Незаменимые? Роббен и Рибери ушли в статусе легенд «Баварии»

В матче против «Айнтрахта», который завершился победой «Баварии» со счетом 5:1, самый важный дуэт вингеров в истории «Баварии» в последний раз украсил собой поле «Альянц Арены». Франк Рибери и Арьен Роббен помогли клубу выиграть седьмой подряд чемпионский титул Бундеслиги. А после матча они показали всем, насколько сильно отличаются друг от друга как личности.

Рибери переполняли эмоции, он в слезах упал на газон перед трибуной с фанатами. В то же время Роббен в интервью для ТВ сетовал на то, что забил лишь раз и не смог сделать дубль — второй в матче гол был бы для него сотым в Бундеслиге. Арьен также признался, что сделал все для того, чтобы в последний раз сыграть за «Баварию» перед уходом.

«Для меня было очень важно сыграть еще раз, я был полностью готов к матчу», — сказал 35-летний футболист, который пропустил большую часть сезона из-за травм. В местных СМИ его не зря называли эгоистом.

Арьен Роббен globallookpress.com

На закате блестящей эпохи Роббена и Рибери в «Баварии» весь Мюнхен был охвачен ностальгией, но нидерландец сохранил свой взгляд — от первого лица и в первую очередь на себя.

Самозабвенный взгляд Роббена, почти патологическая приверженность тренировкам и целеустремленность на поле аккуратно отражали твердолобый профессионализм и философию «Баварии» — «победить любой ценой».

Для фанатов куда проще было установить контакт с Рибери. Француз — неконтролируемый, сложный, состоящий из грубых деталей, воинственного отношения к делу и детского юмора гений.

Франк Рибери globallookpress.com

Пострадавший из-за несчастного случая в детстве, француз по ходу карьеры был бессовестным антигероем, который бросил вызов невзгодам и заставил насмешки со стороны других людей работать в свою пользу. Защитники и фанаты других клубов ненавидели его, что заставляло фанов «Баварии» любить его еще больше.

Самый большой фанат Рибери, президент «Баварии» Ули Хенесс плакал в VIP-зоне стадиона после неотразимого гола француза в ворота «Айнтрахта», забитого за счет индивидуального мастерства.

Гол Рибери globallookpress.com

«Кто-то там свыше писал сценарий на этот матч», — сказал Хенесс, добавив, что «Риб и Роб» должны рассматриваться в числе величайших игроков «Баварии» наряду с Гердом Мюллером, Францем Беккенбауэром и другими.

Им действительно гарантировано место в пантеоне клубных икон. Этот дуэт не просто организовал самый важный гол «Баварии» в современной истории — победный в ворота «Боруссии» в финале Лиги чемпионов в 2013 года. Они также сыграли важную роль в возвращении мюнхенского клуба в европейскую элиту после того, как несколько лет команда находилась во втором эшелоне.

Франк Рибери и Арьен Роббен globallookpress.com

Рибери перешел в «Баварию» из «Марселя» за 25 миллионов евро в 2007 году. Его непредсказуемый стиль немедленно добавил новое измерение в атаку «Баварии».

Несколько лет спустя настойчивость Луи ван Гала привела к тому, что примерно за ту же сумму из «Реала» в «Баварию» перебрался Роббен. Трансфер нидерландца рассматривался как большой риск из-за его постоянных проблем с травмами, но вингер стал мгновенной сенсацией, показав настоящий класс на правом крыле атаки «Баварии» — такого в Бундеслиге не было на протяжении достаточно долгого времени.

Их 185 голов на двоих помогли «Баварии» выиграть восемь титулов за десять сезонов. Однако наибольшее влияние они оказали на лицо этой команды. Самая успешная команда в немецкой истории традиционно опиралась на доминирующих игроков в центре поля: чистильщики, «бокс-ту-бокс» хавбеки широкого профиля и сильные центральные нападающие. Роббен и Рибери сделали игру «Баварии» фланговой.

Они атаковали пространство и защитников с мячом в ногах, они сеяли панику в рядах соперника и волнение на стадионе. Это стало отголоском прошлых, далеких от современных дней, лет футбола — галантной битвы дриблеров, одержимых попытками проникнуть на территорию соперника.

Новый акцент на атакующую игру на флангах привел к более структурному подходу игры в полузащите. Теперь в центре поля хавбеки должны были работать на оборону и раздавать пасы на опасных фланговых игроков. В связи с влиянием Рибери и Роббена все метаморфозы команды во владении мячом были неизбежными.

Последний шаг к победе в ЛЧ был сделан, когда на старте сезона 2012-2013 они начали еще усердней работать, чтобы отобрать мяч и помочь своим фуллбэкам. Все это привело к «треблу» «Баварии».

Арьен Роббен и Франк Рибери globallookpress.com

В последние годы Роббен и Рибери больше не могли выступать на своем уровне стабильно и так, чтобы это соответствовало их огромной зарплате и высокой самооценке. Регресс «Баварии» с момента ухода Пепа Гвардиолы в 2016 года частично объясняется тем, что Риббери и Роббен сдали и уже не могли регулярно влиять на результаты матчей против топ-соперников.

Сам Хенесс был близок к тому, чтобы признать — нежелание клуба чуть раньше расстаться с Роббеном и Рибери могло стоить «Баварии» чемпионского титула в этом сезоне. В раздевалке после ухода этих двух футболистов с огромным эго, безусловно, будет куда просторней. Их самые очевидные наследники — Кингсли Коман и Серж Гнабри попытаются приблизиться к стабильному уровню мастерства нидерландца и француза.

«Раньше я наблюдал за их игрой на YouTube — учиться у них было потрясающе», — недавно сказал для ESPN Гнабри.

23-летний игрок сборной Германии внимательно следил за ветеранами и взял пример с их безжалостной игры перед штрафной.

«Они всегда в атаке. Они никогда не избегают возможности обыграть кого-то один в один. Они помогли мне понять, что если ты будешь пробиваться сквозь оборону раз за разом, то рано или поздно добьешься своего. Это сильные ментально игроки, и в "Баварии" они стали символами эпохи. Просто находиться рядом с ними — это великолепно», — также отметил Гнабри.

Перфоманс фанатов «Баварии» globallookpress.com

Если «Бавария» хочет вернуться к высотам первой половины десятилетия, то преемники Роббена и Рибери, которые стали самым разрушительный дуэтом клуба со времен Пауля Брайтнера и Карла-Хайнца Румменигге, должны быть ни кем иным как покорителями мира.

Это очень высокая планка, и она объясняет, почему субботние чемпионские торжества были окрашены грустью — Роббен и Рибери вполне могут оказаться незаменимыми. 0