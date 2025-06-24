Окленд Сити — Бока Хуниорс: прогноз на КЧМ со ставка на матч за 1.95

24 июня в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Окленд Сити» и «Бока Хуниорс». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Окленд Сити»

Турнирное положение: «Окленд Сити» занимает четвертое место в группе после двух туров, отставая от лидера «Баварии» на шесть очков, от второй «Бенфики» — на четыре балла, а от нынешнего соперника — на один пункт.

Команда уже лишилась даже теоретических шансов пробиться в 1/8 финала, поэтому заключительный тур данной стадии превращается для нее в формальность.

Окленд Сити — Бока Хуниорс: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 70.0030.001.01Бонус$1500

Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира коллектив потерпел разгром от «Бенфики» (0:6).

Ранее коллектив в первом туре данной стадии турнира также остался без баллов, когда его просто смёла с лица земли «Бавария», выиграв со счетом 10:0.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмирован — Тон Чжоу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Окленд Сити» проиграл после восьми матчей без поражений.

Это сулит номинальным хозяевам плохие шансы даже на ничью, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, который, к тому же, сохраняет турнирную мотивацию.

Команда все еще не забивала голов в турнире.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Бока Хуниорс» занимает третье место в группе после двух туров, на пять очков отставая от лидера «Баварии», на три — от второй «Бенфики», а также опережая «Окленд» на один балл.

Команда выйдет в 1/8 финала в случае разгромной победы над нынешним соперником, а также если «Бенфика» потерпит поражение от «Баварии», и при этом будет иметь худшую разницу голов, чем у конкурента.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира «Генуэзцы» проиграли «Баварии» (1:2).

Перед этим в первом туре данной стадии турнира коллектив набрал только один балл, когда разошёлся мировой с «Бенфикой» (2:2), благодаря чему и сохраняет шансы на плей-офф.

Не сыграют: травмирован — Кавани, дисквалифицирован — Эррера.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бока Хуниорс» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах номинальных гостей на три очка, тем не менее, они все же высоки, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Три гола команды на Клубном чемпионате мира забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в двух последних матчах «Окленд Сити» забивали больше 5,5 голов

в двух последних матчах «Бока Хуниорс» забивали обе команды

в 22-х последних матчах «Бока Хуниорс» забивали меньше 4,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.01. Ничья — в 30.05, победа «Окленд Сити» — в 50.08.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.06 и 10.00.

Прогноз: в 27-ми последних матчах номинальных гостей забивали меньше 5,5 голов. При всем их превосходстве в классе, команда крайне редко забивает больше шести голов.

При этом в шести из восьми последних матчей номинальных хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 5,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 4,5 голов, ведь так было в 27-ми последних матчах «Бока Хуниорс».

Ставка: тотал меньше 4,5 голов за 2.90