Гондурас — Кюрасао. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 25 июня 2025 года

25 июня в 3-м туре группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Гондурас и Кюрасао. Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гондурас — Кюрасао, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гондурас

Турнирное положение: Гондурасцы бьются за выход в плей-офф. Ныне команда пребывает на 2 позиции в турнирной таблице.

При этом Гондурас в двух стартовых турах набрала 3 очка. Причем в них команда забила 2 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Гондурасцы переиграли Сальвадор (2:0).

При этом чуть ранее Гондурас был разбит Канадой (0:6). А вот поединок с Антигуа и Барбудой завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Гондурас добыл 4 победы. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Гондурасцы на данном этапе выглядят не столь ярко. Да и в плане реализации у команды имеются сложности.

При всем при этом Гондурас традиционно неудачно противостоит Кюрасао. Из трех очных поединков команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Гондурасцы явно сильнее соперника, к тому же способны прибавить в плане реализации.

Кюрасао

Турнирное положение: Кюрасаоанцы достаточно ершисты. Вот только на данный момент команда находится на 3 месте в группе.

Причем Кюрасао пока набрала всего два зачетных балла. А вот пропустила команда всего 1 мяч в собственные ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Кюрасаоанцы дали бой Канаде (1:1).

До того команда не сумела переиграть Сальвадор (0:0). А еще чуть раньше она уверенно одолела Гаити (5:1).

Вообще же, Кюрасао в 5 своих последних матчах добыла 2 победы. Забила в них команда 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Кюрасаоанцы нынче выглядят весьма симпатично. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

При этом Кюрасао уже три года не проигрывает гондурасцам. Да и в созидательном плане у команды отнюдь не все позитивно.

Команда явно будет рисковать. Кюрасаоанцы не боятся никого, да и в кадровом плане смотрятся вполне-себе симпатично.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Кюрасаоанцы намерены воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

Кюрасао уже три года не проигрывает Гондурасу

Гондурасцы в среднем пропускают 3 мяча за матч

Кюрасао не проигрывает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гондурас — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.31, а победа оппонента — в скромные 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.72.

Прогноз: Гондурасцы способны прибавить в плане реализации, и плюс твёрдо намерены попасть в плей-офф.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, да и кюрасаоанцы испытывают заметные сложности в созидательном плане.

Ставка: Победа Гондураса за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14