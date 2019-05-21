Избавиться от Бэйла. «Реал» попал на большие деньги

Зидан абсолютно точно ждет ухода Бэйла

После трансфера из «Тоттенхэма» в 2013 году за 100 миллионов евро и шести лет выступлений в Мадриде Бэйл стал самым успешным британским футболистом Европы, завоевав целый ряд трофеев, включая четыре Лиги чемпионов. Он легко вписался в компанию звезд «сливочных» и проявил себя более чем достойно.

После поражения от «Бетиса» (0:2) Зидан прямо сказал, что ему не нужен Бэйл и валлиец не появился бы на поле даже при наличии неограниченных замен. Тренер не является поклонником сильных сторон Гарета и с радостью расстанется с ним в межсезонье, получив дополнительные деньги на трансферы Эдена Азара, Килиана Мбаппе и Поля Погба.

Но есть «маленькая» проблема: Бэйлу в июле стукнет 30 лет, а у него еще три года контракта с «Реалом» с зарплатой 15,5 миллиона фунтов за сезон. Это хорошая новость для самого валлийца, а вот «Реал» практически не имеет шансов найти другой клуб, который смог бы взять эту «ношу» на себя.

Гарет хочет остаться. И не ради денег

Зинедин Зидан globallookpress.com

За последние четыре сезона вингер вышел в старте только в 79 поединках из 151 в Примере. В остальных случаях он появлялся на замену или находился в лазарете. Его проблемы из-за мышечных травм — серьезный аргумент в пользу расставания, потому что в своей лучшей форме Бэйла остановить крайне сложно.

И здесь мы снова вспоминаем, что помимо травм у него есть еще и зарплата 300 тысяч фунтов в неделю — таких денег он нигде больше не получит.

Ранее «Манчестер Юнайтед» влип в похожую реальность с Алексисом Санчесом, который провел за клуб всего 45 поединков и забил пять голов, а зарабатывает форвард при этом 400 тысяч фунтов в неделю.

Любой клуб, который заинтересуется Бэйлом летом, должен взвесить все риски из-за физического состояния и финансовых запросов игрока. Сложно представить, что кто-то на это пойдет. Источники сообщили ESPN, что Гарет не спешит покидать Мадрид.

Дело даже не в зарплате. В свое время валлиец дождался отставки Зидана и в некоторой степени победил, а теперь для него вновь настали трудные времена, но он верит, что сможет доказать тренерскому штабу свою пользу.

Варианта два — ПСЖ и «Бавария»

Бэйла больше не ждут в АПЛ ESPN

Если руководство клуба захочет продать Бэйла, то придется компенсировать ему зарплату по контракту, но вряд ли это приемлемо для «Реала», который стремится усилиться рядом звезд грядущим летом и нуждается в финансах. В таких случаях игроки редко получают полную компенсацию, но даже часть от 45 миллионов фунтов — огромные деньги.

Возможна еще и аренда, в ходе которой зарплата валлийца ляжет на клуб, который пригласит Бэйла к себе. Так было с Хамесом Родригесом в «Баварии», но проблема в том, что мало кому нужен столь высокооплачиваемый 30-летний игрок с постоянными травмами.

В «Манчестер Сити» и «Ливерпуле» есть уже более молодые и не столь дорогостоящие футболисты, а «Барселона» вряд ли будет вести дела с «Реалом». «Арсенал» давно переключился на молодых талантов, а «Челси» тоже чаще рассматривает более доступные варианты.

Каждое лето за Бэйлом охотился «Манчестер Юнайтед», но ESPN известно, что сейчас манкунианцам он уже не нужен, да и сам Гарет не горит желанием переходить в кризисный «Юнайтед». «Тоттенхэм» вообще старается избегать любых громких переходов.

Таким образом, остаются только «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» — у них есть деньги и статус, который привлечет самого Бэйла. Но у парижан хватает игроков в атаке сейчас, а проект «Баварии» подразумевает подписание молодых футболистов и создание новой боевой единицы на будущее.

Следовательно, у «Реала» наметилась очень большая проблема. Отличный игрок с фантастической репутацией, но его цена очень высока из-за зарплаты. «Реал» может закрыть вопрос, пережив мощный финансовый удар после выплаты компенсации, а иначе проблема останется в своем нынешнем виде, а Бэйл — без игровой практики. 0