«Реал» после возвращения Зидана не лучше «Реала» Лопетеги

Накануне в поединке заключительного, 38-го тура испанской Примеры «Реал» на своем поле уступил «Бетису» 0:2. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Реалу» будет не хватать Наваса

«С тех пор, как Зинедин Зидан вернулся на пост наставника в марте, "Реал" сделал "Сантьяго Бернабеу" сложным местом для посещения: под руководством француза он набрал 15 очков из 15 дома в сравнении с двумя из 15 на выезде за этот же период. Однако они слишком долго обманывали публику, и это покорное поражение, оставившее клуб с 68 очками по итогам сезона, отбросило их еще дальше. Зизу отказался комментировать предположения о том, что Кейлор Навас уйдет летом, но если это буда его последняя игра в мадридской футболке, то он не подвел», — отмечает в материале Goal.com Даниэль Льюис.

«Вратарь сборной Коста-Рики сделал два хороших сейва в первом тайме и еще пару во втором, но его подвели партнеры по обороне, допустившие два гола от "Бетиса". Гарет Бейл — еще один из тех, у кого неопределенное будущее на "Бернабеу". Он вернулся в команду после отсутствия в двух матчах, но решение Зидана не использовать его было поучительным: инструментальная часть наполненного трофеями первого периода француза у руля "Сливочных", теперь ясно, что валлиец не будет частью команды».

Зидан закончил сезон с показателями Лопетеги

«Прошлое, отмечал Лесли Поулз Хартли — это чужая страна... Эти слова могут вызвать отклик в сознании Зидана во время его второго периода тренерства "Реала", ведь он — почти полная противоположность первому. Поражение от "Бетиса" имеет большое значение по ряду причин — помимо неспособности закончить сезон и войти в предсезонку на высокой ноте с победой, как это любят делать все клубы, и особенно, если последняя игра дома», — пишет AS.

«Эта неудача стала 12-м поражением мадридцев в Ла Лиге в этом сезоне, и их пятым на "Бернабеу" — "Сливочные" не показывали столь плохих показателей после сезона 1995/1996 годов и были всего в одном поражении от своего худшего сезона за всю историю в 1973/74. Во всех соревнованиях это было их 18-е фиаско, что затмило 17 поражений, которые команда потерпела в кампании 1998/99.

Как подтверждение того, что дважды в одну реку не войдешь, цифры Зизу во время его первых 11 поединков во втором периоде в качестве тренера "Реала" показательны, по сравнению с тем, когда он впервые занял этот пост, заменив Рафу Бенитеса в январе 2016 года. На самом деле его дела хуже, чем у испанца и человека, который предшествовал ему, Сантьяго Солари. После своего возвращения француз выиграл пять матчей, свел два два и проиграл четыре — точно так же, как и Хулен Лопетеги».

Оптимизм в связи с возвращением Зидана испарился

«Единственный плюс для Зидана и его коллектива в том, что они могут полностью оставить позади последние 12 месяцев и никогда больше не говорить о сезоне 2018-19 годов. Все проблемы, которые мешали удачному выступлению, были снова: вялые выступления больших звезд, промахи в обороне, упущенные моменты. Клуб завершил кампанию в 21-м пункте позади чемпиона "Барселоны", причем 68 очков — его самый низкий показатель с 2001/02 года», — констатирует в материале ESPN Дермот Корриган.

«Этим летом ему требуется полная перестройка. Зидан провел большую часть игры, ходя по сторонам, потупив взгляд, поскольку его команда продолжала допускать неточные передачи. То, как бесцельно мадридцы завершили сезон, не оставило следов от оптимизма, который принесло возвращение француза в конце марта».

Самый важный урок «Реала» — тот, который усвоит Зидан

«Это было еще одно недостойное прощание, так же как весь сезон стал недостойным для чемпиона Европы трех предыдущих лет, и он войдет в историю, как кампания с наибольшим количеством очков, отличных от показателей "Барселоны" — 19. Финальный матч года был таким же плачевным, как и те, что были до него. "Реал" на самом деле закончил его еще хуже, чем начал, так как по крайней мере с Лопетеги у них был четкий стиль игры», — пишет на страницах Marca Карлос Карпио.

«В этой игре у "Сливочных" не было ни футбола, ни гордости, ни желания — ничего: это было восьмое поражение на домашнем стадионе в сезоне. Позже Зидан сказал, что команда не должна пытаться забыть этот сезон, и что им следует помнить об этом в будущем, потому что так могут извлечь из него уроки. Скоро мы увидим, сделает ли это тренер, когда решит, с кем идти дальше этим летом, или единственными жертвами являются Навас, Бейл, Маркос Льоренте, Серхио Регилон и Мариано Диас». 0