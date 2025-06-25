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    Гондурас шагнёт в плей-офф!

    Гондурас — Кюрасао. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 25 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гондурас — Кюрасао
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    Сборная Гондураса
    25 июня в 3-м туре группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Гондурас и Кюрасао. Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гондурас — Кюрасао, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Гондурас

    Турнирное положение: Гондурасцы бьются за выход в плей-офф. Ныне команда пребывает на 2 позиции в турнирной таблице.

    При этом Гондурас в двух стартовых турах набрала 3 очка. Причем в них команда забила 2 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Гондурасцы переиграли Сальвадор (2:0).

    При этом чуть ранее Гондурас был разбит Канадой (0:6). А вот поединок с Антигуа и Барбудой завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Гондурас добыл 4 победы. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Гондурасцы на данном этапе выглядят не столь ярко. Да и в плане реализации у команды имеются сложности.

    При всем при этом Гондурас традиционно неудачно противостоит Кюрасао. Из трех очных поединков команда победила 1 раз при 2 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Гондурасцы явно сильнее соперника, к тому же способны прибавить в плане реализации.

    Кюрасао

    Турнирное положение: Кюрасаоанцы достаточно ершисты. Вот только на данный момент команда находится на 3 месте в группе.

    Причем Кюрасао пока набрала всего два зачетных балла. А вот пропустила команда всего 1 мяч в собственные ворота.

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  • 22/06/2025

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Кюрасаоанцы дали бой Канаде (1:1).

    До того команда не сумела переиграть Сальвадор (0:0). А еще чуть раньше она уверенно одолела Гаити (5:1).

    Вообще же, Кюрасао в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Кюрасаоанцы нынче выглядят весьма симпатично. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

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    При этом Кюрасао уже три года не проигрывает гондурасцам. Да и в созидательном плане у команды отнюдь не все позитивно.

    Команда явно будет рисковать. Кюрасаоанцы не боятся никого, да и в кадровом плане смотрятся вполне-себе симпатично.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Кюрасаоанцы намерены воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • Кюрасао уже три года не проигрывает Гондурасу

    • Гондурасцы в среднем пропускают 3 мяча за матч

    • Кюрасао не проигрывает 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Гондурас — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.31, а победа оппонента — в скромные 3.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.72.

    Прогноз: Гондурасцы способны прибавить в плане реализации, и плюс твёрдо намерены попасть в плей-офф.

    Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, да и кюрасаоанцы испытывают заметные сложности в созидательном плане.

    Ставка: Победа Гондураса за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.14

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гондурас — Кюрасао?

    Матч Гондурас — Кюрасао состоится 25 июня 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Гондурас — Кюрасао?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гондурас — Кюрасао?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.13.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гондурас — Кюрасао?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гондурас — Кюрасао?

    Коэффициенты букмекеров: Гондурас — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.31, а победа оппонента — в скромные 3.65.

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