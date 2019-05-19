ЦСКА вымучил ценную победу над «Ахматом»

Гол Чалова с пенальти принес победу ЦСКА в матче с «Ахматом». Форвард «армейцев» отличился на 64-й минуте встречи.

Чалов зарабатывает и забивает пенальти

«Лидерские качества у "армейцев" готов был проявить разве что Никола Влашич, однако на исходе часа матча хорват получил удар по ноге и ушёл с поля. Травма Влашича делала ситуацию для хозяев совсем печальной, тем не менее сразу же после появления Такумы Нисимуры красно-синие заработали пенальти.

Что называется, на ровном месте. Заурбек Плиев перестарался в отборе на углу штрафной, попав по ноге Чалову. Фёдор и реализовал удар с "точки" — пробил по центру. До этого нападающий не забивал четыре тура.

"Ахмат" имел полчаса, чтобы отыграться, но контраргументов у гостей не нашлось. Игра с мячом даётся команде Рахимова хуже, чем без мяча, они не создали "стопроцентных" моментов у ворот Акинфеева. "Армейцы" одержали ценную победу в день победы в Кубке УЕФА. Если её не хватит для попадания в Лигу чемпионов, то, возможно, она поможет попасть в Лигу Европы», — отметил результативные действия Чалова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Наконец-то выиграл, но опять потерял Влашича

«Чемпионство уже разыграно, а от ЦСКА оно уплыло еще раньше, но сегодня команда примерила золотые футболки — по случаю годовщины победы в Кубке УЕФА. Форма "Ахмата" тоже пришлась кстати: бело-зеленые полосы напоминали "Спортинг".

Символический удар по мячу нанес тренер той команды Валерий Газзаев. Из игроков той команды в ЦСКА остался один Игорь Акинфеев — даже Сергей Игнашевич объявил, что уходит с поста тренера молодежной команды. Сегодня Акинфеев в 600-й раз вышел в составе ЦСКА.

Травма накрыла Николу Влашича. На исходе часа он лег в центре поля, со снятым щитком доковылял до скамейки, но у нее снова опустился. Это второе повреждение хорвата за четыре последних тура — в прошлый раз, в Краснодаре, Влашич получил еще и красную.

Николу заменил Нисимура, а горевал ЦСКА недолго: через пару минут Чалов на углу штрафной упал под воздействием Плиева и сам исполнил пенальти. Федор не забивал пять туров», — говорится в материале Sport24.

Чалов почти лучший бомбардир сезона

«ЦСКА только чудом может запрыгнуть в Лигу чемпионов, все зависит от "Спартака" и "Краснодара". Но свой матч красно-синие выиграли. С "Ахматом" они показывали примерно равный футбол (владение 50% на 50%, удары 11:8, угловые 3:6), но все решил Федор Чалов.

Во втором тайме Заурбек Плиев повалил форварда (спорно) в штрафной, сам же Чалов и реализовал пенальти, пробив по центру. До этого Чалов не забивал четыре тура, а теперь заколотил 13-й гол и наверняка станет лучшим бомбардиром чемпионата. Азмун из-за травмы голеностопа пропустит последние два тура, у ближайшего преследователя — Виктора Классона — 11 мячей.

ЦСКА вышел на игру в ретро-форме, посвященной победе клуба в Кубке УЕФА-2005. С первой российской победы в еврокубке прошло уже 14 лет», — проводит аналогии с победой в Кубке УЕФА Sports.

На что надеялся ЦСКА

«ЦСКА начал активно. Марио Фернандес, которого сватают во все топ-клубы Европы (даже "Зенит"), прошёлся по краю и отдал на Чалова. Фёдор на полукруге штрафной площади принял мяч, развернулся, пробил под перекладину — Евгений Городов выручил. "Ахмат" не сдавался на милость более мотивированному сопернику. Грозненцы отвечали скоростными проходами Бернарда Бериши, прострелы которого через раз завершал Мбенг, дальний заброс Плиева однажды чуть не создал угрозу. Подвела обработка того же Беришу.

"Армейцы" тоже не чурались индивидуальной игры. Влашич показал, что его дриблинг не хуже. Никола прошёл двух соперников, приблизился к штрафной площади и "ахнул" под перекладину. Опять же прыжок Городова не позволил случиться голу. Евгению пришлось вступать в игру и после углового удара, но было чуть легче, Хёрдур Магнуссон пробил в голкипера. ЦСКА долго не мог забить, "Ахмат" смелел, отвечал дальними ударами. Коварный выстрел Исмаэла с трудом отразил Игорь Акинфеев.

Мы так давно не выигрывали — кажется, это было в прошлом году. Чувствовали себя нервно, медленно принимали решения. Но такие победы — тяжёлые, на характере — и нужны после таких серий. Причина, по которой Магнуссон впервые играл слева, — нестабильность. Но ему эта позиция привычна, он играл на ней в сборной. Мы находимся в поиске лучших решений, и это объективно. Выздоровление Васина, травма Дзагоева, приход Дивеева — всё это было на флажке, выбило нас из колеи Виктор Гончаренко, главный тренер московского ЦСКА

В сложной ситуации спас москвичей Чалов, вырвавшийся в лидеры бомбардирской гонки. Фёдор сам заработал пенальти, попав под недозволенный приём Плиева в штрафной площади, и сам же его реализовал. Слабенький "черпачок" по центру ворот, Городов летит в угол, счёт открыт — 1:0. Этот мяч стал 13-м для Чалова, Фёдор на 1 гол оторвался от Сердара Азмуна», — передает перипетии матча euro-football.ru.

ЦСКА спасла «магия Лиссабона»

«Четырнадцать лет назад 18 мая навсегда стало для армейских болельщиков красным (красно-синим?) днем календаря. Всем памятен финальный матч Кубка УЕФА-2005, в котором ЦСКА Валерия Газзаева не оставил шансов португальскому "Спортингу" (3:1) и впервые в своей истории завоевал европейский трофей. Еще раз вспоминая это знаковое событие, нынешнее поколение красно-синих футболистов вышло в субботу на очередной поединок РПЛ в специальных майках золотистого цвета. А нанести символический удар по мячу перед началом встречи с "Ахматом" был приглашен Валерий Георгиевич — собственной персоной.

Сейчас не до эстетики: заключительные туры чемпионата, каждое очко на вес золота. Тяжело нам даются игры, но мы уже много раз говорили, что у нас команда молодая, нестабильная, психологически неустойчивая. Всё придёт с опытом, как раз через такие матчи закаляется характер и появляется стержень. Если говорить о неприятном, то это травма Влашича. Надеюсь, она окажется несерьёзной. А так — рады, что одержали домашнюю победу. Хотел бы в очередной раз отметить болельщиков, которые с первой до последний минуты поддерживали команду, гнали вперёд. Молодым игрокам это особенно важно. Надеемся, в следующем сезоне станем сильнее, наберемся опыта и выступим лучше Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА

На выручку армейцам пришла магия победы в Кубке УЕФА 14-летней давности. Дело в том, что на протяжении всего матча на табло "ВЭБ Арены" периодически выводился текущий счет того самого лиссабонского финала "Спортинг" — ЦСКА. И когда Федор Чалов заработал пенальти, вынудив допустить необязательный фол Заурбека Плиева, на табло загорелись те магические 2:1 после памятного гола Юрия Жиркова на 65-й минуте. Разумеется, под такой аккомпанемент Чалов с "точки" промахнуться не имел права», — выделил магию матча 14-летней давности автор «Советского Спорта» Кирилл Снастин.

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