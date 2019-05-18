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    РПЛ. «Уфа» осталась в зоне стыковых матчей, ЦСКА примет «Ахмат»

    Обзор матчей 29-го тура чемпионата России по футболу

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    С 18 по 20 мая в российской Премьер-лиге пройдут матчи 29-го тура.

    «Уфа» — «Оренбург» 0:2

    «Уфа» в домашнем матче 29-го тура российской Премьер-лиги потерпела поражение от «Оренбурга» — 0:2.

    Гости открыли счет на 15-й минуте, когда Рикарду Алвеш подобрал отскочивший к нему мяч и мощным ударом от линии штрафной уложил его под перекладину ворот Александра Беленова.

    Победную точку за три минуты до конца основного времени поставил Даниэль Мишкич.

    После этой встречи «Уфа» осталась на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ (26 очков). Башкирская команда потеряла шансы подняться выше 13-й строчки, поэтому сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

    РПЛ. 29-й тур
    «Уфа» — «Оренбург» — 0:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — 15 Рикарду Алвеш, 0:2 — 87 Мишкич«Уфа»: Беленов, Йокич, Живоглядов, Аликин, Карп (Салатич, 46), Сысуев (Алиев, 37), Тилль, Неделчару, Никитин, Игбоун, Вомбергар (Бизяк, 66)«Оренбург»: Фролов, Шахов, Сиваков, Терехов, Малых, Мишкич, Рикарду Алвеш, Попович, Козлов, Деспотович, Сутормин (Афонин, 90)Предупреждения: Салатич (73), Аликин (83)

    «Оренбург» поднялся на седьмую строчку, набрав 40 очков.

    ЦСКА — «Ахмат»

    18 мая, 16:30 мск

    «Крылья Советов» — «Спартак»

    18 мая, 19:00 мск

    «Урал» — «Локомотив»

    19 мая, 11:30 мск

    «Енисей» — «Динамо»

    19 мая, 14:00 мск

    «Арсенал» — «Краснодар»

    19 мая, 16:30 мск

    «Ростов» — «Зенит»

    19 мая, 19:00 мск

    «Рубин» — «Анжи»

    20 мая, 20:00 мск

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