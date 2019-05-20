Сульшера спасут только трансферы. «МЮ» пора научиться тратить деньги

Сезон закончился позором

Шестое место в турнирной таблице АПЛ с отставанием от чемпиона в 32 очка — настоящий позор, но у Сульшера однозначно есть четкое представление, с кем пришла пора расстаться, а кто из игроков еще может помочь в будущем. У тренерского штаба было шесть месяцев для оценки ситуации, а шанс получил практически каждый на поле.

Эд Вудворд продолжает излучать оптимизм и говорит о доходах, которые помогут клубу на трансферном рынке, но фанаты вряд ли в восторге. Они хотят, чтобы слова превращались в результат на поле, а пока есть сплошной провал. Как «Юнайтед» подняться со дна?

У «МЮ» есть план, в каких сферах команда нуждается в усилении и какой тип игроков нужен клубу. «Юнайтед» будет придерживаться этой стратегии. По информации ESPN, Сульшер ждет усиление в максимально сжатые сроки, а болельщикам уже нужен хотя бы один новичок, чтобы оценить ситуацию и поверить в светлое будущее. Снова возникнет беспокойство, сли к июлю трансферов не будет.

Действовать надо быстро

Фред пока считается неудачным трансфером globallookpress.com

Если клуб избежит повторения прошлого лета с его трансферным беспорядком, то уже будет прогресс. Руководство клуба тогда довольно поздно узнало, что нужен еще один центральный защитник. Подписать игрока за сумму порядка 70 миллионов фунтов в последние минуты перед закрытием рынка весьма проблематично.

Если Сульшер не сможет быстро определиться с целями на трансферном рынке, то клуб рискует отстать даже от «Лестера», «Эвертона» и «Вулверхэмптона».

Скауты «Юнайтед» находятся под пристальным вниманием, потому что они пока работают не очень убедительно. Пример — переход полузащитника «Шахтера» Фреда за 52 миллиона фунтов. Да, бразильца стоит оценивать уже в следующем сезоне, но все равно трудно отрицать, что у него практически ничего не получается в Манчестере. С другой стороны, второй сезон тот же Виктор Линделеф провел на порядок лучше, но ему все равно далеко до уровня Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля».

И это еще одна беда «МЮ» — «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» близки к своему пику и в новом сезоне будут бороться за титул.

Сульшер весьма хорош и он это еще покажет

Уле Гуннар Сульшер globallookpress.com

Сульшер также хочет, чтобы его игроки были в оптимальной физической форме, а в последние месяцы методика работы некоторых тренеров в этом направлении изменилась и остается дождаться плодов.

Сульшер не является идиотом или марионеткой, которую надо уволить из-за нехватки опыта на самом высоком уровне. Он понимает, что эта работа съест его, если он не заставит футболистов добывать победы. Знает, что надо быть смелым и расстаться с некоторыми игроками, которые создают проблемы в раздевалке. Он — сильная личность, поэтому примет эти решения без колебаний.

Когда норвежец только пришел, команда безостановочно побеждала, но затем сказка кончилась, а Уле Гуннар понял — он должен быть боссом, а не частью коллектива.

Тренер понимает, что следующие два трансферных окна сыграют ключевую роль. В первые дни работники «МЮ» были поражены, насколько Сульшер вникает во все процессы и сколько вопросов задает. Сейчас все шаги «МЮ» имеют негативный окрас, но все дело в плохих результатах.

У Сульшера есть твердое собственное мнение по любому поводу. Именно он настойчиво просил сэра Алекса Фергюсона подписать Криштиану Роналду в 2003 году.

«МЮ» — не «Аякс». И это хорошо

Люк Шоу globallookpress.com

Сейчас «МЮ» находится на дне, несмотря на достойные финансовые показатели. Это клуб, в котором игроком года стал Люк Шоу — футболист, не попавший в заявку сборной Ангии на финал Лиги наций.

Однако для манкунианцев еще ничего не кончено. Это не «Аякс», который каждый год теряет ключевых футболистов. У «Юнайтед» есть деньги, чтобы подписывать главных звезд Европы.

В последние шесть лет деньги тратились не на тех игроков. Ни один клуб не был более расточительным на рынке, но у руководства есть твердое стремление изменить все прямо сейчас. 0