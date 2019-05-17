Реформа Лиги чемпионов. АПЛ и другим чемпионатам грозит ущерб

Обновленная Лига чемпионов

С одной стороны, идея является плохой, потому что основана исключительно на личных интересах крошечного числа состоятельных суперклубов. С другой стороны, идею претворяют в жизнь слишком топорно.

На горизонте уже замаячили угрозы судебных исков и дисквалификации из национальных лиг. Кроме того, отдельные суперклубы не могут договориться друг с другом, из-за чего теряют многие рычаги управления, которые могли бы иметь в своем активе.

Битва продолжается, ведь крайний срок не так уж и далек. Когда в 2024 году истечет срок действующего соглашения о календаре ФИФА, европейский футбол может измениться до неузнаваемости.

Итак, вот что было предложено:

— Вместо восьми групп по четыре команды, играющих в шесть туров на групповом этапе Лиги чемпионов, нам предлагают сделать четыре группы по восемь команд, которые проведут по 14 встреч. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала, после чего турнир продолжится по стандартной схеме. Таким образом, команда, дошедшая до финала, сыграет не 13 матчей, а 21.

— Большинство команд не отобрались бы в Лигу чемпионов по той схеме, которую имеют сейчас. Ожидается, что шестерка лучших команд каждой группы автоматически попадет в групповой этап следующего сезона. Двое неудачников на следующий сезон отправятся в Лигу Европы, если не отберутся в Лигу чемпионов через местный чемпионат. Впрочем, сделать это станет намного сложнее, ведь останется лишь четыре вакантных места на 55 лиг. Не забывайте, что еще четыре путевки в Лигу чемпионов получат полуфиналисты Лиги Европы.

— Чтобы максимизировать глобальную прибыль, отдельные матчи на стадии плей-офф, вероятно, будут проводиться по выходным.

— Нас ждет система из трех еврокубковых турниров, где Лига чемпионов останется самой престижной, Лига Европы расположится посередине, а новосозданный турнир станет последним в ранге.

Это если говорить в двух словах, детали станут известны позднее. Идея заключается в том, что большинство сильнейших европейских клубов гарантированно сыграет в Лиге чемпионов. Учитывая возросшее количество матчей и потенциально большую аудиторию, организаторы смогут заработать гораздо больше денег, некоторые из которых будут реинвестированы в систему, где наибольший кусок отхватят суперклубы. Экономика просачивания благ сверху вниз во всей красе.

Бартомеу и Аньелли идут одним фронтом

На прошлой неделе президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу, один из главных покровителей реформы наряду с президентом ECA и «Ювентуса» Андреа Аньелли, заявил, что это «эволюция», которую жаждут видеть фанаты.

И вот после этих слов у многих, наверняка, появилось желание кричать о неприкрытой лжи.

Учитывая то, насколько Лига чемпионов выгодна для большинства клубов, вы просто создаете касту, которой гарантирован огромный поток доходов из года в год. Нужно всего лишь финишировать в шестерке лучших в группе из восьми команд. А что если кто-то облажается? Ничего страшного, отберутся через домашний чемпионат. Нужен ли нам футбол, в котором один процент настолько превосходит всех остальных?

Возникает очевидная проблема стимулов. Если в плей-офф выходят четыре команды из восьми, то обязательно найдется тот, кто сделает это досрочно, точно так же, как кто-то заранее лишится шансов на спасение. Этим клубам не будет смысла тратить силы в оставшихся встречах. Мы видим подобное в формате из шести туров, а теперь представьте, что их будет 14.

Действительно ли болельщики будут наслаждаться матчами? Бартомеу говорит, что все хотят, чтобы топ-команды играли друг против друга чаще. Конечно, но эти матчи должны иметь какое-то значение. Но откуда ему взяться, если они к моменту встречи уже могут отобраться в плей-офф или просто поймут, что ниже четвертой строчки не опустятся. Это действительно привлечение аудитории?

Аньелли любит сравнивать доходы Лиги чемпионов с доходами НФЛ, которые в два раза выше, несмотря на меньшую аудиторию. Не знаю, действительно ли он думает, что это уместное сравнение, или он просто не осведомлен. В любом случае, мы уже называли десять причин, почему это глупая аналогия.

Ущерб для чемпионатов

Также можно говорить о потенциальном ущербе для АПЛ и других чемпионатов. Как клубы собираются совмещать матчи по выходным в Лиге чемпионов и Премьер-лиге, например. Конечно, элитные клубы могут попросить перенести игру на середину недели, но что делать их сопернику? Просто сидеть и ждать?

А если представить ситуацию, что клуб потерял шансы стать чемпионом, а в Лиге чемпионов уже отобрался на следующий сезон к декабрю. Что ему делать до конца сезона? Это просто катастрофа для местных чемпионатов и болельщиков.

Почему они настаивают на реформе? Кто-то может сказать, что все справедливо, потому что топ-клубы берут на себя предпринимательский риск: они тратят больше, но и генерируют большую часть доходов, так почему должны делиться поровну со всеми?

Проблема с этим аргументом заключается в том, что в эпоху финансового фейр-плей владение топ-клубом перестало быть убыточным или рискованным, каким оно было когда-то. Топ-клубы Европы в прошлом году заработали в общей сложности более 500 миллионов долларов. В Премьер-лиге 85 процентов клубов были прибыльными. Реальность такова, что клубы приносят все большую прибыль своим акционерам, а в случае с «Ювентусом» речь идет о семье Аньелли, которой принадлежат две трети акций.

Что касается таких клубов, как «Барселона» и «Реал», у которых нет акционеров, их превращение в бессмертного гранда станет верным способом для президента войти в историю и, возможно, украсить своим именем стадион. С Сантьяго Бернабеу это сработало, а как вам: «Эстадио Жозеп Бартомеу»?

Неудивительно, что представители сильнейших европейских чемпионатов начали огрызаться, а глава Примеры Хавьер Тебас заявил, что подаст в суд, чтобы остановить реформу ECA. Представители французской Лиги 1 отметили, что готовы дисквалифицировать клубы, участвующие в подобном ужасе. Даже обычно тихий босс АПЛ Ричард Скадамор сказал, что в этом вопросе «нет порядка». Только представьте, что будет, если более мелкие члены УЕФА выйдут на тропу войны.

Неоднозначная позиция УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин настаивает на начале консультаций. Он отметил, что в прошлый раз, когда в 2016 году уже прошла серьезная реформа, она стала плодом закулисных переговоров между клубами и УЕФА. В этот раз он хочет вынести обсуждение на публику.

Чеферин оказался между молотом и наковальней. Топ-клубы приносят доход Лиге чемпионов, так что угроза раскола может ослабить его организацию. Что-то подобное мы уже видели в баскетболе, где создали Евролигу, в которой, кстати, тоже играли элитные «Барселона», «Реал» и «Бавария».

Сторонники реформы утверждают, что увеличение прибыли позволит укрепить систему. С другой стороны, учитывая высокие барьеры для попадания в Лигу чемпионов (а они уже заоблачные), не стоит удивляться, что никто не хочет вкладывать деньги в клубы без элитного статуса. Для чего? Чтобы играть по вечерам в среду в никому не интересной национальной лиге, а в лучшем случае бороться за чемпионский клуб с теми, чей доход превышает ваш в десять раз.

Среди противников выделяется серьезный оплот: английская Премьер-лига. Топ-клубы Англии гораздо меньше зависят от доходов Лиги чемпионов, потому что АПЛ и так очень прибыльна. Это означает, что английские клубы будут возражать против всего, что мешает их чемпионату.

Примечательно, что другие руководитель суперклубов остаются в стороне. Они с радостью позволили Аньелли выполнять всю грязную работу: немного похоже на 18-летнего избалованного подростка, требующего на день рождения «Ламборджини», понимая, что согласится и на «Порше».

Аньелли и ECA продолжают давить, многие обеспокоены, что за этим стоит УЕФА, Чеферин все отрицает. Другие говорят, что он просто позволяет Аньелли самому залезть в петлю.

Создается впечатление, что даже если Аньелли заручится поддержкой всех лиг и топ-клубов, вероятность чего равна тому, что летом у Криштиану Роналду появится пивной животик, УЕФА даже пальцем не пошевелит.

Если в итоге идея ECA рухнет и развалиться, это будет больше связано с некомпетентностью самой идеи. Вот почему футбольному миру нужно сохранять бдительность. Эти парни все равно не остановятся и, вероятно, вернутся с подобным корыстным проектом. 0