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    Радукану шагнёт во второй круг Истбурна?

    Ли — Радукану. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Истбурне 24 июня 2025 года

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    Эмма Радукану
    Эмма Радукану из Великобритании сыграет против Энн Ли из США в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 24 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ли — Радукану, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Квалификация. Женщины 24 Июня 2025 года

    Эрика Андреева

  • Россия
    •  Эрика Андреева 14:30 Селена Жанисиевич

    Селена Жанисиевич

  • Франция
    •

    Ли

    Сезон на траве для Энн Ли стартовал в Хертогенбосе, в Нидерландах американка смогла переиграть россиянку Анастасию Потапову (7:5, 6:2).

    В этой встрече Ли шесть раз подала навылет, допустила одну ошибку на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

    Во втором круге Хертогенбоса Ли уступила хозяйке корта Сюзан Ламенс из Нидерланд (6:7, 6:7).

    Прогнозы на теннис

    Энн Ли занимает 64 место в женской теннисной ассоциации.

    Радукану

    Прервалась победная серия Эммы Радукану, на соревнованиях в Лондоне британка уступила китайской спортсменке Циньвэнь Чжэн (2:6, 4:6).

    Эмма Радукану четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта.

    На соревнованиях в Лондоне Радукану выиграла у словацкой соперницы Ребекки Шрамковой (6:4, 6:1) и испанской теннисистки Кристины Букши (6:1, 6:2).

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    На данный момент Эмма Радукану занимает 38 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Радукану в этом матче можно поставить за 1.27, на победу Ли букмекеры предлагают за 3.80.

    Прогноз: Эмма Радукану походит к матчу в качестве фаворитки матча, британке не должно составить труда, чтобы переиграть Ли. Ставим на победу Радукану.

    Рекомендуемая ставка: Фора Радукану (-5.5) с коэффициентом 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ли — Радукану?

    Матч Ли — Радукану состоится 24 июня 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ли — Радукану?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Радукану (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ли — Радукану?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Радукану (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ли — Радукану?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ли — Радукану?

    Коэффициенты букмекеров: : На Радукану в этом матче можно поставить за 1.27, на победу Ли букмекеры предлагают за 3.80.

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