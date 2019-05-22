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    Молодежный ЧМ-2019: Поддержит ли Франция успех главной сборной?

    Превью молодежного мундиаля

    Молодежный чемпионат мира по футболу 2019
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    Загаду — главная звезда сборной Франции
    Загаду — главная звезда сборной Франции
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    23 мая в Польше стартует чемпионат мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет. Представляем в краткой форме участников турнира.

    Фавориты турнира

    Сборная Франции считается букмекерами главным фаворитом на победу на чм-2019 U-20, тогда как следом за ней располагается команда Португалии, а далее идут Польша и Аргентина. Среди остальных предпочтение отдаются Нигерии, Уругваю, Италии, Мали, США и Сенегалу. Действующий чемпион мира, Англия, равно как и Бразилия, не примут участие в первенстве.

    Французам, которых возглавляет победитель ЧМ-1998 Бернар Диомед, будет не хватать нападающего «Лиона» Амина Гуири. Тот дважды забивал англичанам, а также Турции в рамках отбора на турнир, однако отправился на Евро-2019 U-21. Главной звездой «Триколор» будет защитник дортмундской «Боруссии» Дан-Аксель Загаду.

    Группа А

    На правах хозяев чемпионата сборная Польши не должна была участвовать в отборе. Ее форма не впечатляет, и они были побеждены в этом году Англией и Германией в элитной лиге U-20.

    Колумбия заняла четвертое место в южноамериканском чемпионате U-20, которое принесло ей путевку на ЧМ, а Сенегал — первая африканская команда, прошедшая квалификацию — был полуфиналистом в 2015 году и выиграл пять из последних шести матчей с одной ничьей. Между тем, Таити должен стать главным аутсайдером.

    Группа B

    Это будет одна из самых конкурентоспособных групп. Эквадор выиграл южноамериканский отборочный турнир, а его нападающий Леонарда Кампана был лучшим бомбардиром турнира с шестью голами.

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    • Италия среди фаворитов, но недавно проиграла Швейцарии, Чехии и Голландии, тогда как Япония была третьей в азиатском отборе, а Мексика заняла второе место в региональной квалификации КОНКАКАФ.

    Группа C

    Уругвай дважды был финалистом турнира, поэтому его шансы на успех также высоки. Новая Зеландия достигла 1/8 финала в двух предыдущих турнирах, и на пути в главную часть грядущего турнира выиграла отборочную группу Океании U-19 в прошлом году. Норвегия обыграла действующего обладателя Кубка мира U-20 Англию в плей-офф, тогда как Гондурасу уготована роль аутсайдера.

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    • Группа D

    Это будет «группа смерти», где США выигрывали подряд чемпионаты КОНКАКАФ U-20, и у них есть такие игроки, как Тимоти Веа из ПСЖ.

    Украина обошла Англию и Францию, когда в прошлом году вышла в полуфинал чемпионата Европы до 19 лет, а Нигерия, занявшая второе место в 1980 и 2005 годах, финишировала четвертой в этом году на Кубке африканских наций до 20 лет. Между тем Катар явно прогрессирует накануне домашнего ЧМ-2022.

    Группа E

    Высоко оцениваемая сборная Франции в этом году обыграла Аргентину и Южную Корею. Она также выигрывала чемпионат мира в 2013 году и надеется последовать примеру главной национальной команды, выигравшей ЧМ-2018. Тем временем, Мали триумфовал на Кубок африканских наций U-20 в Нигере и надеется улучшить свое положение после третьего места в 2015 году.

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    • Панама же выиграла все пять своих отборочных матча в турнире КОНКАКАФ и также вправе считать, что они может оставить свой след, в то время как Саудовская Аравия достигла 1/8 финала в 2017 году и квалифицировалась как победитель Кубка Азии U-19 — ее третий успех в первенстве.

    Группа F

    Аргентина — шестикратная победительница, и ее шансы на итоговый успех также оценивают высоко, хотя и заняла второе место вслед за Эквадором в южноамериканском отборе текущего года.

    Португалия — чемпион Европы до 18 лет, и в марте победила действующего победителя турнира Англию. ЮАР занял третье место в Кубке африканских наций U-20, тогда как Южной Корее будет сложно показать себя с хорошей стороны, с учетом поражений в матчах с Украиной и Францией в начале этого года. 0

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