Кто во что оденется? Новый прикид для топ-клубов Европы

«Боруссия» Д
«Боруссия» представила стильную домашнюю форму от Puma в своих традиционных желто-черных цветах. Клуб Бундеслиги уже примерил новый комплект в последнем домашнем матче сезона против «Фортуны».
Дизайн черпает вдохновение из классической формы клуба прошлых лет, но с современным элементом на плечах c надписями, посвященными Дортмунду.
Gestern— nadine🇵🇹🇩🇪 (@nxdinejs7) 9 мая 2019 г.
Heute
Morgen
Für Immer
Borussia
Dortmund @bvb #bvbjersey
Toller Spruch🖤💛 pic.twitter.com/fBDIxWpMiE
«Бавария»
Новый домашний комплект «Баварии» отличается уникальным дизайном, который отдает дань архитектуре и атмосфере «Альянц Арены».
New jersey, familiar colors🔴✊🏼 @adidasfootball @fcbayern #DareToCreate #Createdwithadidas pic.twitter.com/XipZjczGua— Mats Hummels (@matshummels) 15 мая 2019 г.
Традиционный красный цвет формы украшен изображением архитектурных элементов стадиона и оцифрован в смелый узор, который символизирует то, что клуб смотрит в будущее, не забывая о прошлом.
В новом сезоне вся форма «Баварии» (футболка, шорты и гетры) будет красного цвета.
The real deal ♦️#TurnUpRed #DareToCreate @adidasfootball @FCBayern pic.twitter.com/dOTuFsBnz0— Serge Gnabry (@SergeGnabry) 15 мая 2019 г.
«Селтик»
К знаменитым зеленым и белым полосам вернулся воротник «поло». Вдохновением для этого послужила первая полосатая форма клуба в 1888 году. Кроме того, над эмблемой клуба появилась звезда в честь победы в Кубке чемпионов-1967.
Дополняет дизайн от New Balance кельтский крест сзади у шеи.
This city. This team. These are the moments.— New Balance Football (@NBFootball) 1 мая 2019 г.
The New Balance @CelticFC 19/20 Home Kit is here.#OnToVictory #CelticFC #NBFootball pic.twitter.com/pFAx91GSlu
«Ювентус»
Новая домашняя форма «Ювентуса» отличается совершенно новым дизайном. Футболка разделена на две большие полосы, которые дополнены маленькой розовой полоской посредине.
Una scelta. Una promessa. Fianco a fianco. BE THE STRIPES. ⚫️⚪— JuventusFC (@juventusfc) 12 мая 2019 г.
Il nostro nuovo 19/20 home kit by @adidasfootball — acquistalo subito ➡ https://t.co/QLNeBVSBJu#ForzaJuve #DareToCreate #BeTheStripes pic.twitter.com/3YzMhs7w8y
Розовая полоса, которая разделяет черное и белое — это дань первому цвету, в котором играл клуб. Решение добавить ее основано на мнении болельщиков.
«Аякс»
«Аякс» выпустил свой домашний комплект на следующий день после драматического вылета в полуфинале Лиги чемпионов от «Тоттенхэма».
Новый комплект выпущен под девизом «Это не конец, это только начало». В новой форме сохранена традиционная красная полоса посредине с белыми краями. Но на воротнике была добавлена черная полоса как дань уважения флагу Амстердама.
Classic 🔴 & ⚪️, with a touch of Amsterdam.#ForTheFuture #DareToCreate ❌❌❌ pic.twitter.com/1mHagjue9d— AFC Ajax (@AFCAjax) 9 мая 2019 г.
«Аякс» представил уже и выездной комплект. Он выполнен в зелено-оранжевых цветах.