Молодежный ЧМ-2019: Поддержит ли Франция успех главной сборной?

23 мая в Польше стартует чемпионат мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет. Представляем в краткой форме участников турнира.

Фавориты турнира

Сборная Франции считается букмекерами главным фаворитом на победу на чм-2019 U-20, тогда как следом за ней располагается команда Португалии, а далее идут Польша и Аргентина. Среди остальных предпочтение отдаются Нигерии, Уругваю, Италии, Мали, США и Сенегалу. Действующий чемпион мира, Англия, равно как и Бразилия, не примут участие в первенстве.

Французам, которых возглавляет победитель ЧМ-1998 Бернар Диомед, будет не хватать нападающего «Лиона» Амина Гуири. Тот дважды забивал англичанам, а также Турции в рамках отбора на турнир, однако отправился на Евро-2019 U-21. Главной звездой «Триколор» будет защитник дортмундской «Боруссии» Дан-Аксель Загаду.

Группа А

На правах хозяев чемпионата сборная Польши не должна была участвовать в отборе. Ее форма не впечатляет, и они были побеждены в этом году Англией и Германией в элитной лиге U-20.

Колумбия заняла четвертое место в южноамериканском чемпионате U-20, которое принесло ей путевку на ЧМ, а Сенегал — первая африканская команда, прошедшая квалификацию — был полуфиналистом в 2015 году и выиграл пять из последних шести матчей с одной ничьей. Между тем, Таити должен стать главным аутсайдером.

Группа B

Это будет одна из самых конкурентоспособных групп. Эквадор выиграл южноамериканский отборочный турнир, а его нападающий Леонарда Кампана был лучшим бомбардиром турнира с шестью голами.

Италия среди фаворитов, но недавно проиграла Швейцарии, Чехии и Голландии, тогда как Япония была третьей в азиатском отборе, а Мексика заняла второе место в региональной квалификации КОНКАКАФ.

Группа C

Уругвай дважды был финалистом турнира, поэтому его шансы на успех также высоки. Новая Зеландия достигла 1/8 финала в двух предыдущих турнирах, и на пути в главную часть грядущего турнира выиграла отборочную группу Океании U-19 в прошлом году. Норвегия обыграла действующего обладателя Кубка мира U-20 Англию в плей-офф, тогда как Гондурасу уготована роль аутсайдера.

Группа D

Это будет «группа смерти», где США выигрывали подряд чемпионаты КОНКАКАФ U-20, и у них есть такие игроки, как Тимоти Веа из ПСЖ.

Украина обошла Англию и Францию, когда в прошлом году вышла в полуфинал чемпионата Европы до 19 лет, а Нигерия, занявшая второе место в 1980 и 2005 годах, финишировала четвертой в этом году на Кубке африканских наций до 20 лет. Между тем Катар явно прогрессирует накануне домашнего ЧМ-2022.

Группа E

Высоко оцениваемая сборная Франции в этом году обыграла Аргентину и Южную Корею. Она также выигрывала чемпионат мира в 2013 году и надеется последовать примеру главной национальной команды, выигравшей ЧМ-2018. Тем временем, Мали триумфовал на Кубок африканских наций U-20 в Нигере и надеется улучшить свое положение после третьего места в 2015 году.

Панама же выиграла все пять своих отборочных матча в турнире КОНКАКАФ и также вправе считать, что они может оставить свой след, в то время как Саудовская Аравия достигла 1/8 финала в 2017 году и квалифицировалась как победитель Кубка Азии U-19 — ее третий успех в первенстве.

Группа F

Аргентина — шестикратная победительница, и ее шансы на итоговый успех также оценивают высоко, хотя и заняла второе место вслед за Эквадором в южноамериканском отборе текущего года.

Португалия — чемпион Европы до 18 лет, и в марте победила действующего победителя турнира Англию. ЮАР занял третье место в Кубке африканских наций U-20, тогда как Южной Корее будет сложно показать себя с хорошей стороны, с учетом поражений в матчах с Украиной и Францией в начале этого года. 0