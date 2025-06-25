Канада — Сальвадор. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 25 июня 2025 года

25 июня в 3-м туре группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют сборные Канады и Сальвадора. Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Канада — Сальвадор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Канада

Турнирное положение: Сборная Канады после двух туров группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ занимает вторую строчку в квартете B, набрав четыре очка.

Команда демонстрирует яркую игру в атаке с самого начала турнира, забив семь мячей и пропустив лишь один. Для выхода с первого места Канада должна обыгрывать соперника в предстоящем матче.

Последние матчи: в первом туре Канада уничтожила сборную Гондураса со счетом 6:0. Команда показала с первого матча, что нацелена выиграть титул.

Однако во втором туре канадцы неожиданно сыграли вничью со сборной Кюрасао. Номинальные фавориты не смогли вырвать победу в концовке матча и завершили поединок со счетом 1:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: точно не сыграет ключевой игрок команды Альфонсо Девис. Также недоступен Моиз Бомбито.

Состояние команды: Сборная Канады до старта Золотого Кубка КОНКАКАФ провела три товарищеские встречи. Дважды команда смогла одолеть соперника, один раз сыграла вничью.

В рамках товаришеских матчей Канада обыграла сборную Панамы со счетом 2:1, сборную Украины со счетом 4:2 и уступила Кот-д`Ивуару в серии пенальти.

Канадцы выглядят уверенно и будут стремиться к прямому выходу из группы с первого места.

Сальвадор

Турнирное положение: Сборная Сальвадора после двух туров группового этапа занимает последнее место в квартете B, набрав лишь один балл.

Команда до старта турнира считалась аутсайдером и пока полностью подтверждает данный статус. Сальвадор должен сотворить чудо и выиграть в этом матче с разницей больше в три мяча, чтобы побороться за путевку в основной этап Кубка КОНКАКАФ.

Последние матчи: Сальвадор в первом туре сыграл вничью со сборной Кюрасао (0:0). Несмотря на отсутствие голов, команда смогла набрать очки.

Во втором туре Сальвадор проиграл в важном, с турнирной точки зрения, матче Гондурасу со счетом 0:2. Можно сказать, что это поражение лишило команду реальных шансов побороться за выход из группы.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: Сальвадор перед групповым этапом Золотого Кубка КОНКАКАФ провел три товарищеских матча, в которых было понятно, что команде поможет лишь чудо на этом турнире.

Команда сыграла вничью со сборными Гватемалы (1:1) и Суринама (1:1) и смогла одержать уверенную победу над сборной Ангильи со счетом 3:1.

В этом матче Сальвадор может постараться сыграть на стандартах, но ожидать открытой игры против явного фаворита не стоит. С другой стороны, команде нечего терять и может появиться элемент риска.

Статистика для ставок

Сальвадор ни разу не обыгрывал Канаду в Кубке КОНКАКАФ

Канада пропустила лишь один мяч на турнире

Канада забила больше всех мячей на турнире — 7

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сборная Канады — явный фаворит по мнению букмекеров. Ставки на победу номинальных хозяев принимаются за 1.23. Ничейный результат оценивается в 5.80, а победа Сальвадора — 10.0.

ТБ 2.5 оценивается в коэффициент 1.49, тогда как ТМ 2.5 принимается за 2.44.

Прогноз: сборная Канады намерена решить все вопросы в группе победой в этом матче. Команда выглядит лучше как по игре, так и по набору футболистов в составе.

Сальвадор имеет отрицательную статистику матчей против номинальных хозяев на этом турнире и ожидать чудо в виде победы номинальных гостей не приходиться, несмотря на отсутствие травм и деквалификаций в составе.

Ставка: обе команды забьют в этом матче за 2.04.

Прогноз: Канада настроена ярко завершить групповой этап и можно предположить более рискованный прогноз с большим количеством забитых мячей в матче.

Ставка: тотал больше 4 в матче за 3.10.