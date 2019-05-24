От «Ньюкасла» до Лукаку. Кто выиграет от назначения Конте в «Интер»

Конте был без работы весь сезон после отставки из «Челси» прошлым летом, а теперь впервые с 2014 года он впервые вернется к тренерской деятельности в Италии. Кто выиграет от этой сделки и кто пострадает?

Победитель: Милан Шкриньяр

Милан Шкриньяр globallookpress.com

Когда Конте внедрил в «Челси» свою систему 3-4-2-1, одним из самых неожиданных шагов был перевод Давида Луиса в центр защиты. Именно при итальянце он обрел нынешние навыки надежной игры в защите.

Затем, когда у тренера случился конфликт с Луисом, он заменил его Андреасом Кристенсеном. Молодой датчанин вернулся из успешной аренды в Бундеслиге и стал открытием для лондонцев.

Были еще Антонио Рюдигер, Гари Кэхилл, который стойко отработал на своем месте во время титульной гонки. Даже Сезар Аспиликуэта безупречно играл в центре защиты при Конте.

Теперь просто представьте, что может сделать этот тренер с таким мощным центрбеком, как Милан Шкриньяр. Словак уже является одним из лушчих в Серии А на своей позиции, но теперь он может стать настоящей легендой. Пример — Джорджо Кьеллини в «Ювентусе», который заиграл на топ-уровне именно при Конте.

Победитель: Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Бельгиец переживает сложные времена в «Манчестер Юнайтед». Время от времени он выглядел громоподобно и динамично в футболке с номером «9», но порой ему не удается даже нормально принять мяч. Создается ощущение, что его просто подменили.

Однако, учитывая общий уровень Лукаку, «Юнайтед» не хочет, чтобы он гнил в запасе, ведь тогда его будет сложнее продать. Что касается Конте, то он хотел подписать форварда еще у руля «Челси» в 2017 году, но в итоге Поль Погба убедил Ромелу сделать выбор в пользу Манчестера.

Теперь у итальянского коуча есть реальный шанс заполучить любимого игрока. «Интер» давно связан с возможным трансфером Лукаку. Если трансфер состоится, то нет никаких сомнений, что бельгиец станет «бомбой» под руководством Конте.

«Выступать в Серии А — это мечта для меня. Надеюсь рано или поздно оказаться там, даже если сейчас я сосредоточен на "Юнайтед", — заявил однажды сам Лукаку.

Бельгиец выиграет и в спортивном, и в личном, и в финансовом смысле от такого перехода. Лукаку станет острием коллектива, который будет создавать для него шансы. "МЮ" дать этого не может.

Проигравший: Мауро Икарди

Мауро Икарди globallookpress.com

Каждому победителю нужен проигравший. Здесь все ясно. Если Лукаку перейдет, то Мауро Икарди наверняка окажется на обочине. У аргентинца всегда были эмоциональные и нестабильные отношения с руководством "Интера", а также с фанатами, но талант выручал.

Теперь форвард может стать настоящей проблемой. Антонио Конте было сложно ладить с Диего Костой в "Челси", а Икарди — еще более неоднозначная персона. Тренер не любит испытывать подобные трудности, а при наличии Лукаку он с легкостью избавится от аргентинца.

Но куда пойдет Икарди? Очевидных вариантов нет. Многие просто слишком умны, чтобы приглашать в команду столь скандальную персону. Справиться с Икарди смогут только "Барселона" и "Реал", но поступит ли предложение от них — большой вопрос. Возможно, Мауро будет вынужден покинуть страну и даже Европу, чтобы сохранить звездный статус и возможность играть.

Победитель: "Ньюкасл"

Жоау Мариу globallookpress.com

Очевидно, что при новом главном тренере появятся игроки, которые будут проданы. Икарди в этом списке, а еще один — это Жоау Мариу, португальский полузащитник, которого "Интер" подписал за 45 миллионов евро еще в 2016-м году, когда рынок был куда более скромным.

Этот парень — действительно талантливый игрок, который умеет руководить движением команды и создавать моменты для партнеров. Он часто терялся в составе "ИНтера", но продолжал бороться за место на поле.

Тем не менее, сейчас пошли слухи, что Жоау Мариу будет продан "Ньюкаслу" за весьма скромные 17 миллионов фунтов. Он может стать настоящим открытием английской Премьер-лиги.

"Ньюкаслу" очень нужен португалец, который смог бы добавить коллективу нотку креатива, которой так не хватает подопечным Рафы Бенитеса. Коуч давно требует от руководства серьезных трансферов, а Мариу может стать достойным ответом руководства на запросы тренерского штаба.

Победитель: Серия А

«Ювентус» доминирует уже восемь лет globallookpress.com

"Ювентус" восемь лет подряд побеждает в Серии А. Никто так и не смог составить достойную конкуренцию туринцам за эти годы.

Такое доминирование явно не пошло на пользу чемпионату. Более того, каждый потенциальный претендент на чемпионство сразу оказывался под прицелом "Юве" и рисковал потерять своих лидеров в пользу Турина.

Но представьте, если Конте присоединится к "Интеру". Внезапно лучший тренер Италии оказывается в клубе с финансовыми возможностями для создания очень мощной команды, которая будет на равных относиться к страшному "Ювентусу".

Конте, в первую очередь, прекрасно знает, как выигрывать внутренний чемпионат. Его команды умеют собраться в решающий момент.

Однократное чемпионство "Интера" покажет, что "Ювентус" можно обыгрывать. Это вдохновит остальных участников Серии А. Турнир вновь станет одним из самых захватывающих в Европе.

Проигравший: "Ювентус"

Конте был человеком, который вернул "Юве" на чемпионскую тропу после возвращения клуба в Серию А. Теперь, когда команда у туринцев стареет, можно только представить, сколько символизма будет в том, что именно Конте положит конец серии титулов "Ювентуса".

Что еще хуже — он может сделать это у руля "Интера" — злейшего врага "Юве". Если лучший менеджер туринцев за сто лет (извините, Марчелло Липпи) займет трон вместе с миланским клубом — это будет сильнейшее унижение для "Юве". 0