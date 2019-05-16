В какой форме клубы АПЛ будут играть в новом сезоне?

«Борнмут»
Новая домашняя форма «Борнмута», которую разрабатывала компания Umbro, предлагает новый ход в классической полосатой форме. Футболка с красными рукавами украшена диагональными узорами. Вдохновением для этого послужила эмблема клуба с наносящим удар головой Дики Доусеттом.
#PlayOurWay @afcbournemouth pic.twitter.com/g7a9w0DpcC— Callum Wilson (@CallumWilson) 2 мая 2019 г.
Шорты и гетры будут черными, на гетрах будут нанесены буквы AFCB.
#PlayOurWay 🔴⚫— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) 2 мая 2019 г.
Introducing the new @UmbroUK 2019/20 #afcb home kit.
Get yours now 🛍️: https://t.co/kt58LdIFAP pic.twitter.com/dCHkucgZ3h
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» уже продемонстрировал свой новый домашний комплект от Puma в последнем матче сезона против «Борнмута». В футболке сохранены традиционные красные и синие полосы клуба, но теперь у нее есть белый воротник и прерывающаяся белая полоска. Белый цвет заменил в форме желтый.
🔥 Get #MatchReady with our @pumafootball 19/20 Home Kit!— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 14 мая 2019 г.
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«Челси»
Новая домашняя форма «Челси» выполнена в традиционном синем цвете. Ее произвел Nike. Эден Азар представляет эту форму, но еще неизвестно, будет ли он носить ее в следующем сезоне.
Обсуждая новую домашнюю футболку «Челси» и то, что вдохновением для нее послужил «Стэмфорд Бридж», Азар отметил: «Это наш дом. Это выглядит отличным решением. У нас за плечами столько воспоминаний о матчах на "Стэмфорд Бридж", что мы будем отдавать дань легендарному стадиону через новую форму».
🔊 SOUND ON 🔊— Chelsea FC (@ChelseaFC) 2 мая 2019 г.
The four stands of Stamford Bridge are woven into the fabric of our new @nikefootball home shirt — this is what it means to wear it! #ITSACHELSEATHING pic.twitter.com/VnTBMeGhdf
«Лестер»
В новой форме «Лестера» от Adidas клуб впервые с сезона 2013-2014 возвращается к белым шортам. Клуб также обновил форму вратарей. «Лисы» уже дебютировали в новой форме в последнем матче сезона против «Челси».
«Ливерпуль»
Новый домашний комплект «Ливерпуля» чествует самого успешного тренера клуба Боба Пейсли, которому в этом году исполнилось бы 100 лет.
В комплекте формы, который представили Садио Мане, Роберто Фирмино, Алиссон и Мохамед Салах, появилась полоса, которая была на форме в сезоне 1982-1983, когда «Ливерпуль» выиграл свой четырнадцатый чемпионский титул, а Пейсли — шестой в качестве тренера «красных». На внутренней стороне футболки возле шеи нанесен автограф Пейсли.
Reds, it’s here. The #LFC 2019/20 @nbfootball Home and Goalkeeper Kit is available to pre-order now. [On sale & in stores 09/05/19].https://t.co/7jBmpA1IaM— Liverpool FC Retail (@LFCRetail) 18 апреля 2019 г.
Liverpool FC. #LiveIt pic.twitter.com/GLF5t7iHCS
«Ливерпуль» и New Balance решили сохранить популярный цвет красного перца на новый сезон. Кроме того, в память о трагедии «Хиллсборо» сзади у шеи расположена эмблема «96», окруженная пламенем.
«Манчестер Юнайтед»
Новая домашняя форма «МЮ» отдает дань уважения чемпионской команде сезона 1998-1999. Главной победой в том сезоне стал камбэк в финале Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1). Время победных голов Тедди Шерингема и Уле-Гуннара Сульшера указано на рукаве футболки. На нижней части футболки также указаны даты побед в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.
Вратарская форма, которую презентовал Давид Де Хеа, хотя его будущее в клубе находится под вопросом, выполнена в тигровых полосах темно-фиолетового цвета. Это отсылка к форме, которую 20 лет назад носил Петер Шмейхель.