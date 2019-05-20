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    Итоги Бундеслиги: Крах «Айнтрахта» и твердость «Баварии»

    В чемпионате Германии завершился сезон 2018/2019

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    «Бавария» в седьмой раз кряду стала чемпионом
    «Бавария» в седьмой раз кряду стала чемпионом
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    В минувший уикенд закончился розыгрыш Бундеслиги сезона 2018/2019. Подводим итоги ключевых вопросов минувшей кампании.

    Борьба за выживание

    Вылетели: 18. «Ганновер», 17. «Нюрнберг». 16. «Штутгарт» сыграет плей-офф

    По большому счету напряженной борьбы за выживание в Бундеслиге не вышло, поскольку при некоторых шансах у вылетевших команд было понимание, что у них вряд ли выйдет отыграть те очковые разрывы, которые отделяют их от безопасных позиций.

    Так, «Нюрнберг», начав, в целом, неплохо сезон, в период с конца сентября до конца марта не сумел одержать ни одной победы, что выразилось в 20-матчевой безвыигрышной серии. Но и та единственная виктория в 2019 году против «Аугсбурга» оказалась для дружины Бориса Шоммерса последней в чемпионате. В итоге коллектив закончил сезон на дне таблицы.

    Немногим лучше выступил «Ганновер», который не мог набрать три очка в одном поединке в период с начала ноября по начало февраля. «96»-е, как и их коллеги по несчастью, также сменили наставника в середине кампании, однако Томас Долль не сумел избежать падения команды. Довольно слабо показал себя и «Штутгарт», и все же, ударная концовка в виде семи очков из 12-ти на финише позволили ему поспорить за право играть в элите против «Унион Берлина».

    Борьба за Лигу Европы

    Вышли: 5. «Боруссия» Менхенгладбах, 6. «Вольфсбург», 7. «Айнтрахт».

    «Айнтрахт» долгое время был на 4-м месте в зоне Лиги чемпионов, но провальный финиш сезона из шести матчей без побед при четырех поражениях, едва не оставил его без еврокубков вообще. В этом им помог их принципиальный соперник «Майнц», который отыгрался с 0:2 и победил «Хоффенхайм» (4:2). Этот результат вытолкнул подопечных Юлиана Нагельсманна на девятую строчку и позволил коллективу Ади Хюттера закончить на седьмой позиции.

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    • В зоне Лиги Европы мог завершить кампанию «Вердер», однако, несмотря на победу 2:1 над «РБ Лейпцигом», был вытеснен из топ-7 «Вольфсбургом». Последний, не нужно забывать, начал заключительный тур с шанса финишировать четвертым, но может быть довольным тем, что победа 8:1 над «Аугсбургом» обеспечила шестым месте с путевкой в групповой этап ЛЕ.

    «Волки», которых в следующем сезоне будет тренировать австриец Оливер Гласнер, вернется в еврокубки впервые с 2015/16 года, когда они вышли в четвертьфинал ЛЧ.

    Борьба за Лигу чемпионов

    Вышли: 1. «Бавария», 2. «Боруссия» Дортмунд, 3. «РБ Лейпциг», 4. «Байер»

    В то время как первые три участника Лиги чемпионов были определены до заключительного, 34-го тура, до начала его поединков за четвертое и последнее место в зоне ЛЧ развернулась борьба между сразу четырьмя клубами: «Гладбахом», «Байером», «Айнтрахтом» и «Вольфсбургом».

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    • «Жеребцам», которые были четвертыми перед началом тура, нужно было сыграть не хуже, чем «Аптекарям» и «Орлам», но также должны были остерегаться большой победы «Леверкузена», которая могла подорвать амбиции на главный евротурнир. У «Волков» также был крайне маловероятный шанс украсть четвертое место в случае поражений «Боруссии», «Байера» и франкфуртцев против «Баварии» (ничья «Айнтрахта» при этом требовала победы с разницей +11).

    «Гладбах» был хорош против своих одноклубников из Дортмунда, но оказался неспособен взять верх, что им было нужно, и его поражение в итоге 0:2 сыграло на руку «Аптекарям». Подопечные Петера Боша выигрывали у «Герты» 2:1 к перерыву и знали, что конкурент уступает. Более того, «Орлы» также проигрывали в Мюнхене, а это значило, что если результаты останутся такими, «Байер» займет последнее место в Лиге чемпионов.

    Рейнландцы не упустили свой шанс и забили еще три мяча, чтобы выиграть со счетом 5:1 в столице. Тем временем, «Жеребцам» пришлось довольствоваться пятой позицией в Лиге Европы в следующем сезоне.

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    • Борьба за чемпионство

    Чемпионом стала «Бавария», опередив дортмундскую «Боруссию»

    В этой кампании первое место в Бундеслиге пять раз переходило из рук в руки между «Баварией» и «Дортмундом», но рекордсмены по числу титулов возглавили турнирную таблицу после победы над «Боруссией» со счетом 5:0 на «Альянц-Арене» в «Дер Классикер», благодаря чему судьба серебряной салатницы осталась в их руках. Оказалось, что они не отступили, и победа над «Айнтрахтом»о счетом 5:1 подтвердила их как чемпионов седьмой сезон подряд.

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    • Независимо от результата в Мюнхене, «Пчелы» должны были выигрывать у «Гладбаха» на выезде, и тогда у них еще оставались шансы на завоевание своего первого титула с 2012 года, и они выполнили свою работу благодаря голам от Джейдона Санчо и Марко Ройса, которые позволили им победить 2:0. Тем не менее, им нужна была виктория франкфуртцев над «Баварией», и хотя тем удалось сравнять счет по ходу игры, во втором тайме они были разгромлены.

    «Боруссия» финиширует на втором месте, но он оказывал давление на «Баварию» до самого конца этого сезона и может быть уверена в том, что сделает шаг вперед в следующем сезоне. 0

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