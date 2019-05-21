Мбаппе захотел ответственности. Куда может перейти форвард?

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получил награду «Игрок года» по итогам сезона 2018/19 в Лиге 1.

полностью заслужил этот приз, ведь забил 32 гола в 28 матчах, а его «Пари Сен-Жермен» завоевал шестой чемпионский титул за последние семь лет. Более того, именно молодой форвард вел команду за собой, компенсировав отсутствие травмированных

Впрочем, получив награду, 20-летний игрок выступил с довольно мрачными комментариями, после которых нельзя исключать, что он задумался о переезде из Парижа в поисках нового вызова с «большей ответственностью».

«Для меня наступил очень важный момент, я подобрался к поворотному моменту в своей карьере. Здесь я многому научился, и чувствую, что, возможно, пришло время взять на себя больше ответственности. Надеюсь, что это произойдет в "Пари Сен-Жермен", это было бы приятно. Однако, может быть, это произойдет и в новом проекте», — сказал Мбаппе.

Уже понятно, что «Пари Сен-Жермен» будет препятствовать этому «новому проекту». Клуб отреагировал на комментарии форварда, напомнив об «общих амбициях» и «следующем сезоне».

«За два последних года между "Пари Сен-Жермен" и Килианом Мбаппе установилась прочная связь. Наша совместная история продолжится в следующем сезоне. У нас есть общее стремление переписать историю еврокубков в год 50-летия клуба. Надеемся собраться вместе и написать новую главу, где каждый человек сыграет свою роль», — говорится в заявлении.

Однако, в футболе ты не можешь быть уверен в каком-то конкретном событии на 100 процентов, поэтому Мбаппе еще может покинуть французскую столицу. В связи с этим обозреватель Squawka Крис Смит решил рассмотреть возможные варианты для нападающего.

Мечта: «Барселона»

Конечно, Мбаппе утверждает, что жаждет «большей ответственности», но какой 20-летний футболист не хотел сыграть в одной команде с Лионелем Месси? Или с тем же Луисом Суаресом?

Мбаппе с таким уважением относится к величайшему игроку всех времен, что однажды даже нарушил цикл сна, чтобы только наблюдать за игрой Месси, о чем сам говорил.

«Сегодня я был вынужден прервать свой сон, что увидеть дубль Месси, после чего вернулся в постель», — сказал он, прежде чем поклялся выиграть однажды «Золотую бутсу».

Потеряв Неймара, «Барселона» не сдала позиций в Примере, но в Европе уже не отмечается стабильностью — последний провал случился в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Барса» хочет вернуть европейскую корону, а Мбаппе хотел бы сыграть в атаке рядом с Месси и Суаресом. Это была бы божественная тройка.

Мечта: «Ювентус»

Конечно, не стоит забывать об еще одном парне, который любит заявлять о своих претензиях на статус величайшего игрока всех времен: Криштиану Роналду.

Роналду сейчас 34 года, но все же он забил 28 голов в этом сезоне за «Ювентус», в том числе шесть — в Лиге чемпионов. Да, он держит себя в теле спартанца, но время все равно уходит неумолимо, поэтому шанс сыграть с этим футбольным богом не будет вечным.

Стоит ли Мбаппе воспользоваться этим шансом? Возможно. Тем более что «Юве», как и «Барса» мечтает о триумфе в еврокубках. Вероятно, туринцы жаждут успеха еще больше, ведь ждут с 1996 года.

Восемь титулов подряд в Серии А немного успокаивают боль «старой синьоры». Почти гарантированный успех в чемпионате Италии означает, что Мбаппе ничего не потеряет, если обменяет Париж на Турин. При этом француз, согласившийся помочь Роналду, мог бы приблизить европейскую мечту «Ювентуса». На какую еще честь мог бы рассчитывать Мбаппе, если не на возвращение Кубка чемпионов в трофейную комнату «Юве»?

Предложение Squawka: «Барселона»

Аргументы в пользу «Ювентуса» звучат убедительно, но стоит вспомнить и о «Барселоне». «Юве» — гигант, однако, если тебя зовет «Барса», ты должен говорить «да».

Впереди у Месси есть несколько добрых лет и искреннее желание завоевать еще одну европейскую корону. Это должно только мотивировать Мбаппе, который в итоге мог бы стать королем «Камп Ноу».

Реальность: «Реал»

Кроме «Барселоны», какой еще клуб может заставить трястись коленки даже у самого великого футболиста? Мадридский «Реал».

Потеряв Роналду прошлым летом, «сливочные» провели нынешний сезон абсолютно ужасно. Выиграв четыре Лиги чемпионов за последние пять лет, они внезапно проиграли «Аяксу». Кроме того, они вылетели из Кубка Испании, а в Примере финишировали лишь третьими позади заклятого врага — «Атлетико». Что говорить, если в чемпионате Испании мадридцы проиграли сразу 12 матчей — наибольшее количество с сезона 1998/99.

Очевидно, что клубу нужен новый идол, и, если верить слухам, им может стать Мбаппе. «Реал» — один из немногих клубов, способных совершить трансфер француза, которому будет сложно отказаться от предложения 13-кратных победителей Лиги чемпионов.

Хотя Килиан ранее настаивал, что останется в «Пари Сен-Жермен», его последние комментарии относительно возвращения Зинедина Зидана в Мадрид навеивают новые смыслы, тем более на фоне заявления о «большей ответственности».

«Для "Реала" хорошо, что Зидан вернулся. Буду наблюдать за играми "Реала" в качестве болельщика», — сказал Мбаппе в апреле.

Болельщик или сообщник? «Реал» достаточно заманчив для Мбаппе, ведь в Мадриде он мог бы играть под руководством Зидана, одного из величайших французских игроков за всю историю. Этот шанс выпадает редко, даже реже, чем сыграть вместе с Месси или Роналду. Это мечта, притом вполне реалистичная.

Реальность: «Манчестер Сити»

Хотя мы надеемся, что это не станет традицией, как в Германии, Франции и Италии, но нужно признать, что в этом сезоне «Манчестер Сити» подчистую забрал все внутренние трофеи.

За последние два сезона подопечные Пепа Гвардиолы побили несколько рекордов и разделались со всеми соперниками в Англии, но теперь сверхбогатые владельцы «Сити» больше всего на свете хотят континентального признания, особенно после провала в двух последних розыгрышах Лиги чемпионов, когда команда уступила «Ливерпулю» и «Тоттенхэму».

Деньги не являются проблемой, если не считать расследования по нарушению финансового фейр-плей. «Манчестер Сити» может купить того, кого захочет. У них настолько много талантов, что они даже смогут продать нескольких игроков, лишь бы соответствовать всем требованиям УЕФА.

Гвардиола, которого многие называют величайшим тренером в мире, превратил «Манчестер Сити» в безжалостную атакующую машину. И все же нужно помнить, что Серхио Агуэро уже 30 лет, а Габриэл Жезус хоть и является перспективным сменщиком, но он точно не может сравниться с Мбаппе, чья результативность вырастет в разы при помощи Бернарду Силвы, Давида Сильвы и Кевина де Брейне.

После того, как Мбаппе сделал неоднозначное заявление на фоне получения награды «Игрок года», многие твердо уверены, что «Сити» станет для него наиболее вероятным пунктом назначения.

Предложение Squawka: «Реал»

Конечно, «Манчестер Сити» приближается к статусу непобедимого, но он никогда не будет соответствовать престижу мадридского «Реала». «Сливочные» — мечта почти каждого футболиста, но в отличие от нас, простых смертных, Мбаппе достаточно хорош, чтобы воплотить эту мечту в жизнь.

Мадридцам нужна новая икона, человек, на которого можно положиться и поклоняться как божеству. У Мбаппе есть талант и даже опыт в 20 лет.

Неожиданность: «Ливерпуль»

Юрген Клопп неоднократно заявлял, что не видит необходимости тратить огромные деньги этим летом, как он это сделал в 2018 году. Впрочем, вероятно, он пересмотрит свои мнение, если у него появится хотя бы малейшая возможность переманить Мбаппе.

Атакующее трио «Ливерпуля» за последние несколько лет успело стать настоящим кошмаром почти для каждого противника мерсисайдцев, однако отсутствие глубины состава стоило «красным» многих трофеев, в том числе чемпионства в сезоне 2018/19.

Конечно, Мбаппе никогда не согласится заполнить эту глубину — «Ливерпулю» придется что-то менять. Возможно, Роберто Фирмино отойдет в полузащиту. Возможно, одному из игроков нынешнего трио придется смириться и сидеть на скамейке. В любом случае «Ливерпуль» с Мбаппе в составе — пугающая перспектива, даже для «горожан» Гвардиолы.

Неожиданность: «Бавария»

Франк Рибери и Арьен Роббен попрощались с «Баварией». Это конец эпохи, но чемпионы Германии не могут сидеть сложа руки и просто ностальгировать, если хотят создать команду, способную бороться за победу в Лиге чемпионов.

Роберт Левандовски продолжает много забивать, однако его коллеги по атаке не так стабильны. Кингсли Коман слишком подвержен травмам, чтобы на него полагаться, а Серж Гнабри хоть и добился прогресса, но остается непредсказуемым. Что касается Альфонсо Дэвиса, то он лишь недавно переехал из «Ванкувер Уайткэпс», поэтому не имеет опыта.

Мбаппе, с фланга помогающий Левандовски, благодаря своему темпу способен много забивать и делать результативные передачи. Его трансфер сделает атаку «Баварии» одной из самых мощных на континенте.

Так же, как и «Пари Сен-Жермен», «Бавария» господствует в своей стране, но в отличие от французского клуба, мюнхенцы имеют гораздо более успешную историю выступлений в еврокубках.

Президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что клуб не потратит более 70 миллионов фунтов стерлингов, но, как и в случае с «Ливерпулем», риторика может измениться, если станет доступен игрок калибра Мбаппе.

Предложение Squawka: «Ливерпуль»

Если Мбаппе искренне хочет проверить свои силы и сыграть под руководством тренера, который возложит на него ответственность, то «Ливерпуль» действительно может стать лучшим выбором.

В этом сезоне «красные» набрали 97 очков в Премьер-лиге — третий результат за всю историю соревнований. Да, они все равно уступили «Сити», зато их шестая европейская корона находится в шаговой доступности. Эта команда способна доминировать в течение нескольких лет.

Мбаппе идеально соответствует духу Клоппа. В свои 20 лет у него есть возможность помочь «Ливерпулю» встать на победный путь. Переход в состав одного из испанских грандов можно отложить. 0