма Радукану занимает 38 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Радукану в этом матче можно поставить за 1.27, на победу Ли букмекеры предлагают за 3.80.
Прогноз: Эмма Радукану походит к матчу в качестве фаворитки матча, британке не должно составить труда, чтобы переиграть Ли. Ставим на победу Радукану.
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Рекомендуемая ставка: Фора Радукану (-5.5) с коэффициентом 2.15.