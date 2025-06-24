Бенфика — Бавария: прогноз на футбол со ставкой 2.01

Бенфика
Бавария
«Бенфика»
Турнирное положение: «Орлы» на турнире стартовали продуктивно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.
При этом «Бенфика» явно намерена как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. Да и атака команды пока блистает, наколотив 8 мячей в 2 турах.
Бенфика — Бавария: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Орлы» разгромили «Окленд Сити» (6:0).
До того команда не смогла одолеть «Боку Хуниорс» (2:2). А вот поединок со «Спортингом» завершился досадным поражением (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Бенфика» настреляла 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Орлы» способны еще прибавить в плане реализации. Плюс команда не проигрывала в 2 последних матчах.
Причем «Бенфика» исторически крайне неудачно противостоит «Баварии». Из пяти последних очных поединков команда уступила во всех.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Орлы» мотивированы впервые в истории одолеть мюнхенцев.
«Бавария»
Турнирное положение: Мюнхенцы уже прошли в плей-офф. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей группы.
Причем «Бавария» набрала 6 очков в двух стартовых турах. Да и отличились игроки команды уже 12 результативными выстрелами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Мюнхенцы переиграли «Боку Хуниорс» (2:1).
До того команда смела с газона «Окленд Сити» (10:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Хоффенхайм» (4:0).
При этом «Бавария» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 21 забитым мячом при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Мюнхенцы явно мотивированы побороться за победу в турнире. Да и Майкл Олисе настрелял уже 3 мяча.
При этом «Бавария» победила в 4 своих последних поединках. Да и в плане надежности тылов у команды фактически полная идиллия.
Команда пропустила всего 1 мяч в 4 последних матчах. Мюнхенцы не замечают конкурентов в своей группе, и намерены продолжить эту тенденцию.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Харри Кейн и его партнеры явно будут атаковать традиционно агрессивно.
Статистика для ставок
- «Бавария» победила в 4 своих последних поединках
- «Орлы» не проигрывали в 2 последних матчах
- «Бавария» одолела «орлов» в 5 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.12, а победа оппонента — в скромные 4.82.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 2.00.
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Прогноз: «Бавария» выглядит на голову сильнее соперника, и явно будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости имеют в своем составе ряд ярких исполнителей, к тому же явно намерены продлить свой победный сериал.
Ставка: Победа «Баварии» за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75