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    В какой форме клубы АПЛ будут играть в новом сезоне?

    «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» уже представили новые комплекты

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    Игроки «Челси»
    Игроки «Челси»
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    Традиционная форма, уход в ретро или что-то новенькое? Несколько клубов АПЛ уже представили свою форму на следующий сезон. Sky Sports рассказывает, в чем английские клубы будут играть в 2019 и 2020 годах.

    «Борнмут»

    Новая домашняя форма «Борнмута», которую разрабатывала компания Umbro, предлагает новый ход в классической полосатой форме. Футболка с красными рукавами украшена диагональными узорами. Вдохновением для этого послужила эмблема клуба с наносящим удар головой Дики Доусеттом.

    Шорты и гетры будут черными, на гетрах будут нанесены буквы AFCB.

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    • «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» уже продемонстрировал свой новый домашний комплект от Puma в последнем матче сезона против «Борнмута». В футболке сохранены традиционные красные и синие полосы клуба, но теперь у нее есть белый воротник и прерывающаяся белая полоска. Белый цвет заменил в форме желтый.


    «Челси»

    Новая домашняя форма «Челси» выполнена в традиционном синем цвете. Ее произвел Nike. Эден Азар представляет эту форму, но еще неизвестно, будет ли он носить ее в следующем сезоне.

    Форма «Челси»
    chelseafc.com

    Обсуждая новую домашнюю футболку «Челси» и то, что вдохновением для нее послужил «Стэмфорд Бридж», Азар отметил: «Это наш дом. Это выглядит отличным решением. У нас за плечами столько воспоминаний о матчах на "Стэмфорд Бридж", что мы будем отдавать дань легендарному стадиону через новую форму».

    «Лестер»

    В новой форме «Лестера» от Adidas клуб впервые с сезона 2013-2014 возвращается к белым шортам. Клуб также обновил форму вратарей. «Лисы» уже дебютировали в новой форме в последнем матче сезона против «Челси».

    Игроки «Лестера»
    twitter.com/lcfc

    Каспер Шмейхель
    Sky Sports

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    • «Ливерпуль»

    Новый домашний комплект «Ливерпуля» чествует самого успешного тренера клуба Боба Пейсли, которому в этом году исполнилось бы 100 лет.

    Игроки «Ливерпуля»
    twitter.com/LFCRetail

    В комплекте формы, который представили Садио Мане, Роберто Фирмино, Алиссон и Мохамед Салах, появилась полоса, которая была на форме в сезоне 1982-1983, когда «Ливерпуль» выиграл свой четырнадцатый чемпионский титул, а Пейсли — шестой в качестве тренера «красных». На внутренней стороне футболки возле шеи нанесен автограф Пейсли.

    «Ливерпуль» и New Balance решили сохранить популярный цвет красного перца на новый сезон. Кроме того, в память о трагедии «Хиллсборо» сзади у шеи расположена эмблема «96», окруженная пламенем.

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    • «Манчестер Юнайтед»

    Новая домашняя форма «МЮ» отдает дань уважения чемпионской команде сезона 1998-1999. Главной победой в том сезоне стал камбэк в финале Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1). Время победных голов Тедди Шерингема и Уле-Гуннара Сульшера указано на рукаве футболки. На нижней части футболки также указаны даты побед в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

    Игроки «МЮ»
    store.manutd.com

    Форма «МЮ»
    versus.uk.com

    Вратарская форма, которую презентовал Давид Де Хеа, хотя его будущее в клубе находится под вопросом, выполнена в тигровых полосах темно-фиолетового цвета. Это отсылка к форме, которую 20 лет назад носил Петер Шмейхель.

    Давид Де Хеа
    versus.uk.com

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