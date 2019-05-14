Топ-5 европейских чемпионатов: чья возьмет?

Рассказываем о турнирных раскладах в самом конце розыгрыша пяти главных европейских национальных чемпионатов и делаем прогнозы.

Германия (Бундеслига)

1. Борьба за Лигу чемпионов и Лигу Европы: 4. «Боруссия» М — 55 очков, 5. «Байер» — 55 очков, 6. «Айнтрахт» — 54 очка, 7. «Вольфсбург» — 52 очка, 8. «Хоффенхайм» — 51 очко, 9. «Вердер» — 50 очков.

По итогам сезона попадание в Лигу Европы обеспечивают 5-7 позиции, поэтому «Боруссия», «Байер» и «Айнтрахт» как минимум будут играть в Лиге Европы, хотя все они, конечно, рассчитывают на попадание в Лигу чемпионов. Среди остальных лучшие шансы в этой борьбе имеет «Вольфсбург», поскольку в заключительном туре принимает дома уже не имеющий мотивации «Аугсбург», который три тура не знает побед при двух поражениях.

Что касается борьбы за Лигу чемпионов, то тут небольшое преимущество на стороне «Аптекарей», ведь хотя проигрывают «Жеребцам» последнюю строчку в зоне главного еврокубка, но она измеряется лишь двумя пунктами разницы мячей. А самое главное — леверкузенцы в последнем туре навестят серядняка «Герту», тогда как гладбахцы примут дома претедента на чемпионство «Дортмунд». «Орлы» и вовсе отправятся в гости к лидеру «Баварии».

Прогноз: 4. «Байер» — Лига чемпионов, 5. «Боруссия» М, 6. «Вольфсбург», 7. «Айнтрахт» — Лига Европы.

2. Борьба за чемпионство: 1. «Бавария» — 75 очков, 2. «Боруссия» Дортмунд — 73 очка.

Как уже говорилось выше, финишную ленточку «Бавария» пересекает домашним поединком против «Айнтрахта», а дортмундская «Боруссия» гостит у своих одноклубников из Гладбаха. В такой ситуации у мюнхенского гранда, безусловно, больше шансов, ведь они принимают франкфуртцев дома, при этом им достаточно и ничьей, тогда как соперник не знает побед уже шесть матчей кряду во всех турнирах, проиграв три последние. Между тем, оппонент «Пчел» изо всех сил пытается зацепиться за Лигу чемпионов, занимая четвертую строчку.

Прогноз: «Бавария» станет чемпионом.

Испания (Примера)

1. Борьба за выживание: 17. «Сельта» — 40 очков, 18. «Жирона» — 37 очков.

По большому счету шансы на спасение у «Жироны» сугубо теоретические. В заключительном туре ей нужна не только гостевая победа над «Алавесом», но и домашнее поражение «Сельты» от уже вылетевшего «Райо Вальекано». Более того, нужно улучшить в свою пользу разницу мячей (у конкурентов одинаковые показатели по личным встречам): «-9» — у галисийцев и «-15» — у каталонцев.

Прогноз: «Жирона» вылетит

2. Борьба за Лигу чемпионов и Лигу Европы: 4. «Валенсия» — 58 очков, 5. «Хатфе» — 58 очков, 6. «Севилья» — 56 очков, 7. «Атлетик» — 53 очка, 8. «Реал Сосьедад» — 50 очков, 9. «Эспаньол» — 50 очков.

Формально седьмое место не дает права играть в Лиге Европы, но поскольку пятая в таблице «Валенсия» сыграет в финале Кубка Испании против «Барселоны», оно, скорее всего, будет еврокубковым. «Летучие Мыши» имеют неплохие шансы попасть и в Лигу чемпионов, ведь в заключительном туре они гостят у уже вылетевшего «Вальядолида», тогда как «Хетафе» принимает обычно крепкий «Вильярреал».

В этой ситуации «Севилья» вряд ли сумеет подняться на четвертое место, но как бы ни завершился ее домашний матч против «Атлетика», она уже гарантировала себе участие в Лиге Европы. Поражение же басков позволяет выйти в ЛЕ «Реал Сосьедаду», если тот выиграет у «Эспаньола» на выезде. В противном случае, именно каталонцы займут вожделенную седьмую позицию.

Прогноз: 4. «Валенсия» — Лига чемпионов, 5. «Хетафе», 6. «Севилья», 7. «Атлетик» — Лига Европы

Италия (Серия А)

1. Борьба за выживание: 16. «Удинезе» — 37 очков, 17. «Дженоа» — 36 очков, 18. «Эмполи» — 35 очков.

Худшие у «Эмполи», ведь дело не только в том, что тосканцы — единственные в этой компании находятся в зоне вылета. В отличие от конкурентов, которые в оставшихся двух турах играют против середняков, им придется противостоять борцам за еврокубки «Торино» и за Лигу чемпионов «Интеру». Миланцам — на выезде.

Прогноз: вылет «Эмполи»

2. Борьба за Лигу чемпионов и Лигу Европы: 3. «Интер» — 66 очков, 4. «Аталанта» — 65 очков, 5. «Милан» — 62 очка, 6. «Рома» — 62 очка, 7. «Торино» — 60 очков, 8. «Лацио» — 58 очков.

«Интер» вряд ли упустит место в Лиге чемпионов, ведь в одном из двух матчей он сыграет против аутсайдера «Эмполи» дома. Фаворитом на четвертую строчку стоит считать «Милан», у которого, в отличие от конкурентов, в последних турах нет поединков против представителей первой десятки турнирной таблицы.

Помешать «россонери» могут «Рома» и «Аталанта», хотя первой еще нужно навестить неуступчивый «Сассуоло», вторая же нанесет визит «Ювентусу» и примет тот же «Сассуоло», тогда как у подопечных Рино Гаттузо преимущество в личных встречах над обоими конкурентами. Один сложный соперник и у «Торино» — «Лацио».

Прогноз: 3. «Интер», 4. «Милан» — Лига чемпионов, 5. «Аталанта», 6. «Рома», 7. «Торино» — Лига Европы.

Франция (Лига 1)

1. Борьба за выживание: 16. «Амьен» — 35 очков, 17. «Монако» — 33 очка, 18. «Кан» — 33 очка, 19. «Дижон» — 31 очков.

Нужно отметить, что 18-е место дает возможность сыграть стыковые матчи против представителя Лиги 2, а напрямую вылетает только 19-я команда. Лучшие шансы сохранить прописку у «Амьена», ведь тот не только опережает «Монако» на два очка, но и может позволить себе сыграть вничью в следующем, поскольку гости как раз у княжеского клуба, а затем принимает уже вылетевший «Генгам».

Монегасков же в заключительном туре ожидает непростой выезд к «Ницце», поэтому им нужно обыгрывать конкурента. «Кан» и «Дижон» еще должны навестить грандов Лиги 1 «Лион» и ПСЖ соответственно.

Прогноз: «Дижон» вылетит, «Кан» займет 18-е место.

2. Борьба за Лигу чемпионов и Лигу Европы: 3. «Лион» — 66 очков, 4. «Сент-Этьен» — 62 очка, 5. «Монпелье» — 58 очков.

В Лигу чемпионов от Франции выходит третья команда, а в Лигу Европы — только четвертая, поскольку ранее «Страсбург» и «Ренн» выиграли Кубок Лиги и Кубок страны соответственно.

«Монпелье» уже не поборется за Лигу чемпионов, но и в Лигу Европы вряд ли попадет, поскольку принимает неуступчивый «Нант», а также навестит шестую команду страны «Марсель» при отставании в четыре балла за два тура до конца сезона. В Лигу чемпионов наверняка выйдет «Лион», ведь ему нужна всего одна победа либо против аутсайдера «Кана» дома, либо против не имеющего мотивации «Нима» в гостях.

Прогноз: 3. «Лион» — Лига чемпионов, 4. «Сент-Этьен» — Лига Европы 0