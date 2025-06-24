Бенфика — Бавария: прогноз на футбол со ставкой 2.01

24 июня в 3-м туре группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Бенфика» и «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Орлы» на турнире стартовали продуктивно. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом «Бенфика» явно намерена как можно скорее обеспечить себе выход в плей-офф. Да и атака команды пока блистает, наколотив 8 мячей в 2 турах.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Орлы» разгромили «Окленд Сити» (6:0).

До того команда не смогла одолеть «Боку Хуниорс» (2:2). А вот поединок со «Спортингом» завершился досадным поражением (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Бенфика» настреляла 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Орлы» способны еще прибавить в плане реализации. Плюс команда не проигрывала в 2 последних матчах.

Причем «Бенфика» исторически крайне неудачно противостоит «Баварии». Из пяти последних очных поединков команда уступила во всех.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Орлы» мотивированы впервые в истории одолеть мюнхенцев.

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенцы уже прошли в плей-офф. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем «Бавария» набрала 6 очков в двух стартовых турах. Да и отличились игроки команды уже 12 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Мюнхенцы переиграли «Боку Хуниорс» (2:1).

До того команда смела с газона «Окленд Сити» (10:0). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Хоффенхайм» (4:0).

При этом «Бавария» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 21 забитым мячом при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мюнхенцы явно мотивированы побороться за победу в турнире. Да и Майкл Олисе настрелял уже 3 мяча.

При этом «Бавария» победила в 4 своих последних поединках. Да и в плане надежности тылов у команды фактически полная идиллия.

Команда пропустила всего 1 мяч в 4 последних матчах. Мюнхенцы не замечают конкурентов в своей группе, и намерены продолжить эту тенденцию.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Харри Кейн и его партнеры явно будут атаковать традиционно агрессивно.

Статистика для ставок

«Бавария» победила в 4 своих последних поединках

«Орлы» не проигрывали в 2 последних матчах

«Бавария» одолела «орлов» в 5 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.12, а победа оппонента — в скромные 4.82.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 2.00.

Прогноз: «Бавария» выглядит на голову сильнее соперника, и явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости имеют в своем составе ряд ярких исполнителей, к тому же явно намерены продлить свой победный сериал.

Ставка: Победа «Баварии» за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75