«Спартак» чуть не упустил победу над обескровленными «Крыльями»

Победив в Самаре местные «Крылья Советов» (2:1), московский «Спартак» вернулся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ и продолжает претендовать на попадание в Лигу чемпионов-2020.

«Спартак» расправил «Крылья»

«Раскачиваться команды не стали. Хозяева первыми организовали атаку, однако ближе к голу в стартовые 10 минут были гости. Сначала Зе Луиш перехватил неаккуратную скидку Зотова на вратаря, отдал мяч Адриану, но бразилец пробил в штангу. Затем еще одна передача кабовердианца могла закончиться взятием ворот — Мельгарехо с убойной позиции пробил прямо в Рыжикова. Наконец, Зе Луишу надоело, что его моменты так транжирятся — и он взял дело в свои руки. На 17-й минуте Рабиу чисто выбил мяч у Ещенко, а вот в попытке отобрать его у Мельгарехо сбил парагвайца в штрафной. Зе подошел к точке — и пробил вправо от центра, мимо вратаря.

Второй тайм начался для спартаковцев еще с двух желтых — Гапонову и Зобнину — и еще одного гола в матче. Айртон навесил от лицевой в центр штрафной, из-за спин защитников выскочил Мельгарехо — и точно кивнул головой. "Спартак" упрочил свое преимущество — и сбил все планы самарцев.

Но хозяева не собирались сдаваться просто так. На 82-й минуте самарцы организовали голевую атаку: неудачный вынос спартаковцев, попытка Зиньковского, отскок от Рабиу к Бурлаку, и спокойное завершение 29-летнего защитника с близкого расстояния, который не забивал весь сезон, а в последних двух турах (включая этот) отметился уже двумя мячами.

Тут же Полуяхтов мог сравнять счет, но головой пробил мимо открытого угла. Арбитр добавил к основному времени матча 6 минут, "Крылья" заперли "Спартак" в его штрафной, но так и не добились своего», — передал ход поединка корреспондент «Спорт-Экспресса» Егор Бычков.

«Спартак» без Глушакова

«Ещё накануне стало известно, что в Самару не полетел Глушаков. Официальная версия ссылалась на ушиб коленного сустава, а верить ей или нет — личное дело каждого. В любом случае "Спартаку" отсутствие капитана сейчас способно пойти лишь на пользу: меньше давления с трибун, меньше нервов и больше качества. В своём сегодняшнем состоянии Денис команде совсем не помощник, даже если попробовать забыть про сопутствующие неспортивные обстоятельства.

Другая позитивная новость для "Спартака" — возвращение в обойму Гулиева, пропустившего прошлый тур из-за дисквалификации. Кононов отложил в стол вариант с Умяровым, бросил в центральную зону Аяза и Зобнина, а Фернандо вновь расположил над ними. Также тренерский штаб скорректировал линию нападения, выставив с первых минут и Зе Луиша, и Луиса Адриано. Однако это были не 4-4-2, по которым команда играла в первых весенних турах, а по-прежнему 4-2-3-1. Бразилец расположился на левом фланге, а не на острие», — выделил отсутствие Глушакова журналист «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Рыхлый «Спартак»

«Матч с "Крыльями Советов" можно взять за наглядный пример. Команда победила, но послевкусие осталось. "Спартак" хорошо начал, своими перемещениями один только Лоренцо Мельгарехо запутал всех, что в итоге и привело к пенальти и быстрому голу. Кстати, по быстрым голам спартаковцы — лучшие в лиге. Только в первые 15 минут матчей они забили 9 голов.

На этот раз, правда, немного выбились из графика и забили только на 18-й, но это тоже весьма рано. Эти матчи с быстрыми голами тоже интересны, потому что раскрывают эволюцию мышления спартаковцев по ходу игры. Итак, они имеют преимущество, играют достаточно азартно, напористо, большими силами в атаке, давлением вынуждают соперника ошибаться, а ошибки противника — это прямой путь к голам.

Но что делает "Спартак" потом? Он постепенно теряет хватку, инициативу и позволяет противнику воспрянуть. "Крылья Советов" уже к концу первого тайма имели все шансы восстановить равновесие. Чего больше в таком поведении "Спартака"? Нервов? Страха? Или лишней самоуверенности, уверенности в том, что удастся удержать преимущество.

Да, нередко его удается удержать, но при этом солидной такую игру не назовешь. А от "Спартака" же хотят именно этого. Если речь о нервозности, то необходимо определить ее причину. Вокруг красно-белых существует перманентное давление и напряжение — такая команда. Игроки и руководители должны быть к этому готовы. Видимо, не все справляются», — автор «Соккер.ру» не оставил «красно-белых» без критики.

«Спартак» отрезал «крылья» и летит в Лигу чемпионов

«"Крылья" понимали, что в случае поражения придется играть стыковые матчи с командой ФНЛ. Однако мастерства хозяев не хватало для того, чтобы прижать гостей к их воротам, устроить штурм или навал. Да, однажды бил Самарджич — Максименко отразил мяч в ближнем углу. Вратарь спартаковцев еще раз оказался в центре внимания, когда опрометчиво выскочил из ворот. Мало того, что игру обострил, но и едва не травмировал Джикию.

Самара вернулась в игру на 83-й минуте. Бурлак подкараулил мяч в штрафной после серии отскоков и отправил его в пустой угол — 1:2! Защитник, забивающий по большим праздникам, отличился во втором матче подряд. Бурлак оглянулся на бокового арбитра (не было ли положения "вне игры") и поспешил на свою половину поля.

С учетом компенсированного времени играть оставалось 13 минут. Тут "Крылья" встрепенулись. Полуяхтов бил головой в падении, но промахнулся. Пропусти мяч полузащитник, мог забить все тот же Бурлак. Хозяева заработали несколько опасных штрафных, однако "Спартак" выстоял», — выделил нервную концовку матча автор «Советского Спорта» Кирилл Снастин.

Общипанные «Крылья»

«"Спартаку" было жизненно необходимо побеждать в последних двух турах, чтобы попасть в Лигу Европы и не пустить вперед набравший ход тульский "Арсенал", который жестко приложил красно-белых в 25-м туре.

Из-за полученного на тренировке ушиба коленного сустава Денис Глушаков не поехал в Самару. По причине мелких травм Кононову пришлось обходиться без Селихова и Ханни. Место в воротах занял Максименко, в центре поля вышли Зобнин и Гулиев, Адриано расположился на фланге, Фернандо — на позиции десятки. В паре с Джикией вновь вышел молодой Гапонов.

У "Крыльев" вышел обескровленный состав. Против "Спартака" по условиям арендного соглашения не могли сыграть Тимофеев и Джано, из-за повреждения матч пропускал Самедов. Также не могли помочь команде Корниленко и Канунников. Но на поле все же появилось два экс-спартаковца — Роман Шишкин и Павел Яковлев», — отметила кадровые проблемы самарцев редакция Sport24.

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