ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемПервая победа Алонсо: «Реал» вдесятером сломил «Пачуку» и сделал шаг к плей-офф Илья КазаковИлья Казаков: Впечатлило то, как быстро ЦСКА договорился с Челестини Игроки Манчестер Сити празднуют голБеспощадный Гвардиола: «Манчестер Сити» вторым составом уничтожил «Аль-Айн»
    Все новости спорта

    Выиграет ли «Бока» битву за плей-офф у «Бенфики»?

    Окленд Сити — Бока Хуниорс: прогноз на КЧМ со ставка на матч за 1.95

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Клубный чемпионат мира Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Адвинкула («Бока Хуниорс»)
    24 июня в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Окленд Сити» и «Бока Хуниорс». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Клубный ЧМ. Группа C 24 Июня 2025 года

    Окленд Сити

  • Клубный ЧМ. Группа C
    •  Окленд Сити 22:00 Бока Хуниорс

    Бока Хуниорс

  • Буэнос-Айрес
    •

    «Окленд Сити»

    Турнирное положение: «Окленд Сити» занимает четвертое место в группе после двух туров, отставая от лидера «Баварии» на шесть очков, от второй «Бенфики» — на четыре балла, а от нынешнего соперника — на один пункт.

    Команда уже лишилась даже теоретических шансов пробиться в 1/8 финала, поэтому заключительный тур данной стадии превращается для нее в формальность.

    Окленд Сити — Бока Хуниорс: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 70.0030.001.01Бонус$1500
    •

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира коллектив потерпел разгром от «Бенфики» (0:6).

    Ранее коллектив в первом туре данной стадии турнира также остался без баллов, когда его просто смёла с лица земли «Бавария», выиграв со счетом 10:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмирован — Тон Чжоу, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Окленд Сити» проиграл после восьми матчей без поражений.

    Это сулит номинальным хозяевам плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, который, к тому же, сохраняет турнирную мотивацию.

    Команда все еще не забивала голов в турнире.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Бока Хуниорс» занимает третье место в группе после двух туров, на пять очков отставая от лидера «Баварии», на три — от второй «Бенфики», а также опережая «Окленд» на один балл.

    Команда выйдет в 1/8 финала в случае разгромной победы над нынешним соперником, а также если «Бенфика» потерпит поражение от «Баварии», и при этом будет иметь худшую разницу голов, чем у конкурента.

  • Вернуть «Реал» на вершину. Найти позицию для Трента, раскачать Винисиуса и еще четыре задачи для Хаби Алонсо
  • У испанца впереди еще масса работы, которую предстоит проделать в ближайшие недели
  • Вчера

    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира «Генуэзцы» проиграли «Баварии» (1:2).

    Перед этим в первом туре данной стадии турнира коллектив набрал только один балл, когда разошёлся мировой с «Бенфикой» (2:2), благодаря чему и сохраняет шансы на плей-офф.

    Не сыграют: травмирован — Кавани, дисквалифицирован — Эррера.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бока Хуниорс» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах номинальных гостей на три очка, тем не менее, они все же высоки, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

    Три гола команды на Клубном чемпионате мира забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в двух последних матчах «Окленд Сити» забивали больше 5,5 голов

    • в двух последних матчах «Бока Хуниорс» забивали обе команды

    • в 22-х последних матчах «Бока Хуниорс» забивали меньше 4,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.01. Ничья — в 30.05, победа «Окленд Сити» — в 50.08.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.06 и 10.00.

    Прогноз: в 27-ми последних матчах номинальных гостей забивали меньше 5,5 голов. При всем их превосходстве в классе, команда крайне редко забивает больше шести голов.

    При этом в шести из восьми последних матчей номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 5,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 4,5 голов, ведь так было в 27-ми последних матчах «Бока Хуниорс».

    Ставка: тотал меньше 4,5 голов за 2.90

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Окленд Сити — Бока Хуниорс?

    Матч Окленд Сити — Бока Хуниорс состоится 24 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Окленд Сити — Бока Хуниорс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 5,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Окленд Сити — Бока Хуниорс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 5,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Окленд Сити — Бока Хуниорс?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Окленд Сити — Бока Хуниорс?

    Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.01. Ничья — в 30.05, победа «Окленд Сити» — в 50.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Александрова — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бронцетти — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Томова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Арнальди — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бергс — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Самсонова — Синякова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Векич — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Эванс — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Джонс — Миннен
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Вахш — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Блинкова — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Котов — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Касаткина — Сан
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Алдиер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Окленд Сити — Бока Хуниорс: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 24.06.202522:00. Выиграет ли «Бока» битву за плей-офф у «Бенфики»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры