Кто во что оденется? Новый прикид для топ-клубов Европы

«Боруссия» представила стильную домашнюю форму от Puma в своих традиционных желто-черных цветах. Клуб Бундеслиги уже примерил новый комплект в последнем домашнем матче сезона против «Фортуны».

Дизайн черпает вдохновение из классической формы клуба прошлых лет, но с современным элементом на плечах c надписями, посвященными Дортмунду.

Новый домашний комплект «Баварии» отличается уникальным дизайном, который отдает дань архитектуре и атмосфере «Альянц Арены».

Традиционный красный цвет формы украшен изображением архитектурных элементов стадиона и оцифрован в смелый узор, который символизирует то, что клуб смотрит в будущее, не забывая о прошлом.

В новом сезоне вся форма «Баварии» (футболка, шорты и гетры) будет красного цвета.

К знаменитым зеленым и белым полосам вернулся воротник «поло». Вдохновением для этого послужила первая полосатая форма клуба в 1888 году. Кроме того, над эмблемой клуба появилась звезда в честь победы в Кубке чемпионов-1967.

Дополняет дизайн от New Balance кельтский крест сзади у шеи.

This city. This team. These are the moments.

The New Balance @CelticFC 19/20 Home Kit is here.#OnToVictory #CelticFC #NBFootball pic.twitter.com/pFAx91GSlu