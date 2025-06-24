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    «Бавария» продолжит свой победный сериал

    Бенфика — Бавария: прогноз на футбол со ставкой 2.01

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Бавария»
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    Харри Кейн
    24 июня в 3-м туре группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Бенфика» и «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. Группа C 24 Июня 2025 года

    Бенфика

  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:00 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Бенфика»

    Турнирное положение: «Орлы» на турнире стартовали продуктивно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом «Бенфика» явно намерена как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. Да и атака команды пока блистает, наколотив 8 мячей в 2 турах.

    Бенфика — Бавария: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Орлы» разгромили «Окленд Сити» (6:0).

    До того команда не смогла одолеть «Боку Хуниорс» (2:2). А вот поединок со «Спортингом» завершился досадным поражением (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Бенфика» настреляла 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Орлы» способны еще прибавить в плане реализации. Плюс команда не проигрывала в 2 последних матчах.

    Причем «Бенфика» исторически крайне неудачно противостоит «Баварии». Из пяти последних очных поединков команда уступила во всех.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Орлы» мотивированы впервые в истории одолеть мюнхенцев.

    «Бавария»

    Турнирное положение: Мюнхенцы уже прошли в плей-офф. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

    Причем «Бавария» набрала 6 очков в двух стартовых турах. Да и отличились игроки команды уже 12 результативными выстрелами.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Мюнхенцы переиграли «Боку Хуниорс» (2:1).

    До того команда смела с газона «Окленд Сити» (10:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Хоффенхайм» (4:0).

    При этом «Бавария» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 21 забитым мячом при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Мюнхенцы явно мотивированы побороться за победу в турнире. Да и Майкл Олисе настрелял уже 3 мяча.

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    При этом «Бавария» победила в 4 своих последних поединках. Да и в плане надежности тылов у команды фактически полная идиллия.

    Команда пропустила всего 1 мяч в 4 последних матчах. Мюнхенцы не замечают конкурентов в своей группе, и намерены продолжить эту тенденцию.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Харри Кейн и его партнеры явно будут атаковать традиционно агрессивно.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» победила в 4 своих последних поединках

    • «Орлы» не проигрывали в 2 последних матчах

    • «Бавария» одолела «орлов» в 5 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.12, а победа оппонента — в скромные 4.82.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 2.00.

    Прогноз: «Бавария» выглядит на голову сильнее соперника, и явно будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости имеют в своем составе ряд ярких исполнителей, к тому же явно намерены продлить свой победный сериал.

    Ставка: Победа «Баварии» за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бенфика — Бавария?

    Матч Бенфика — Бавария состоится 24 июня 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бенфика — Бавария?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бенфика — Бавария?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.01.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бенфика — Бавария?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бенфика — Бавария?

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.12, а победа оппонента — в скромные 4.82.

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