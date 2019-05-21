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    Звезды на продажу. От Погба и Азара до Сане

    Сильнейшие футболисты мира в межсезонье могут сменить команды

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    Эден Азар
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    Летнее трансферное окно в английской Премьер-лиге открылось сразу после полуночи по Гринвичу в четверг, 16 мая. Оно обещает быть напряженным для всех ведущих клубов. Кто придет, и кто уйдет до того, как стартует новый сезон 10 августа?
    Обозреватель ESPN Марк Огден назвал имена тех, чьи потенциальные трансферы перерастут в саги и могут тянуться до последних минут трансферного окна.

    Давид де Хеа

    Первый номер сборной Испании избегает подписания нового контракта с «Манчестер Юнайтед», поэтому следующим летом может уйти бесплатно. «Красные дьяволы» уже обратились к «Атлетико» с просьбой начать переговоры по Яну Облаку, так что если «Ювентус» или «Пари Сен-Жермен» обозначат свой интерес к де Хеа, сделка может быть заключена.

    Поль Погба

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед», вероятно, окажется в центре самой большой трансферной саги лета. Мадридский «Реал» хочет подписать француза, который не сделал ничего, чтобы намекнуть на желание остаться на «Олд Траффорд».

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    • «Красные дьяволы» настаивают на том, что он не продается, однако предложение в районе 100 миллионов фунтов способно подтолкнуть английский клуб к решению о продаже.

    Поль Погба

    Лерой Сане

    Мюнхенская «Бавария» стремится подписать вингера сборной Германии на фоне перестройки своей команды. И хотя «Манчестер Сити» вряд ли с радостью примет предложение, давайте не забывать, что 23-летний игрок разочарован малым количеством попаданий в стартовый состав под руководством Пепа Гвардиолы. Учитывая этот факт, нельзя исключать его возвращения в Бундеслигу летом.

    Гарет Бейл

    Вингера «Реала» ждет очередной период растерянности этим летом. Несмотря на то, что Зинедин Зидан готов отпустить валлийца, зарплата Бейла в 600 тысяч фунтов в неделю, вероятно, отпугнет большинство клубов.

    В июле Бейлу исполнится 30 лет, так что для бывшего игрока «Тоттенхэма» это лето будет иметь огромное значение. Ему будет трудно найти новый клуб.

    Гарет Бейл

    Жуан Фелиш

    «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус» — все они пристально следят за игрой атакующего полузащитника «Бенфики», который в 19 лет считается восходящей звездой мирового футбола.

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    • «Бенфика» не хочет его продавать, но война за Фелиша, скорее всего, закончится тем, что он перейдет в состав самого платежеспособного клуба.

    Кристиан Эриксен

    Мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед» следят за контрактной ситуацией Эриксена в «Тоттенхэме». Датчанин до сих пор не заключил новую сделку. До истечения соглашения осталось всего 12 месяцев, и «шпоры» столкнулись с дилеммой: заработать сейчас или рискнуть отпустить его бесплатно следующим летом.

    Тоби Алдервейрелд

    Центральный защитник сборной Бельгии может уйти в любой клуб, который заплатит за него 25 миллионов фунтов не позднее чем за две недели до закрытия летнего трансферного окна. Эта сумма прописана в его действующем соглашении.

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    • Алдервейрелд — еще одна цель «Манчестер Юнайтед», поэтому «шпоры» должны быстро договориться о новом контракте, если боятся его потерять.

    Гарри Магуайр

    Центральный защитник «Лестера» находится в поле зрения как «Манчестер Сити», так и «Манчестер Юнайтед».

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    • Владельцы «Лестера» готовы поддержать Брендана Роджерса в вопросе усиления команды, но все же она может потерять Магуайра, который прошлым летом отказался от перехода в «Юнайтед», а ближайшее трансферное окно рассматривает как лучшее время для переезда в топ-клуб.

    Антуан Гризманн

    Форвард «Атлетико» прошлым летом отказался от перехода в «Барселону», но чемпионы Испании, как ожидается этим летом все-таки опередят «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в борьбе за футболиста сборной Франции.

    Сауль Ньигес

    Полузащитник «Атлетико» заинтересовал и «Манчестер Юнайтед», и «Манчестер Сити». Впрочем, сумма его выкупа в 150 миллионов евро, прописанная в контракте, может оказаться слишком большой для поклонников 24-летнего игрока.

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    • Фаворитом в борьбе за игрока считается «Юнайтед», но ему придется добиться снижения трансферной цены на футболиста сборной Испании.

    Эден Азар

    Форвард «Челси» заявил, что принял решение о своем будущем, но не озвучит его до 28 мая, когда пройдет финал Лиги Европы с «Арсеналом».

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    Эден Азар

    Маттийс Де Лигт

    «Барселона» является фаворитом в борьбе за 19-летнего капитана «Аякса», но «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» также заинтересованы в его услугах. Если кто-то из этой тройки предложит больше денег, то «Барса» может сдаться.

    Пауло Дибала

    «Ювентусу» пока не удается убедить 25-летнего аргентинца в том, что его будущее связано с Турином. Форвард находится в шорт-листе «Манчестер Юнайтед», и шансы на его уход высоки, тем более что для «старой синьоры» Мойзе Кин является более предпочтительной опцией в атаке.

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    • «Юве» по-прежнему увлечен борьбой за де Хе и Погба, поэтому Дибалу может использовать для достижения своих трансферных планов.

    Филиппе Коутиньо

    Будущее бразильца в «Барселоне» оказалось под вопросом после того, как он подвергся интенсивной критике со стороны болельщиков клуба.

    «Барса» готова продать экс-игрока «Ливерпуля», но захочет вернуть большую часть из 142 миллионов фунтов, заплаченных мерсисайдцам в январе 2018 года.

    Джейдон Санчо

    У «Манчестер Юнайтед» имеется давний интерес к вингеру сборной Англии, который за два сезона в дортмундской «Боруссии» стал одним из самых персептивных молодых игроков Европы.

    Немецкий клуб оценил Санчо в 100 миллионов фунтов стерлингов, которые, возможно, «Юнайтед» захочет потратить на кого-то другого.

    Джейдон Санчо

    Карлос Солер

    «Тоттенхэм» следил за полузащитником «Валенсии» в течение всего сезона, но теперь у него появились конкуренты в лице «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

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    • Маурисио Почеттино, впрочем, намерен усилить состав этим летом, назвав Солера своей ключевой целью.

    Ромелу Лукаку

    Миланский «Интер» проявил интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед», который заявил о своем желании в будущем попробовать силы в Серии А.

    Лукаку не всегда попадал в стартовый состав команды Уле Гуннара Сульшера, поэтому его трансфер возможен, если «Юнайтед» сможет найти достойную замену.

    Набиль Фекир

    «Ливерпуль» отказался от подписания полузащитника «Лиона» из-за проваленного медицинского обследования прошлым летом, но в этом сезоне футболист сборной Франции доказал свою силу. Неудивительно, что интерес к нему проявляет «Ювентус». 0

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