Даже титул не дает гарантий. Будущее Ковача в «Баварии» остается под вопросом

Если же «Бавария» сыграет вничью, то «Боруссия» сможет рассчитывать разве что на футбольное чудо, поскольку ей придется отыгрывать громадное отставание в разнице забитых и пропущенных мячей. В свете этого бесперспективного прогноза генеральный директор дортмундского клуба, как и ожидалось, попытался оказать давление на лидеров первенства, заявив, что команда Ковача «может многое потерять».

Помимо психологического эффекта, в данном утверждении кроется более глубокая правда. «Боруссия», которая добилась прогресса под руководством Люсьена Фавра после прошлогоднего финиша на четвертом месте, может в конечном итоге довольствоваться и второй позицией, а вот мюнхенцы не могут.

«Если мы не выиграем чемпионат, то сезон превратиться в ужас», — признался на прошлой неделе спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в нервном телевизионном интервью, которое передало весь дискомфорт клуба в связи отсутствием трофеев на столь поздней стадии сезона.

Потеря «Серебряной салатницы» в заключительном туре на глазах у собственных болельщиков стала бы категорически неприемлемым событием для руководства клуба. Этот провал просто не совместим с их самооценкой, ведь они рассматривают свою команду как самую сильную и мощную в Германии.

Тому же Ковачу есть что терять. Даже не ясно, что вообще он может приобрести. Недовольство его тренировками, ориентированными на оборонительную тактику, настолько широко распространилось внутри команды, что даже домашний дубль не в состоянии спасти его от увольнения. И Салихамиджич, и председатель совета директоров Карл-Хайнц Румменигге отказались подтвердить, что 46-летний специалист точно будет работать в клубе в июле.

Ковач, покинувший «Айнтрахт» 12 месяцев назад, пытается игнорировать всю эту шумиху. «Меня не беспокоит, что говорят люди», — заявил он в середине недели. И все же его ранило отсутствие реальной поддержки. «Это был очень поучительный дебютный год в "Баварии". Мне пришлось много раз держать удар, и я осознал, насколько трудно оставаться человеком. Вы сами понимаете, что я имею в виду».

Фавр может только посочувствовать Ковачу. Швейцарский тренер завершит сезон, набрав по крайней мере на 18 очков больше, чем его предшественник Петер Штегер. Его позиции не слишком сильны лишь потому, что дортмундцы не сумели удержать преимущество в девять очков, которое имели в середине декабря. Фактически, их подвела неспособность грамотно обороняться. Именно поэтому 61-летнего специалиста порой критикуют. Но «Боруссия» должна быть намного более осторожна в плане критики, чем «Бавария». Фавр относится к тем, кто лучше уйдет, чем будет справляться с давлением.

С подобным кредо живет вся Бундеслига. Из 18 тренеров, начавших сезон, лишь 12 до сих пор работают, но четверо из них, не считая Ковача, точно уйдут летом. Среди них Ральф Рангник («Лейпциг», гарантированное третье место) и Дитер Хекинг («Боруссия» М), который имеет шансы вывести своих «жеребят» в Лигу чемпионов, прежде чем передать их Марко Розе.

«Байер» Петера Боша, который сыграет в гостях с «Гертой», равно как и «Айнтрахт», также продолжают борьбу за путевку в самый престижный турнир под эгидой УЕФА. «Орлы» Адольфа Хюттера в последние недели точно не взлетали, но успех на «Альянц Арене» сможет им обеспечить как минимум место в еврокубках. «Вольфсбург» Бруно Лаббадии, который скоро покинет свой пост, постарается завершить спокойный сезон домашней победой над «Аугсбургом».

В верхней части турнирной таблицы борьба продолжается за семь мест из восьми, а это значит, что последний тур принесет много волнения. Если же говорить о нижней части, то аутсайдерам придется бороться лишь за престиж. «Ганноверу» и «Нюрнбергу» просто не хватило качества в борьбе за выживание. Падение «Штутгарта» от благодати труднее объяснить. «Швабы» попробуют спасти ужасный сезон, обыграв «Падерборн» или «Юнион Берлин» в стыковых матчах. По статистике, это довольно просто: в восьми из десяти случаев стыковые матчи оставались за клубами из высшего дивизиона.

А вот вероятность того, что «Боруссия» в последний момент отберет трофей у «Баварии», крайне мала. Однако Ватцке продолжает верить. «Моя надежда растет с каждым днем, я сам удивлен этому. У меня такое ощущение, что мы добьемся чего-то невероятного», — сказал 59-летний функционер. 0