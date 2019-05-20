Последние интриги РПЛ

В чемпионате России командам осталось сыграть матчи последнего тура. Несмотря на то, что чемпион и команды покидающие РПЛ уже определены, в турнире осталась пара интриг.

Кто попадёт напрямую в группу Лиги Чемпионов?

У России три путевки в главный еврокубок. Одна уходит «Зениту», оставшиеся уже точно достанутся «Локомотиву» и «Краснодару», который, разгромив в 29-м туре тульский «Арсенал», отсек от борьбы ЦСКА и «Спартак».

Однако две оставшиеся путевки — очень разные. Второе место дает попадание в групповой этап, третье — участие в квалификации Лиги чемпионов, начиная с третьего раунда.

И квалификация эта может быть очень непростой. В текущем розыгрыше «Спартак» не смог пробиться даже в раунд плей-офф, уступив ПАОКу.

Да и в раунде плей-офф можно легко напороться на серьезный клуб. Например, на амстердамский «Аякс», который в следующем году начнёт путь в Лиге Чемпионов именно с этой стадии.

Второе место с прямым выходом в группу выглядит куда предпочтительнее. Пока его занимает «Локомотив». При одинаковом количестве очков, по 53, москвичи превосходят краснодарцев по результатам личных встреч.

В этом есть своеобразная ирония, ведь именно владелец «Краснодара» Сергей Галицкий настоял в 2017 году на том, чтобы при равенстве очков выше была команда по личным встречам, а не по количеству побед.

26 мая в 14.00 по московскому времени «Локомотив» сыграет в Москве с «Уфой», а «Краснодар» дома встретится с «Рубином». Кто сыграет лучше, тот и займет второе место.

Если команды синхронно победят/проиграют/сыграют вничью — «Локо» останется вторым, а «Краснодар» — третьим.

Борьба за прямой выход в Лигу Европы

Команды, которые выступят в следующем сезоне в Лиге Европы тоже уже определились. По крайней мере две из трех: «Спартак» (49 очков и четвёртое место) и ЦСКА (48 очков и пятое место).

Тульский «Арсенал», который уже не поднимается выше своего шестого места, также не теряет надежды — если в финале Кубка России победит «Локомотив», который уже гарантировал себе место в Лиге Чемпионов, туляки получат путёвку в 2-й квалификационный раунд Лиги Европы.

«Спартаку» и ЦСКА также нужно надеяться на победу «Локо» в финале Кубка. В таком случае 4-е место принесёт прямую путёвку в группу Лиги Европы, а 5-е — в третий квалификационный раунд.

Если же в финале Кубка России победит «Урал», то команда, занявшая четвёртое место, начнёт с 3-го квалификационного раунда, а пятая — со 2-го. Шестое место останется ни с чем.

В последнем туре «Спартак» играет в гостях против «Оренбурга», а ЦСКА дома принимает «Крылья Советов».

При равенстве очков, если ЦСКА сыграет вничью, а «Спартак» проиграет, выше в таблице будет армейская команда. Подопечные Гончаренко набрали больше очков в очных играх.

Борьба за выгодного соперника по «стыкам»

«Анжи» и «Енисей» уже точно вылетают из РПЛ, а «Крылья Советов» и «Уфа» уже точно сыграют в стыковых матчах. У самарцев 28 очков и 13 позиция, у уфимцев 26 очков и 14-я строчка таблицы.

Команда занимающая 14-е место в РПЛ сыграет в стыках с командой, занявшей третье место в ФНЛ — «Томью», которая с третьей строчки уже никуда не денется. При этом томичи в РПЛ не собираются и потому в стыках сильно упираться не будут.

Команда занимающая 13-е место в РПЛ сыграет в стыках с командой, занявшей 4-е место в ФНЛ.

На данный момент это «Нижний Новгород», но по итогам последнего тура ФНЛ ей может стать «Чертаново», «СКА-Хабаровск», «Шинник» или курский «Авангард». Вариантов много и они непредсказуемы.

В последнем туре РПЛ «Крылья Советов» играют на выезде против ЦСКА, а «Уфа» — против «Локомотива». 0