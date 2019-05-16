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    Кто во что оденется? Новый прикид для топ-клубов Европы

    «Ювентус», «Бавария» и другие уже похвастались формой на следующий сезон

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    Европейские топ-клубы активно представляют форму на сезон 2019-2020. Sky Sports рассказывает о новых комплектах пяти европейских клубов.

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» представила стильную домашнюю форму от Puma в своих традиционных желто-черных цветах. Клуб Бундеслиги уже примерил новый комплект в последнем домашнем матче сезона против «Фортуны».

    Игроки «Боруссии»
    twitter.com/bvb

    Дизайн черпает вдохновение из классической формы клуба прошлых лет, но с современным элементом на плечах c надписями, посвященными Дортмунду.

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    • «Бавария»

    Новый домашний комплект «Баварии» отличается уникальным дизайном, который отдает дань архитектуре и атмосфере «Альянц Арены».

    Традиционный красный цвет формы украшен изображением архитектурных элементов стадиона и оцифрован в смелый узор, который символизирует то, что клуб смотрит в будущее, не забывая о прошлом.

    В новом сезоне вся форма «Баварии» (футболка, шорты и гетры) будет красного цвета.

    «Селтик»

    К знаменитым зеленым и белым полосам вернулся воротник «поло». Вдохновением для этого послужила первая полосатая форма клуба в 1888 году. Кроме того, над эмблемой клуба появилась звезда в честь победы в Кубке чемпионов-1967.

    Игроки «Селтика»
    twitter.com/NBFootball

    Дополняет дизайн от New Balance кельтский крест сзади у шеи.

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    • «Ювентус»

    Новая домашняя форма «Ювентуса» отличается совершенно новым дизайном. Футболка разделена на две большие полосы, которые дополнены маленькой розовой полоской посредине.

    Розовая полоса, которая разделяет черное и белое — это дань первому цвету, в котором играл клуб. Решение добавить ее основано на мнении болельщиков.

    Миралем Пьянич
    twitter.com/juventusfc

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    • «Аякс»

    «Аякс» выпустил свой домашний комплект на следующий день после драматического вылета в полуфинале Лиги чемпионов от «Тоттенхэма».

    Новый комплект выпущен под девизом «Это не конец, это только начало». В новой форме сохранена традиционная красная полоса посредине с белыми краями. Но на воротнике была добавлена черная полоса как дань уважения флагу Амстердама.

    «Аякс» представил уже и выездной комплект. Он выполнен в зелено-оранжевых цветах.

    Форма «Аякса»
    twitter.com/afcajax

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