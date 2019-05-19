Требл — признак господства «Манчестер Сити». Этот клуб уже не остановить

Перед игрой, говоря о преимуществе «Уотфорда» в росте, отмечал, что у его команды нет иного выхода, кроме как молиться перед тем, как соперник разыгрывает стандартные положения. Да, в этом плане «шмели» сильны, но их проблема — остальная часть игры. И к их слабостям «Манчестер Сити» отнесся без милосердия.

«Уотфорд» был не так уж и плох, но «Манчестер Сити» смотрелся слишком хорошо.

В первом тайме «горожане» медленно душили оппонента, хотя темп футболистов был точно не медленным. Во второй половине встречи, когда команде Хави Грасии нужно было отыгрываться, она испытала на себе всю мощь безжалостных контратак «Сити». Финальный свисток зафиксировал результат 6:0. Это самая крупная победа в финалах Кубка Англии с 1903 года. Слишком жесткий итог для «шмелей».

«Уотфорд» мог воспользоваться одним из шансов по истечении десяти сыгранных минут, когда счет еще не был открыт, хотя смущенный Грасия впоследствии об этом даже не вспоминал, учитывая итоговую разницу в шесть мячей.

«Манчестер Сити» был беспощаден. Он давил и прощупывал слабости. В каждой атаке чувствовалась выверенность, их темп постоянно увеличивался. К перерыву «горожане» имели преимущество в два мяча, но затем Гвардиола выпустил Кевина де Брейне, и все завершилось разгромом.

Был ли английский футбол свидетелем столь же хорошей команды, как эта? Трудно поверить, что был. За последние два сезона «Сити» выиграл пять из шести главных национальных трофеев, а победой над «Уотфордом» обеспечил оформление первого в истории требла с тех пор, как 58 лет назад в календаре появился Кубок лиги.

Команда Гвардиола объединила в себе лучшие качества лучших команд. У нее есть молодые и опытные звезды, правильная тактическая схема, есть талант на поле и за его пределами. У нее есть идеи и большие деньги. «Горожане» могут победить, владея инициативой или наказывая противников в контратаках.

«Манчестер Сити» завершил сезон в Премьер-лиге, набрав на два очка меньше, чем в прошлом сезоне, но зато завоевал больше трофеев и, очевидно, он улучшил свою игру, особенно против таких команд, как «Уотфорд», которые действуют из глубокой обороны. Сейчас «горожане» способны взломать этот замок. «У меня есть ощущение, что мы продолжаем играть все лучше и лучше», — сказал Гвардиола.

Нет пределу совершенства

По-настоящему тревожной новостью для противников «Манчестер Сити» является то, что эта команда имеет неограниченный аппетит. Всем своим поведением Гвардиола показывает, что это еще не конец. Стремление к большему очевидно, и именно оно движет этот коллектив вперед к новым высотам.

Гвардиола держался за голову в первом тайме, когда Александр Зинченко отдал неточную передачу. Также по ходу игры он высказывал претензии Кайлу Уокеру, действиями которого не был доволен. Но ведь потрясающая игра Рахима Стерлинга его удовлетворила, верно? Нет, не верно.

«В первом тайме он не играл хорошо. Он часто терял мяч, пытался играть быстрее, но не делился мячом, когда это было нужно. Нам есть куда расти», — сказал тренер.

Гвардиола дал понять, насколько эта команда способна продолжить прогресс. «Мы можем стать лучше в плане индивидуальных действий, индивидуальных движений. Во время игры мы допускаем много ошибок, некоторые из них повторяются снова и снова. На некоторых позициях игроки способны играть лучше», — отметил он. Легко понять, почему так происходит.

«Ливерпулю» сложно представить, как бы он провел сезон без Вирджила ван Дейка, но «Манчестер Сити» подобный вопрос задавать не стоит. Фернандиньо и де Брейне пропустили ключевые периоды сезона, причем последний недавно признал, что это был «самый печальный сезон» для него.

Однако на «Уэмбли» бельгиец, безусловно, получал удовольствие, заработав награду лучшему игроку матча, несмотря на то, что вышел на поле только на 55-й минуте. Де Брейне проявил хладнокровие, забив третий гол своей команды, а в моменте с четвертым ассистировал Габриэлу Жезусу. Если он сохранит эту форму на следующий сезон, то почему «Сити» не станет еще лучше?

«Манчестер Сити» даже не понадобился Серхио Агуэро, рекордсмен клуба по голам. Он так и остался сидеть на скамейке запасных, в то время как Гвардиола доверил место в центре атаки Жезусу, который забил два гола и сделал две результативные передачи. Бразилец забил больше голов в кубках, чем в чемпионате в этом сезоне.

Когда после игры в Брайтоне Стерлинга спросили, что сделало Гвардиолу настолько сильным тренером, было интересно услышать, что форвард сразу же заговорил о желании побеждать во всех турнирах. Впечатляющее влияние Жезуса на ход финальной встречи Кубка Англии продемонстрировало значимость клубной культуры и глубины состава.

Команда нуждается в теневых лидерах — требл не может быть достигнут ограниченным числом игроков, здесь должен быть задействован весь коллектив. Однако, когда среди теневых лидеров оказываются де Брейне, Жезус и Рияд Марез, купленный за рекордные деньги, становится реально страшно.

Что может их остановить?

Что способно помешать их прогрессу? Дело по нарушению финансового фейр-плей создает неприятный фон вокруг успеха «Манчестер Сити». Гвардиола с неохотой общался на эту тему на пресс-конференции, но выглядел боевым.

«Мы не виноваты. Докажите это. Я говорил с президентом и генеральным директором, они рассказали мне о причинах расследования, и я им полностью доверяю. Меня уверяют, что делали все согласно правилам», — заявил Гвардиола.

Несомненно, болельщики «Сити» поддержали бы этот настрой, ведь они мобилизованы чувством гордости за свой клуб, который на этой неделе добился исторического результата.

Каким бы ни был итог дела, если противники «Манчестер Сити» надеются пережить бурю и дождаться снижения уровня игры «горожан», то они делают это напрасно. Гвардиола не просто трепался языком, когда говорил, что «Ливерпуль» сделал его команде одолжение.

«Мы не можем забывать, что выиграли Премьер-лигу, опередив "Ливерпуль" лишь на одно очко. Соперник находится слишком близко, так что мы не можем расслабляться», — отметил он. В предыдущем сезоне «Сити» выиграл чемпионат с преимуществом в 19 баллов, после чего немного расслабился. Теперь в клубе понимают, что этого больше нельзя допустить.

Начало эпохи господства?

После крупных побед принято размышлять об эпохе господства и выдвигать идею о начале спортивной династии. Впрочем, в случае с «горожанами», было бы глупо не верить в их будущие успехи. Раз уж Гвардиола выиграл три подряд титула с «Барселоной» и «Баварией», то должен сделать это и с «Сити».

Невероятно, но Гвардиола может стать лишь вторым тренером в истории английского футбола, который сумеет одержать три подряд победы в чемпионате Англии после сэра Алекса Фергюсона, проведшего на «Олд Траффорд» 27 лет. Это феноменальное достижение, которое постепенно воспринимается нормой.

«Люди говорят, что это прекрасно, но мы должны выигрывать снова и снова, и футболисты должны чувствовать жажду к победе. Так уж получается, что в следующем сезоне мы начинаем с нуля», — сказал Гвардиола.

Это отношение к делу перфекциониста. Отношение тренера и клуба, которые не проявляют ни единого признака расслабления. 0