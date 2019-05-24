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    От «Ньюкасла» до Лукаку. Кто выиграет от назначения Конте в «Интер»

    Победители и проигравшие от вероятного назначения Антонио Конте на пост главного тренера «Интера»

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    Антонио Конте
    Антонио Конте
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    Официально сделка еще не была подтверждена, но ни для кого не секрет, что экс-наставник «Челси» Антонио Конте очень близок к смене Лучано Спаллетти в «Интере». Автор Squawka Мухаммед Батт выбрал тех, кто выиграет и проиграет от такого шага миланского клуба.
    Конте был без работы весь сезон после отставки из «Челси» прошлым летом, а теперь впервые с 2014 года он впервые вернется к тренерской деятельности в Италии. Кто выиграет от этой сделки и кто пострадает?

    Победитель: Милан Шкриньяр

    Милан Шкриньяр
    globallookpress.com

    Когда Конте внедрил в «Челси» свою систему 3-4-2-1, одним из самых неожиданных шагов был перевод Давида Луиса в центр защиты. Именно при итальянце он обрел нынешние навыки надежной игры в защите.

    Затем, когда у тренера случился конфликт с Луисом, он заменил его Андреасом Кристенсеном. Молодой датчанин вернулся из успешной аренды в Бундеслиге и стал открытием для лондонцев.

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    • Были еще Антонио Рюдигер, Гари Кэхилл, который стойко отработал на своем месте во время титульной гонки. Даже Сезар Аспиликуэта безупречно играл в центре защиты при Конте.

    Теперь просто представьте, что может сделать этот тренер с таким мощным центрбеком, как Милан Шкриньяр. Словак уже является одним из лушчих в Серии А на своей позиции, но теперь он может стать настоящей легендой. Пример — Джорджо Кьеллини в «Ювентусе», который заиграл на топ-уровне именно при Конте.

    Победитель: Ромелу Лукаку

    Ромелу Лукаку
    globallookpress.com

    Бельгиец переживает сложные времена в «Манчестер Юнайтед». Время от времени он выглядел громоподобно и динамично в футболке с номером «9», но порой ему не удается даже нормально принять мяч. Создается ощущение, что его просто подменили.

    Однако, учитывая общий уровень Лукаку, «Юнайтед» не хочет, чтобы он гнил в запасе, ведь тогда его будет сложнее продать. Что касается Конте, то он хотел подписать форварда еще у руля «Челси» в 2017 году, но в итоге Поль Погба убедил Ромелу сделать выбор в пользу Манчестера.

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    • Теперь у итальянского коуча есть реальный шанс заполучить любимого игрока. «Интер» давно связан с возможным трансфером Лукаку. Если трансфер состоится, то нет никаких сомнений, что бельгиец станет «бомбой» под руководством Конте.

    «Выступать в Серии А — это мечта для меня. Надеюсь рано или поздно оказаться там, даже если сейчас я сосредоточен на "Юнайтед", — заявил однажды сам Лукаку.

    Бельгиец выиграет и в спортивном, и в личном, и в финансовом смысле от такого перехода. Лукаку станет острием коллектива, который будет создавать для него шансы. "МЮ" дать этого не может.

    Проигравший: Мауро Икарди

    Мауро Икарди
    globallookpress.com

    Каждому победителю нужен проигравший. Здесь все ясно. Если Лукаку перейдет, то Мауро Икарди наверняка окажется на обочине. У аргентинца всегда были эмоциональные и нестабильные отношения с руководством "Интера", а также с фанатами, но талант выручал.

    Теперь форвард может стать настоящей проблемой. Антонио Конте было сложно ладить с Диего Костой в "Челси", а Икарди — еще более неоднозначная персона. Тренер не любит испытывать подобные трудности, а при наличии Лукаку он с легкостью избавится от аргентинца.

    Но куда пойдет Икарди? Очевидных вариантов нет. Многие просто слишком умны, чтобы приглашать в команду столь скандальную персону. Справиться с Икарди смогут только "Барселона" и "Реал", но поступит ли предложение от них — большой вопрос. Возможно, Мауро будет вынужден покинуть страну и даже Европу, чтобы сохранить звездный статус и возможность играть.

    Победитель: "Ньюкасл"

    Жоау Мариу
    globallookpress.com

    Очевидно, что при новом главном тренере появятся игроки, которые будут проданы. Икарди в этом списке, а еще один — это Жоау Мариу, португальский полузащитник, которого "Интер" подписал за 45 миллионов евро еще в 2016-м году, когда рынок был куда более скромным.

    Этот парень — действительно талантливый игрок, который умеет руководить движением команды и создавать моменты для партнеров. Он часто терялся в составе "ИНтера", но продолжал бороться за место на поле.

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    • Тем не менее, сейчас пошли слухи, что Жоау Мариу будет продан "Ньюкаслу" за весьма скромные 17 миллионов фунтов. Он может стать настоящим открытием английской Премьер-лиги.

    "Ньюкаслу" очень нужен португалец, который смог бы добавить коллективу нотку креатива, которой так не хватает подопечным Рафы Бенитеса. Коуч давно требует от руководства серьезных трансферов, а Мариу может стать достойным ответом руководства на запросы тренерского штаба.

    Победитель: Серия А

    «Ювентус» доминирует уже восемь лет
    globallookpress.com

    "Ювентус" восемь лет подряд побеждает в Серии А. Никто так и не смог составить достойную конкуренцию туринцам за эти годы.

    Такое доминирование явно не пошло на пользу чемпионату. Более того, каждый потенциальный претендент на чемпионство сразу оказывался под прицелом "Юве" и рисковал потерять своих лидеров в пользу Турина.

    Но представьте, если Конте присоединится к "Интеру". Внезапно лучший тренер Италии оказывается в клубе с финансовыми возможностями для создания очень мощной команды, которая будет на равных относиться к страшному "Ювентусу".

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    • Конте, в первую очередь, прекрасно знает, как выигрывать внутренний чемпионат. Его команды умеют собраться в решающий момент.

    Однократное чемпионство "Интера" покажет, что "Ювентус" можно обыгрывать. Это вдохновит остальных участников Серии А. Турнир вновь станет одним из самых захватывающих в Европе.

    Проигравший: "Ювентус"

    Конте был человеком, который вернул "Юве" на чемпионскую тропу после возвращения клуба в Серию А. Теперь, когда команда у туринцев стареет, можно только представить, сколько символизма будет в том, что именно Конте положит конец серии титулов "Ювентуса".

    Что еще хуже — он может сделать это у руля "Интера" — злейшего врага "Юве". Если лучший менеджер туринцев за сто лет (извините, Марчелло Липпи) займет трон вместе с миланским клубом — это будет сильнейшее унижение для "Юве". 0

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