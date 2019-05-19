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    «Локомотив» спасся на Урале благодаря скандальному судейству

    Реакция спортивных СМИ на ничью «Локомотива» в матче с «Уралом»

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    «Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в матче 29-го тура РПЛ. Счет в середине первого тайма открыл Антон Миранчук, а за несколько минут до перерыва Андрей Панюков сумел сравнять счет. После перерыва «Урал» вышел вперед: отличился Отман Эль-Кабир. Ничейный счет установил Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Отметим, что на 66-й минуте красную карточку получил центральный защитник екатеринбуржцев Стефан Страндберг. «Локомотив» сохранил второе место в турнирной таблице, «Урал» идет 11-м.

    Репетиция Кубка России

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак рассказывает о проблемах с составами, с которыми столкнулись команды накануне матча.

    «Железнодорожники потеряли до конца сезона Бенедикта Хеведеса, что лишило Семина возможности сыграть в три центральных защитника. Поэтому в Екатеринбурге на флангах с первых минут вышли не часто появляющиеся в старте Михаил Лысов (слева) и Брайн Идову (справа). Основных фланговых защитников Мацея Рыбуса и Владислава Игнатьева не оказалось даже в заявке.

    Сохранив в старте обоих нападающих Федора Смолова и Эдера, Семину пришлось пожертвовать игроком средней линии, выбрав расстановку 4-4-2 В основе появились братья Миранчуки, Гжегож Крыховяк и забивший прекрасный мяч в Ростове Рифат Жемалетдинов.

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    • У Дмитрия Парфенова выбор меньше. Отметим разве что появление Стефана Страндберга в центре обороны вместо Вараздата Арояна и Марко Араторе на позиции травмированного Николая Димитрова. Также Павлу Погребняку и Владимиру Ильину Парфенов предпочел Андрея Панюкова».

    Быстрый гол Миранчука

    Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что старт встречи остался за «железнодорожниками».

    «После победы над "Ростовом" Сёмин совершил две перестановки в обороне: места Игнатьева и Хёведеса заняли Лысов с Идову. На первый взгляд, размен не совсем равнозначный, а с точки зрения совокупного опыта — заведомо невыгодный, но поначалу красно-зелёная оборона уверенно справлялась с поставленными задачами. Первый удар в створ гостевых ворот — авторства Кулакова — случился только на 36-й минуте. Мало того, именно Лысов первым вынудил местного кипера взлететь над линией ворот, вытаскивая мяч из-под перекладины.

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    • При столь очевидном несоответствии турнирных стимулов гол "Локомотива" едва ли кого-то сильно удивил и уж точно не ошарашил. Гости действовали с заметным преимуществом и уже в середине первого тайма конвертировали это преимущество в точный удар Антона Миранчука. Ассистировал лучшему бомбардиру клуба Жемалетдинов, а недоработал по нему Страндберг. Защитник допустил позиционную ошибку, не помешав Миранчуку №11 метко пробить в касание.

    Вторая неприятность подстерегла оранжево-чёрных на 34-й минуте: травма Полякова вынудила Дмитрия Парфёнова срочно поднимать с лавки Емельянова. Номинальный хавбек закрыл брешь в центре обороны».

    Ответ Панюкова и автогол Гильерме

    Автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков хвалит екатеринбуржцев, которые не сдались и сумели на время переломить ход игры.

    «Впрочем, "Урал" отыгрался еще до перерыва — Бикфалви здорово накрутил Крыховяка перед штрафной гостей, замахнулся для удара, но вместо этого точно покатил на освободившегося Панюкова. 24-летний нападающий первым касанием хладнокровно обработал мяч, а вторым направил его мимо Гильерме.

    Автор гола тут же выскочил еще в одну атаку после хорошего заброса из глубины, но Лысов сумел оттеснить его от мяча.

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    • Едва начался второй тайм, как хозяева и вовсе вышли вперед — вновь не обошлось без участия Бикфалви. Румынский полузащитник хорошо пробил головой, Гильерме с ударом справился, но когда Эль-Кабир сильным прострелом вернул мяч от лицевой обратно в штрафную, то именно от ноги вратаря красно-зеленых он юркнул в сетку».

    Спорное судейство

    Редакция Sport24 обращает внимание на сомнительные решения судьи, которые спасли «Локомотив» от поражения, а «Урал» оставили в меньшинстве.

    «При счете 1:2 в пользу "Урала" москвичи заработали пенальти, который защитник хозяев Стефан Страндберг охарактеризовал как "дешевый". Антон Миранчук пробил точно в "девятку" и оформил для "Локо" Лигу чемпионов. Квалификация это будет или групповой этап, решится скорее всего в последнем туре, но без ЛЧ железнодорожники в любом случае не останутся.

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    • Важный момент: после назначения пенальти Страндберг получил желтую карточку за споры. А еще через минуту Москалев выписал норвежцу второе предупреждение — игра локтем. Уходя с поля, защитник "Урала" изобразил жест "деньги" — за это ему может грозить дисквалификация от двух до четырех матчей».

    Сухина — хороший начальник?

    Автор Rusfootball.info Роман Гуськов собрал целую коллекцию моментов спорного судейства в пользу «Локомотива», а заодно разобрал эпизоды встречи с «Уралом».

    «В эпизоде с назначением пенальти Араторе, пожалуй, виноват больше арбитра Москалёва: он зачем-то выставил ногу, а в мяч не сыграл. Ранее было подозрение на попадание мяча в руку Идову, но нормальных повторов той фазы атаки нам не показали. Но вот показывать Страндбергу две карточки за две минуты было совсем не обязательно: первую защитник получил за споры, а вторую — за опасную игру в воздухе, хотя акцентированного удара локтем не нанёс.

    "Осталось, чтобы ещё товарищ сам забил. Удаление — бред полнейший. Я понимаю, что Лига чемпионов на кону, но пришли 20 тысяч человек получить удовлетворение от футбола", — разнёс Москалёва в послематчевом интервью Дмитрий Парфёнов.

    Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что топ-команды в нашей лиге судя по-другому. Ирония судьбы в том, что из всех руководителей клубов РПЛ только Иванов выступает против VAR и считает это "отъёмом денег у населения".

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    • 8 из 15 весенних матчей "Локомотива" попали в нашу подборку — впечатляющий показатель, который связывают с фигурой начальника команды, бывшим арбитром Станиславом Сухиной. Однако говорить, что в половине игр красно-зелёных вытащили судьи, будет неправильно. В большинстве случаев они всё же не "убивали" соперника, а лишь замечали и карали то, что происходило на самом деле. Это, конечно, не случай "Краснодара", вряд ли с такой оценкой согласятся "Урал" с "Динамо", а, по мнению Егорова, незаслуженно пострадал ещё и "Зенит". Но остальным командам всё же стоит пенять в первую очередь на своих игроков. Впрочем, конкуренты "Локо" наверняка могут припомнить похожие эпизоды, которые в их пользу не свистелись».

    Арбитр из прошлого

    Обозреватель «Советского Спорта» Юрий Цыбанев рассуждает о том, почему каждая команда РПЛ должна взять пример с игры уральцев против «Локо»

    «Я не буду вникать в подробности эпизода, после которого арбитр поставил пенальти в ворота "Урала". Достаточно того, что его реакция на этот эпизод была абсолютно неадекватной духу развернувшегося в Екатеринбурге сражения. Впрочем, — как и последующая судейская реакция на мнимую грубость Страндберга, вылившаяся в красную карточку уральцу. Как и реакция на пару эпизодов якобы с нарушениями на Жемалетдинове и Чорлуке.

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    • Арбитр Москалев пребывал в прошлом. Он-то четко понимал: "Локо" в этой игре что-то нужно — а "Уралу" не нужно, по таблице, ничего. "Урал" от всей души задавал на поле новый тренд для всей РПЛ: каждый матч надо играть изо всех духовных сил, и тогда лига привлечет к себе новый массовый интерес. А арбитр Москалев тянул наш футбол назад и вниз, этот тренд ломая.

    "Локо", к слову сказать, заполучил выгоды своего нынешнего второго места относительно "Краснодара" конкретно благодаря победному пенальти в их очной встрече, признанному,задним числом,ложным. Не слишком ли жирно для первого кандидата в вице-чемпионы, а?»

    Теории заговоров

    Автор Soccer.ru Станислав Чистяков делится конспирологическими теориями, родившимися вокруг матча в Екатеринбурге.

    «А теперь самое интересное: изучим теории заговоров, которых только вокруг этого матча родилось, как минимум, три!

    1. Судьи тащат "Локомотив" в Лигу чемпионов за уши. Сухина — самый эффективный менеджер в клубе

    Самая популярная теория не нова: начальник "Локомотива" и бывший арбитр Станислав Сухина имеет хорошее влияние и связи в судейском корпусе, что использует во благо команды. И в чемпионском сезоне были подозрения в благосклонности судей к "Локомотив", и уже этой весной железнодорожники одерживали победы со счетом 1:0 над "Краснодаром" и "Динамо" благодаря не самым очевидным, мягко говоря, пенальти. Глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров извинялся за назначение пенальти и удаление Каборе в матче "Локомотив" — "Краснодар". Интересно, будут ли комментарии по итогам матча в Екатеринбурге?

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    На повестке дня была и такая теория, которая, правда, не очень-то сработала. Считалось, что "Урал" сдаст "Локомотив" матч в РПЛ в обмен на победу в финале Кубка России. Вроде как железнодорожникам куда важнее попадание в Лигу чемпионов, чем второстепенный трофей, а "шмели" получат кубок и прямую путевку в Лигу чемпионов. Беспечная игра "Урала" в обороне и пропущенный в первом тайме гол поддерживали теоретиков такого заговора, но потом команда Парфенова дала бой и едва не выиграла. Впрочем, сторонники этой теории все равно не растерялись и перешли в наступление: оказывается, "Урал" выставил боевой состав и не давал "Локомотиву" спуска именно потому, что москвичи отказались отдать финал в обмен на эту игру. "Шмели" решили насолить железнодорожникам, но попали под судейский каток, который гости держали в качестве плана Б».

    Миранчук — лучший бомбардир «Локо»

    Автор «Спорта День за Днем» Кристиан Шульц объясняет, почему засилье полузащитников в бомбардирской гонке — это плохо.

    «И зачем только Антон Миранчук пошел бить пенальти? Когда мяч влетел в сетку, стало совсем грустно. Не потому что сам фол был очень спорный. И не из-за того, что "Урал" смотрелся симпатичнее и заслуживал подержать преимущество подольше. Просто Миранчук подтвердил тезис кого-то из коллег: в РПЛ кризис забивных форвардов. Антон забил 11-й гол в сезоне РПЛ. И теперь делит третье место в списке бомбардиров с другим полузащитником Виктором Классоном из "Краснодара".

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    • Впереди двое нападающих — Федор Чалов из ЦСКА с 13 мячами. И Сердар Азмун из "Зенита" с 12. Первый забил за всю весну только четыре раза. Во многом эта причина того, что ЦСКА пролетит мимо Лиги чемпионов. У Азмуна наоборот — его восемь мячей пришлись на весну. И во многом это причина того, что "Зенит" стал чемпионом. О чем это говорит:

    1. Форварды РПЛ очень нестабильны.
    2. Они стали забивать меньше по сравнению с предыдущими сезонами.
    3. Полузащитники почти их догнали.

    Почему этот тезис звучит именно здесь — в контексте матча "Урал" — "Локомотив"? Да потому что лучший бомбардир сезонов 2015/16 и 2016/17 Федор Смолов, который наколотил за те два года 38 мячей, играет за "железнодорожников". И практически всегда в основном составе. Но и у него всего семь мячей в сезоне.

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    Его используют по-разному: в паре с Эдером, с Фарфаном, в одиночестве. Но всякий раз "Локомотив" вынужден полагаться на голы других. Федор, конечно, пытается быть полезным, но все больше превращается в себя шестилетней давности, когда о нем говорили как о богаче, звезде, но не как о футболисте». 0

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