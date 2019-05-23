«Манчестер Сити» — величайшая команда в истории АПЛ

Вы выиграли шесть трофеев на внутренней арене. Вы набрали 198 из 228 возможных очков. Сперва вы одержали победу, когда уже в декабре опережали ближайшего преследователя на 15 очков, а затем, когда «Ливерпуль» дышал вам в шею вплоть до самого последнего матча.

Мы вправе задать вопрос, является ли «Манчестер Сити» величайшей командой в эпоху АПЛ? И ответ будет — да.

«Манчестер Сити» globallookpress.com

Что касается их неудач в Лиге чемпионов, то это не должно иметь отношения к их достижениям на внутренней арене. Это просто еще одна цель, одна из многих, обсуждая которую, нужно понимать, что в турнире на выбывание может произойти все, что угодно. В том числе вылет из-за правила выездных голов.

Две из четырех английских команд, которые выигрывали Лигу чемпионов в эру АПЛ («Ливерпуль» в 2005 году и «Челси» в 2012 году) в тех сезонах занимали в чемпионате пятое и шестое места соответственно.

«Манчестер Юнайтед» в 1999 году выиграл и Лигу чемпионов, и АПЛ, но сделал это, набрав 79 очков. Команда «Красных дьяволов» образца 2008 года также выиграла ЛЧ и чемпионат, набрав тогда 87 очков. Нынешняя команда «Сити» набрала 86 очков уже за четыре тура до финиша АПЛ.

Но есть не только результаты, есть еще и эстетика. И нынешний «Ман Сити» может записать себе в актив и то, и другое. Немногие могут похвастаться подобным в недавней истории.

«Манчестер Сити» globallookpress.com

Вы знаете количество набранных очков. А как насчет того, что за последние два года «Ман Сити» проиграл по показателю xG (ожидаемых голов) всего в пяти случаях? Причем лишь в двух из них это был показатель менее 0,05 xG?

Конечно, эта команда была построена с огромными затратами. Но что вас поразило больше — сумма потраченных денег, прогресс игроков после перехода в «Сити» или тот факт, что в какой-то степени все футболисты этой команды взаимозаменяемы? Сколько игроков из нынешнего состава было куплено уже в статусе готовых суперзвезд?

Можно назвать Серхио Агуэро, хотя он и перешел в «Сити» еще в 2011 году. Кевин де Брюйне? Конечно. И на этом, пожалуй, все. На самом деле нельзя не отметить, до какой степени и эти двое расцвели в «Ман Сити».

Кевин де Брюйне globallookpress.com

Давид Сильва перешел из «Валенсии» в 24 года в качестве парня, которого считали «хорошим», но провинциальным игроком. Рахим Стерлинг присоединился к «Сити» в роли многообещающего юноши, которого считали весьма вспыльчивым и безразличным. Фернандиньо до 28 лет играл в Украине (и до 27 лет не получал вызова в сборную Бразилии).

Эмерик Ляпорт был чрезвычайно распиаренным молодым игроком, которого пытались продать в более крупные клубы, пока ему не исполнилось 23 года. И он, кстати, до сих пор не дебютировал за сборную Франции. Кайлу Уокеру было 27 лет, и хоть он и недолго был самым дорогим защитником в истории футбола, он перебрался в «Ман Сити» из «Тоттенхэма», где стал регулярно играть только в 21 год. У Эдерсона был лишь один сезон на высшем уровне в составе «Бенфики» (и лишь один вызов в сборную).

Эдерсон globallookpress.com

Бернарду Силва? Еще один «хороший игрок». Явно не тот, кто рассматривался как «второе пришествие». Илкай Гюндоган? Большой талант, за которым когда-то охотились многие скауты, но который не выглядел столь же хорошо после травмы.

Лерой Сане? Игрок, обладающий супернавыками. Но ему было 20, когда он перешел в «Ман Сити» и за спиной у него было только один сезон в «Шальке». Александр Зинченко? Он перешел в «Сити» как юный атакующий полузащитник из российской команды, о которой в Англии никто не слышал (она называется «Уфа»). Два года спустя он основной левый защитник команды, которая борется за чемпионство.

Пеп Гвардиола и Александр Зинченко globallookpress.com

Дело не только в том, что большинство из этих парней добились прогресса после того, как перешли в «Сити». Скорее, дело в том, что, кроме Агуэро, де Брюйне и, возможно, Рияда Мареза ни у одного из них до прибытия на «Этихад» не было большой предыстории.

Для большинства из них это первый глобальный успех. Они не чувствуют себя командой стикеров «Panini», они чувствуют себя как парни, которые отправились в путешествие и взволнованы тем, где в итоге оказались.

И поскольку нельзя говорить о Гвардиоле, не упоминая о его предыдущих местах работы, нужно подчеркнуть, что для него это совсем другая ситуация.

«Бавария» выиграла Лигу чемпионов как раз перед его приходом, а уже через год Гвардиоле пришлось тренировать чемпионов мира. «Барселона» выигрывала ЛЧ за несколько лет до того, как он принял команду, и там в составе тоже были чемпионы мира (а также парень, которого зовут Лионель Месси).

Большая часть состава «Ман Сити» на момент прихода Гвардиолы в этот клуб не выиграла ничего. Даже в нынешнем составе лишь четыре игрока (Агуэро, Давид Сильва, Венсан Компани и Фернандиньо), которые выигрывали АПЛ в 2014 году.

Серхио Агуэро globallookpress.com

В «Манчестер Сити» есть командный дух, и это очевидно. У всех есть связь друг с другом, независимо от того, выходят ли они на поле или нет. И, конечно, замечательно быть маленькими солдатами, когда дела идут хорошо, но факт в том, что на пути «Сити» бывали и кочки.

Например, большую часть первого сезона под руководством Гвардиолы «Сити» провел на четвертом месте. Или, например, когда они вылетали из ЛЧ. Это были подходящие моменты для каких-то закулисных игр, обвинений или попыток усомниться в выборе, который делал тренер. Но ничего этого не было. Все это заслуга тренера с харизмой, так же, как и группы игроков, для которых коллектив на первом месте.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Это подводит нас к вопросу о том, кто же является «незаменимым». Общепринято, что в «Ман Сити» нельзя заменить Фернандиньо. Но он получает травму, Гюндоган располагается на поле немного глубже, и «Сити» не оглядывается назад.

Год назад самым ценным игроком этой команды был де Брюйне. И мы знаем, как все было в этом сезоне. Джон Стоунз должен был стал фундаментом защиты «Сити». Но когда он стал выступать хуже, на его месте появлялся кто-то другой, будь-то Николас Отаменди или Венсан Компани. И давайте даже не будем начинать разговор о левых защитниках...

На поле и на тренировках «Манчестер Сити» — это красота и физическая подготовка, объединенные в одно целое, а также величайшая команда в эпоху АПЛ. То, что они были построены не так, как другие топ-команды, делает это еще более значимым. 0