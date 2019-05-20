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    Джеррард, Терри и еще 13 лучших капитанов в истории АПЛ

    Рейтинг пятнадцати лучших капитанов команд в эпоху английской Премьер-лиги

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    Стивен Джеррард
    Стивен Джеррард
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    Squawka.com представляет рейтинг топ-15 капитанов в эпоху английской Премьер-лиги.
    В эпоху АПЛ у нас была возможность наблюдать за некоторыми настоящими, вдохновляющими своим примером капитанами команд. О командах из чемпионата Англии можно думать все, что угодно, но в одном они точно хороши — в них вырастают идеальные капитаны, которые соответствуют нашим ожиданиям касательно того, кто именно должен носить повязку.

    Быть великим капитаном — это не просто быть великими лидером, но и ключевой фигурой. Во многих страна капитан — это довольно случайная фигура, обычно просто самый опытный игрок. Но не в Англии. Здесь капитан значит гораздо больше.

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    • 15. Сами Хююпя («Ливерпуль»)

    Годы капитанства: 2000-2003

    Самое высокое место в АПЛ: второе (2001-2002)

    Сами Хююпя — это тот человек, который научил Стивена Джеррарда быть лидером. Финский защитник стал капитаном «Ливерпуля» в 2000 году, когда Джейми Реднапп и Робби Фаулер не могли выходить на поле из-за травм, и впоследствии привел команду к кубковому треблу, а сезоном позже — второму месту в АПЛ.

    14. Уэс Морган («Лестер»)

    Годы капитанства: 2012-настоящее время

    Самое высокое место в АПЛ: первое (2015-2016)

    Уэс Морган
    globallookpress.com

    Уэс Морган прыгнул выше своего уровня, чтобы помочь «Лестеру» сотворить настоящее чудо и стать чемпионом Англии. В этом списке он столь низко по той причине, что он недостаточно проявлял свои лидерские качества в других сезонах. Но за чемпионский сезон капитану Моргану нужно отдать должное.

    13. Стилян Петров («Астон Вилла»)

    Годы капитанства: 2009-2013

    Самое высокое место в АПЛ: шестое (2009-2010)

    Болгарин был назначен капитаном команды в 2009 году после того, как фанаты «Астон Виллы», а также футболисты АПЛ признали его лучшим игроком года. Петров преуспел в роли капитана, сумев в свой первый сезон привести команду к шестому месту в чемпионате Англии, финалу Кубка Англии и финалу Кубка лиги. Травмы и серьезная болезнь затем сократили капитанство Петрова, и без его лидерства «Астон Вилла» попала в черную дыру, из которой не может выбраться до сих пор.

    12. Фил Невилл («Эвертон»)

    Годы капитанства: 2007-2013

    Самое высокое место в АПЛ: пятое (2007-2009, 2008-2009)

    Фил Невилл
    globallookpress.com

    Невилл-младший доказал, что его трансфер в «Эвертон» был большим, чем просто советы блондинки. Он быстро стал капитаном и помог Дэвиду Мойесу дважды привести команду к пятым местам в АПЛ, правда, так и не добравшись до Лиги чемпионов.

    11. Деннис Уайз («Челси»)

    Годы капитанства: 1993-2001

    Самое высокое место в АПЛ: третье (1998-1999)

    Во времена, когда у «Челси» было множество дорогих футболистов и ярких игроков, Деннис Уайз служил напоминанием о том, кем они являются на самом деле. Он носил капитанскую повязку на протяжении почти десяти лети и не делал ничего, кроме того, что портил жизнь соперникам.

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    • 10. Гари Невилл («Манчестер Юнайтед»)

    Годы капитанства: 2005-2011

    Самое высокое место в АПЛ: первое (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011)

    Гари Невилл долго рассматривался лишь в роли вице-капитана команды, но затем доказал, что те, кто в нем сомневался, были не правы. В роли капитана он проделал чертовски хорошую работу. Из-за травм он не всегда мог помочь«МЮ», но был отличным представителем своего клуба и держал всех сосредоточенными.

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    • 9. Неманья Видич («Манчестер Юнайтед»)

    Годы капитанства: 2011-2014

    Самое высокое место в АПЛ: первое (2012-2013)

    Неманья Видич
    globallookpress.com

    Как можно усилиться на капитанской позиции после Невилла? Сделать капитана выше и страшнее. Неманью Видича, высокого и внушительного защитника, боялась и уважала вся лига. На сегодняшний день он последний капитан «МЮ», который поднимал над головой трофей чемпиона Англии.

    8. Венсан Компани («Манчестер Сити»)

    Годы капитанства: 2011-2019

    Самое высокое место в АПЛ: первое (2011-2012, 2012-2013, 2017-2018, 2018-2019)

    Улыбка и приветливое поведение Венсана Компани сделали чрезвычайно приятным расцвет «Манчестер Сити» на нефтедолларах. Компани — качественный защитник и строгий лидер. Разница в игре «Сити», в слаженности команды между тем, когда Компани был на пике и когда не был похож сам на себя. Если бы он не был настолько подвержен травмам, то был бы в этом списке повыше, но все равно покидал бы «Этихад» в статусе легенды.

    7. Алан Ширер («Ньюкасл»)

    Годы капитанства: 1998-2006

    Самое высокое место в АПЛ: третье (2002-2003)

    Алан Ширер
    Sky Sports

    Герой своего родного города избегал предложений от топ-клубов, которые могли бы сделать его самым дорогим футболистом мира, чтобы остаться в команде, которую любил всю свою жизнь. Как капитан и нападающий он вел эту команду за собой. Некоторые вещи ценятся больше, чем трофеи. Карьера Алана Ширера в роли капитана «Ньюкасла» — одна из них.

    6. Патрик Виейра («Арсенал»)

    Годы капитанства: 2002-2005

    Самое высокое место в АПЛ: первое (2003-2004)

    Патрик Виейра
    globallookpress.com

    Виейра был призван заменить в роли капитана «Арсенала» Тони Адамса. Никакого давления, конечно. Француз мгновенно стал лидером и привел «канониров» к доминированию, которого прежде не было в АПЛ. В 2004 году команда завоевала чемпионский титул, не зная поражений. Это дало Виейра небольшое преимущество в его войне капитанов с Роем Кином (пока Кин нанес финальный удар в 2005 году). «Арсенал» выиграл Кубок Англии в 2005 году, а Виейра забил победный пенальти перед тем, как покинуть клуб и создал пустоту на позиции лидера, которая не была заполнена до сих пор.

    5. Стив Брюс («Манчестер Юнайтед»)

    Годы капитанства: 1992-1996

    Самое высокое место в АПЛ: первое (1992-1993, 1993-1994, 1995-1996)

    Самый первый капитан «МЮ» в АПЛ. Изначально он на протяжении двух лет делил эту роль со стареющим Брайаном Робсоном. Фактически Брюс всегда был капитаном, но в тех редких случаях, когда Робсон мог играть, то повязку надевал он. Брюс — лидер, голы которого были ключевыми для триумфального настроения «МЮ» в 1993 году.

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    • 4. Стивен Джеррард («Ливерпцуль»)

    Годы капитанства: 2003-2015

    Самое высокое место в АПЛ: второе (2008-2009, 2013-2014)

    С большим отрывом величайший игрок АПЛ из числа тех, которым так и не удалось выиграть титул АПЛ. Дважды он был очень близок к этому, дважды вел «красных» к славе со своими победными ударами. Если бы не тот роковой эпизод с подскальзыванием...

    3. Тони Адамс («Арсенал»)

    Годы капитанства: 1988-2002

    Самое высокое место в АПЛ: первое (1997-1998, 2001-2002)

    Тони Адамс
    Sky Sports

    «Мистер "Арсенал" на протяжении более чем десяти лет. Он — живое доказательство гения Арсена Венгера. Адам был выцветшей фотографией, но Венгер превратил его в великолепный акварельный рисунок. За это Адамс отблагодарил Венгера непоколебимым лидерством и организацией обороны, которая избавила тренера от необходимости сосредотачиваться на обороне в принципе. Адамс закрыл этот вопрос. Два титула связаны с его блеском.

    2. Джон Терри (»Челси«)

    Годы капитанства: 2004-2017

    Самое высокое место в АПЛ: первое (2004-2005, 2005-2006, 2009-2010, 2014-2015, 2016-2017)

    Джон Терри
    globallookpress.com

    Терри получил возможность командовать несколькими великими командами на "Стэмфорд Бридж". И он умел сплотить эти команды.

    Те турниры по PlayStation, которые он организовал в 2004 году, казались довольно тривиальной историей, но в рекордные сроки они превратили дорогую группу игроков под руководством Жозе Моуринью в настоящую команду. В сезоне 2014-2015 у лидерства Терри было воскрешение, когда он помогал молодому Курту Зума и Гари Кэхиллу надежно играть в обороне, а "Челси" стал чемпионом.

    1. Рой Кин (»Манчестер Юнайтед«)

    Годы капитанства: 1997-2005

    Самое высокое место в АПЛ: первое (1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003)

    Рой Кин унаследовал капитанскую повязку от Эрика Кантона и уже в свой второй сезон в качестве капитана привел молодую команду к почти невозможному "треблу". Затем "МЮ" с непревзойденной легкостью выиграл еще два титула кряду. Четвертый последовал двумя годами позже.

    Кин был серийным победителем, и при нем превзойти "МЮ" было крайне сложно. Неважно, были ли вы Тимом Шервудом или Зинедином Зиданом, Рой Кин все равно переигрывал вас и помогал своей команде переигрывать вашу.

    Рой Кин
    Sky Sports

    Его битвы против Виейра были безумны. Там были вся ненормативная лексика, гротеск и слава. Доминирование Кина в туннеле "Хайбери", а затем и на поле "Хайбери", над Виейра остается высшим знаком лидерства в истории АПЛ.

    Единственным соперником, которого Кин не мог покорить комбинацией своих пасов, нецензурной лексиси и невероятно жестких ударов стало время. В середине сезона 2004-2005 Кину без всяких угрызений совести пришлось покинуть "Олд Траффорд".

    Но Рой Кин остается величайшим капитаном в истории английской Премьер-лиги. 0

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