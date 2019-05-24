Себастьян Сото покинул дом в 15 лет. Все ради осуществления футбольной мечты

«Я сказал себе: "Боже мой". Когда пришел в гостиничный номер, то просто вывалил все деньги на кровать и заявил одному из сотрудников, что это самое большое количество денег, которые я когда-либо держал в руках», — вспоминает Сото.

Учитывая тот факт, что футболистов хорошо кормили в отеле, молодой футболист задался вопросом, что ему делать с полученными деньгами. Вскоре в его голове промелькнула мысль. Он сказал тому же сотруднику: «Пойду куплю себе машину».

Прошло 18 месяцев, Сото уже не беспокоится о следующей зарплате или о том, на чем ему лучше передвигаться. Все это благодаря быстрому взлету карьеры. В начале этого года, после того, как он забил много голов за «молодежку» «Ганновера», форвард дебютировал в Бундеслиге в 18-летнем возрасте.

Имея в запасе год по контракту, американец ведет переговоры с «Ганновером» о заключении новой сделки, хотя источники утверждают, что та же дортмундская «Боруссия» уже присматривается к еще одному американскому таланту после продажи Кристиана Пулишича в «Челси». Варианты у футболиста есть, если переговоры с нынешним клубом провалятся.

Взлет карьеры

Сейчас самое главное для Сото и его партнеров по сборной США U-20 — старт чемпионата мира. В дебютном матче американцы сыграют против Украины на стадионе «Мейски» в польском городке Бельско-Бяла.

«Наш состав U-20 действительно особенный. Главный тренер Таб Рамос едва озвучивает свои планы, как каждый из нас воплощает их в реальность на поле. Мы хотим играть с мячом, но мы также способны прессинговать. Мне подходит такой стиль, поскольку я люблю гонятся за мячом. Я вступаю в отбор и держу сферу, как Таб уже кричит: "Получил мяч — иди забивай". Он не любит бездельников. Мне близки его идеи», — поделился своими мыслями Сото.

В молодежной сборной США также присутствуют Джастин Ренникс из «Нью-Инглэнд Революшн» и Тимоти Веа из «Пари Сен-Жермен», так что Сото есть с кем бороться за место на поле. Впрочем, если Ренникс и Веа способны действовать на флангах, то Рамос видит Сото исключительно на острие атаки.

«Сото ловко играет в чужой штрафной площади, находясь в нужном месте в нужное время, и использует все свои лучшие качества. У него хорошая скорость, также он удивил нас своей силой. Он действительно хорошо держит мяч под прессингом, хотя раньше с этим у него были проблемы. Теперь он не просто нападающий, который пытается обыгрывать соперника лишь за счет скорости», — отметил Рамос.

Проведенный в «Ганновере» сезон 2018/19 предоставил Сото ценный опыт. Его 17 голов в 24 матчах за «молодежку» — третий показатель среди всех игроков северного дивизиона юниорской Бундеслиги A.

Сезон завершился для Сото тремя играми в составе основной команды «Ганновера», за которую он дебютировал 6 апреля в матче против «Вольфсбурга». Форвард сказал, что не имел ни малейшего понятия о своем переводе в основу, тем более что он даже не тренировался с ней.

Родители Сото, Фабрицио и Моника, как раз прибыли в Германию, чтобы понаблюдать за игрой сына за команду U-19, как вдруг на следующий день он добился повышения. Осуществление мечты отразилось на нервах спортсмена.

«В течение 24 часов сердце бешено билось, я даже не мог нормально дышать», — признался он.

Когда во втором тайме Сото разминался у кромки поля, он пропитался атмосферой игры. Он понимал, что его родители были где-то на стадионе. Затем, на 78-й минуте, тренеры сказали ему, что он выходит.

«Это был самый нервный момент, когда-либо испытанный мной. Я был напуган. Думал, что не могу выйти на поле и облажаться. А потом начали происходить странные вещи. Я надел футболку, и мое сердце просто замедлилось, а дыхание нормализовалось. Когда тренеры давали мне установку, я просто проговаривал: "Да, хорошо". Я полностью сосредоточился на игре и даже перестал ощущать атмосферу на трибунах. Я вышел на поле и сказал себе, что просто должен делать то, что умею», — вспоминает Сото.

Парень из Калифорнии

Путь Сото в большой футбол начался в Карлсбаде, штат Калифорния, где он познакомился с игрой, как только начал ходить.

Его отец Фабрицио, родившийся в Чили, играл в команде Университета Чепмена, а дядя Себастьяна, Эдди Сото, в прошлом был тренером различных молодежных и студенческих команд. На любой праздник, будь то Рождество или день рождения, у Себастьяна была одна простая просьба — мяч.

«В какой-то момент мы собрали все мячи на заднем дворе. Думаю, их было около 120. Я часто сидела с ним дома, и в течение 90 процентов времени он играл в футбол. Даже когда мы ходили в парк, он хотел играть», — заявила Моника Сото.

Все родители сталкиваются с различными трудностями, но одной из самых сложных является расставание, когда вы позволяете ребенку стать более независимым. Семейство Сото столкнулось с этим раньше, чем большинство родителей. Когда Себастьяну было 15 лет, он играл за «Сан-Диего Серф», где был замечен директором академии «Реал Солт-Лейк» и бывшим ассистентом главного тренера сборной США Мартином Васкесом.

Васкес был впечатлен игрой Сото, поэтому предложил ему место в своей академии. Себастьяну пришлось променять Сан-Диего на пустыню Каса Гранде в Аризоне, что в пяти часах езды от дома. Фабрицио и Моника неохотно, но все же отпустили сына.

«Себастьян был твердо намерен ехать. Он сказал: "Я должен сделать это, я хочу этого". Мы лишь просили его, чтобы он не бросал учебу. Вероятно, он принял лучшее решение в своей жизни, но нам было трудно его отпустить», — подчеркнул Фабрицио.

В новой обстановке Сото быстро адаптировался, но на поле академии «Реал Солт-Лейк» он столкнулся с вызовом: если раньше он играл на позиции вингера, то Васкес рассматривал его как исключительно центрального нападающего. «Сото был умным парнем, занимал правильную позицию около чужой штрафной, врывался в открытые зоны, совершая забеги без мяча, так что это имело смысл», — сказал тренер.

Под опекой Васкеса Сото провел следующие два года. Вместе они работали над улучшением игры под прессингом и над налаживанием связей с партнерами. Помогло то, что Сото начал активно расти и достиг отметки в 183 сантиметра, что позволило ему лучше справляться с физическими проблемами, возникавшими у него на пути. После этого работала начала приносить плоды: он забил 43 гола в 25 матчах сезона 2017/18 в молодежной американской лиге развития.

Переезд в Германию и выбор национальной команды

Этот успех привел к еще одному важному решению. Сото мог попасть в колледж — место в команде в Кэл-Беркли было ему гарантированно, оставалось лишь дать согласие. Но Себастьян решил осуществить еще одну мечту и отправиться в «Ганновер». В этот раз его отпустили не только Фабрицио и Моника, но и Васкес и «Реал Солт-Лейк».

«Нам было больно, потому что он стал очень хорошим форвардом. Но в то же время мы рады за него. Ребята приходят в академию с определенными целями, преследуют свои желания. Та дополнительная работа, которую проделал Себастьян, позволила ему оказаться в Германии», — заявил Васкес.

Переезд за границу перевернул с ног на голову карьеру многих американских футболистов. Культурный шок и уровень конкуренции могут стать слишком сильными, чтобы отправить выскочек обратно домой. Впрочем, Сото еще раз продемонстрировал способность к адаптации.

«Я ожидал, что будет намного сложнее. Просто я покинул дом в 15 лет, поэтому знал, что это такое. Да, я оказался в другой стране, языковой среде и культуре. Это непросто. И все же в "Реал Солт-Лейк" мне действительно помогли. Немецкий — сложный язык. Изначально я думал, что у меня нет шансов его выучить, но прошло уже восемь месяцев, и я понимаю около 90 процентов из того, что говорят. У меня все хорошо», — признался Сото.

Моника Сото добавила: «Он так хорошо справляется, потому что он очень сосредоточен. К любой проблеме относится спокойно, шаг за шагом двигаясь к цели».

Сейчас Сото готовится добиться успеха в Германии, хотя в следующем сезоне это придется делать во второй Бундеслиге, ведь его «Ганновер» вылетел из элиты. Кроме того, впереди его ждет еще одно важное решение. Поскольку Фабрицио родился в Чили, а Моника имеет мексиканские корни, Себастьян имеет право представлять три страны на международном уровне. В этом вопросе огромное влияние может оказать желание семьи, но Фабрицио и Моника полны решимости остаться в стороне. «Это на 100 процентов решение Себастьяна», — сказал отец футболиста.

А ведь выбор будет непростым, что доказал пост, размещенный Себастьяном в Instagram после дебюта в Бундеслиге. «Под постом было около двух тысяч комментариев, большинство из которых оставили фанаты из Чили и Мексики. Это какое-то сумасшествие», — заявил форвард.

Отвечая на вопрос, обращались ли к нему чилийская или мексиканская федерации, Сото сказал, что этим вопросом занимается его агент. Реальность же такова, что он просто выжидает, хотя и говорит, что на 100 процентов сосредоточен на чемпионате мира U-20. «Я еще не достиг того момента, когда нужно выбирать себе основную сборную. Когда придет время, я объявлю о своем решении», — отметил он. Пока что он в своем выборе ни разу не ошибся. 0