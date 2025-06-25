Гондурас — Кюрасао. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 25 июня 2025 года

Гондурас
Турнирное положение: Гондурасцы бьются за выход в плей-офф. Ныне команда пребывает на 2 позиции в турнирной таблице.
При этом Гондурас в двух стартовых турах набрала 3 очка. Причем в них команда забила 2 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Гондурасцы переиграли Сальвадор (2:0).
При этом чуть ранее Гондурас был разбит Канадой (0:6). А вот поединок с Антигуа и Барбудой завершился уверенной победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Гондурас добыл 4 победы. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Гондурасцы на данном этапе выглядят не столь ярко. Да и в плане реализации у команды имеются сложности.
При всем при этом Гондурас традиционно неудачно противостоит Кюрасао. Из трех очных поединков команда победила 1 раз при 2 поражениях.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Гондурасцы явно сильнее соперника, к тому же способны прибавить в плане реализации.
Кюрасао
Турнирное положение: Кюрасаоанцы достаточно ершисты. Вот только на данный момент команда находится на 3 месте в группе.
Причем Кюрасао пока набрала всего два зачетных балла. А вот пропустила команда всего 1 мяч в собственные ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Кюрасаоанцы дали бой Канаде (1:1).
До того команда не сумела переиграть Сальвадор (0:0). А еще чуть раньше она уверенно одолела Гаити (5:1).
Вообще же, Кюрасао в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Кюрасаоанцы нынче выглядят весьма симпатично. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.
При этом Кюрасао уже три года не проигрывает гондурасцам. Да и в созидательном плане у команды отнюдь не все позитивно.
Команда явно будет рисковать. Кюрасаоанцы не боятся никого, да и в кадровом плане смотрятся вполне-себе симпатично.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Кюрасаоанцы намерены воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- Кюрасао уже три года не проигрывает Гондурасу
- Гондурасцы в среднем пропускают 3 мяча за матч
- Кюрасао не проигрывает 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Гондурас — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.31, а победа оппонента — в скромные 3.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.72.
- 2.01Бенфика — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.95Окленд Сити — Бока Хуниорс: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.04Канада — Сальвадор: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Прогноз: Гондурасцы способны прибавить в плане реализации, и плюс твёрдо намерены попасть в плей-офф.
Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, да и кюрасаоанцы испытывают заметные сложности в созидательном плане.
Ставка: Победа Гондураса за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.14