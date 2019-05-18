ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Даже титул не дает гарантий. Будущее Ковача в «Баварии» остается под вопросом

    Заключительный тур в Бундеслиге будет очень интригующим

    Бундеслига Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Бавария Байер Боруссия Д Боруссия М Вольфсбург Штутгарт Календарь Бундеслиги
    Вся лентаСамое главное
    Нико КовачДаже титул не дает гарантий. Будущее Ковача в «Баварии» остается под вопросом Андреа АньеллиРеформа Лиги чемпионов. АПЛ и другим чемпионатам грозит ущерб Хоккеисты «Сент-Луиса»НХЛ. «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»
  • 08:15
    • «Милуоки» во второй раз обыграл «Торонто» в финале Востока
  • 00:13
    • ЦСКА — в финале Евролиги
  • 23:51
    • Фернандес может перейти в топ-клуб
  • 23:35
    • Финляндия вышла в лидеры группы A
  • 22:52
    • «Ювентус» ведет переговоры с Почеттино
  • 14:56
    • Официально: Аллегри покидает «Ювентус»
    Все новости спорта
    Нико Ковач
    Нико Ковач
  • 5000
    • Бонус за регистрациюИграть!
    С математической точки зрения все довольно просто. «Бавария» не станет в седьмой раз подряд чемпионом Германии только в том случае, если дома проиграет «Айнтрахту», а дортмундская «Боруссия» выиграет у одноклубников из Менхенгладбаха. Букмекеры считают, что шансы этого сценария воплотиться в реальность невелики: 3,3 процента. Об этом пишет журналист ESPN Рафаэль Хонигштайн.
    Если же «Бавария» сыграет вничью, то «Боруссия» сможет рассчитывать разве что на футбольное чудо, поскольку ей придется отыгрывать громадное отставание в разнице забитых и пропущенных мячей. В свете этого бесперспективного прогноза генеральный директор дортмундского клуба Ханс-Йоахим Ватцке, как и ожидалось, попытался оказать давление на лидеров первенства, заявив, что команда Ковача «может многое потерять».

    Помимо психологического эффекта, в данном утверждении кроется более глубокая правда. «Боруссия», которая добилась прогресса под руководством Люсьена Фавра после прошлогоднего финиша на четвертом месте, может в конечном итоге довольствоваться и второй позицией, а вот мюнхенцы не могут.

    «Если мы не выиграем чемпионат, то сезон превратиться в ужас», — признался на прошлой неделе спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в нервном телевизионном интервью, которое передало весь дискомфорт клуба в связи отсутствием трофеев на столь поздней стадии сезона.

  • Реформа Лиги чемпионов. АПЛ и другим чемпионатам грозит ущерб
  • Андреа Аньелли хочет больше денег, но не все поддерживают его идеи
  • Вчера

    • Потеря «Серебряной салатницы» в заключительном туре на глазах у собственных болельщиков стала бы категорически неприемлемым событием для руководства клуба. Этот провал просто не совместим с их самооценкой, ведь они рассматривают свою команду как самую сильную и мощную в Германии.

    Тому же Ковачу есть что терять. Даже не ясно, что вообще он может приобрести. Недовольство его тренировками, ориентированными на оборонительную тактику, настолько широко распространилось внутри команды, что даже домашний дубль не в состоянии спасти его от увольнения. И Салихамиджич, и председатель совета директоров Карл-Хайнц Румменигге отказались подтвердить, что 46-летний специалист точно будет работать в клубе в июле.

    Ковач, покинувший «Айнтрахт» 12 месяцев назад, пытается игнорировать всю эту шумиху. «Меня не беспокоит, что говорят люди», — заявил он в середине недели. И все же его ранило отсутствие реальной поддержки. «Это был очень поучительный дебютный год в "Баварии". Мне пришлось много раз держать удар, и я осознал, насколько трудно оставаться человеком. Вы сами понимаете, что я имею в виду».

    Фавр может только посочувствовать Ковачу. Швейцарский тренер завершит сезон, набрав по крайней мере на 18 очков больше, чем его предшественник Петер Штегер. Его позиции не слишком сильны лишь потому, что дортмундцы не сумели удержать преимущество в девять очков, которое имели в середине декабря. Фактически, их подвела неспособность грамотно обороняться. Именно поэтому 61-летнего специалиста порой критикуют. Но «Боруссия» должна быть намного более осторожна в плане критики, чем «Бавария». Фавр относится к тем, кто лучше уйдет, чем будет справляться с давлением.

  • 10 лучших молодых игроков мира прямо сейчас
  • Кто будет наследником Месси и Роналду?
  • Вчера

    • С подобным кредо живет вся Бундеслига. Из 18 тренеров, начавших сезон, лишь 12 до сих пор работают, но четверо из них, не считая Ковача, точно уйдут летом. Среди них Ральф Рангник («Лейпциг», гарантированное третье место) и Дитер Хекинг («Боруссия» М), который имеет шансы вывести своих «жеребят» в Лигу чемпионов, прежде чем передать их Марко Розе.

    «Байер» Петера Боша, который сыграет в гостях с «Гертой», равно как и «Айнтрахт», также продолжают борьбу за путевку в самый престижный турнир под эгидой УЕФА. «Орлы» Адольфа Хюттера в последние недели точно не взлетали, но успех на «Альянц Арене» сможет им обеспечить как минимум место в еврокубках. «Вольфсбург» Бруно Лаббадии, который скоро покинет свой пост, постарается завершить спокойный сезон домашней победой над «Аугсбургом».

  • АПЛ в цитатах: Три пальца Моуринью, корова Почеттино и танцор Салах
  • Делимся лучшими цитатами звезд и тренеров Английской Премьер-лиги сезона 2018/19
  • 16/05/2019

    • В верхней части турнирной таблицы борьба продолжается за семь мест из восьми, а это значит, что последний тур принесет много волнения. Если же говорить о нижней части, то аутсайдерам придется бороться лишь за престиж. «Ганноверу» и «Нюрнбергу» просто не хватило качества в борьбе за выживание. Падение «Штутгарта» от благодати труднее объяснить. «Швабы» попробуют спасти ужасный сезон, обыграв «Падерборн» или «Юнион Берлин» в стыковых матчах. По статистике, это довольно просто: в восьми из десяти случаев стыковые матчи оставались за клубами из высшего дивизиона.

    А вот вероятность того, что «Боруссия» в последний момент отберет трофей у «Баварии», крайне мала. Однако Ватцке продолжает верить. «Моя надежда растет с каждым днем, я сам удивлен этому. У меня такое ощущение, что мы добьемся чего-то невероятного», — сказал 59-летний функционер. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Кто во что оденется? Новый прикид для топ-клубов Европы
  • 16/05/2019 в 23:45
    •
  • Прогноз
  • «Бавария» — «Айнтрахт»
  • 1.92
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола
  • «Сити» в беде. Почему «горожане» могут остаться без Лиги чемпионов
    • 18:55 15/05/2019     Сборная России
  • Третья подряд. Сборная России разобралась с Чехией
    • 19:34 13/05/2019     Дуглас Коста
  • Дуглас Коста — для «Ливерпуля», новые брюки — для владельца «Кардиффа»
    • 17:49 15/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Килиан Мбаппе Футбол 10 лучших молодых игроков мира прямо сейчасКто будет наследником Месси и Роналду? Вчера в 18:560
  • 12:54
    • «Уфа» и «Оренбург» назвали стартовые составы
  • 12:40
    • Хавбек «Урала» из-за травмы досрочно завершил сезон
  • 12:24
    • Сборная России огласила состав на матч ЧМ с Латвией
    Жозе Моуринью Футбол АПЛ в цитатах: Три пальца Моуринью, корова Почеттино и танцор СалахДелимся лучшими цитатами звезд и тренеров Английской Премьер-лиги сезона 2018/19 16/05/2019 в 20:590
  • Экспресс дня

  • «Бавария» добудет очередной титул
  • 4.42
    •
  • 12:09
    • Моуринью летом намерен вернуться к работе
  • 11:57
    • Защитник «Сочи» подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»
  • 10:51
    • Чалов: ЦСКА важно как можно скорее забить «Ахмату»
    «Тоттенхэм» стал сенсацией ЛЧ Футбол Англичане захватили Европу. Эпоха «Реала» и «Барселоны» оконченаВ этом году английские клубы полностью изменили расстановку сил в футбольной Европе 16/05/2019 в 19:290
  • 10:36
    • Де Брейне: «Ливерпуль» отлично выступил, но в конечном итоге «Ман Сити» был лучше
  • 10:20
    • «Спартак» интересуется хавбеком «Славии»
  • 10:06
    • Рэшфорд приостановил переговоры с «МЮ» о новом контракте
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие