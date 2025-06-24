Ли — Радукану. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Истбурне 24 июня 2025 года

Эмма Радукану из Великобритании сыграет против Энн Ли из США в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 24 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ли — Радукану, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ли

Сезон на траве для Энн Ли стартовал в Хертогенбосе, в Нидерландах американка смогла переиграть россиянку Анастасию Потапову (7:5, 6:2).

В этой встрече Ли шесть раз подала навылет, допустила одну ошибку на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

Во втором круге Хертогенбоса Ли уступила хозяйке корта Сюзан Ламенс из Нидерланд (6:7, 6:7).

Прогнозы на теннис

Энн Ли занимает 64 место в женской теннисной ассоциации.

Радукану

Прервалась победная серия Эммы Радукану, на соревнованиях в Лондоне британка уступила китайской спортсменке Циньвэнь Чжэн (2:6, 4:6).

Эмма Радукану четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта.

На соревнованиях в Лондоне Радукану выиграла у словацкой соперницы Ребекки Шрамковой (6:4, 6:1) и испанской теннисистки Кристины Букши (6:1, 6:2).

На данный момент Эмма Радукану занимает 38 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Радукану в этом матче можно поставить за 1.27, на победу Ли букмекеры предлагают за 3.80.

Прогноз: Эмма Радукану походит к матчу в качестве фаворитки матча, британке не должно составить труда, чтобы переиграть Ли. Ставим на победу Радукану.

Рекомендуемая ставка: Фора Радукану (-5.5) с коэффициентом 2.15.