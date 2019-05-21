Фокусник Давид Луис, барабанщик Чех и еще 11 футболистов со скрытыми талантами

Клинт Демпси — рэпер

Фанаты сборной США, а также тех клубов, за которые выступал Демпси, должны знать, что Клинта, который уже завершил карьеру футболиста, партнеры по команде часто называли Deuce.

Но это было не просто прозвище Демпси, это его сценическое имя. Демпси, или Deuce — настоящий рэпер, у которого есть соответствующие клипы и все такое.

Песня Клинта Демпси

Мануэль Аканджи — математик

Мануэль Аканджи не только отлично справляется со своими задачами на поле в составе «Боруссии». Он также невероятно хорош в математике, что доказал, когда появился на одном из швейцарских ТВ-шоу.

Футболист сборной Швецарии решал математические задачи еще до того, как ведущий программы начинал вводить числа на своем калькуляторе.

Мануэль Аканджи на ТВ-шоу

Петер Чех — барабанщик

Петер Чех хорошо известен как футболист, у которого есть хобби за пределами игры. Однажды он начал выкладывать видео со своей игрой на ударных.

Выяснилось, что голкипер «Арсенала» — большой фанат Дэйва Грола, экс-гитариста и вокалиста «Foo Fighters» и барабанщика «Nirvana».

А недавно Чех в благотворительных целях выпустил свою собственную песню, которая получила название «Это футбол». Записал ее голкипер совместно с легендарным барабанщиком «Queen» Роджером Тэйлором.

Кавер Петера Чеха на Nirvana

Шейн Лонг — гитарист, певец

Вот тот футболист, который никогда не будет бояться обряда посвящения в каждой новой команде. Несколько лет назад в одном из интервью Шейн Лонг доказал, что обладает звонким голосом. Также он довольно неплохо может играть на гитаре.

Шейн Лонг поет «No woman no cry»

Сандро — гитарист, певец

Еще уверенней, чем Лонг, на гитаре играет экс-полузащитник «Тоттенхэма» Сандро, который определенно является личностью как на поле, так и за его пределами.

Бразилец, который был любимцем фанатов почти во всех клубах, за которые выступал, по-настоящему увлечен музыкой и не боится устраивать шоу.

Сандро поет и играет на гитаре

Томаш Росицки — гитарист

Еще один гитарист в нашем списке — это экс-полузащитник «Арсенала» Томаш Росицки. Футболисты, которые подвержены травмам, часто обращают свое внимание на разные увлечения за пределами поля. А Росицки определенно не очень везло со здоровьем в дни его выступлений за «Арсенал».

Однажды он выступил на сцене с чешской группой «Tri Sestry», что говорит об определенном уровне.

Томаш Росицки выступает с чешской группой

Иван Перишич — игрок в пляжный волейбол

Есть не так много спортсменов, которые представляют свою страну сразу в двух видах. Один из них — нападающий «Интера» Иван Перишич.

На международной арене в пляжном волейболе Перишич дебютировал в 2017 году, когда представлял Хорватию на соревнованиях Porec Major. 30-летний футболист может похвастаться довольно неплохими навыками на песке — так же, как и на траве.

Иван Перишич играл за Хорватию в пляжный волейбол

Дэниел Аггер — татуировщик

В наши дни многие футболисты покрывают свое тело татуировками. Но вряд ли многие из них сами держали в руках машинку для татуажа. Экс-защитник «Ливерпуля» Дэнни Аггер точно держал.

Что касается татуировок, которые есть у самого Аггера, то на на костяшках его пальцев красуется надпись «YNWA», а на самих пальцах — несколько ливерпульских птиц.

Anybody fancy a tattoo? must be about 10 years ago!:))) pic.twitter.com/ynXDIOYMoW — Daniel Agger (@DanielAgger) 29 января 2014 г.

Давид Луис — фокусник

Мы видели много магии от Давида Луиа на футбольном поле. Но, возможно, его самые впечатляющие моменты с ловкостью рук происходили все же за пределами поля.

В 2016 году бразилец восхитил своих одноклубников карточным трюком в раздевалке «Челси».

Карточный фокус от Давида Луиса

Дэвид Мейлер — FIFA-ютубер

Теперь обратим внимание на современные тенденции. На канал полузащитника «Рединга» Дэвида Мейлера, главной темой которого является игра в футбольный симулятор FIFA, подписано 375 тысяч человек. Плюс у Мейлера почти 68 тысяч подписчиков на платформе Twitch.

У него даже есть коронная фраза — «Уes lads» («Да, парни»).

Видеоблог Дэвида Мейлера

Андрей Аршавин — модельер

«Несколько моделей одежды я придумал сам», — говорил Андрей Аршавин, когда его спросили о работе модельером в 2009 году.

В наши дни связываться с миром моды — это не дежурная история для футболистов. Но в те времена Аршавин буквально был законодателем моды.

С ним также есть довольно странное видео на YouTube, где он поет на одной из ТВ-передач. В этом плане он точно не Шейн Лонг.

Андрей Аршавин поет детскую песню

Алексис Санчес — пианист

Видеообъявление «Манчестер Юнайтед» о трансфере Алексиса Санчеса, в котором чилиец играет на пианино, больше похоже на шутку. Но Санчес действительно знает, как управляться с клавишами.

Фанаты «МЮ» все еще «ждут здесь» (отсылка к песне «Right Here Waiting», которую играет Санчес), когда же он вернет свою форму времен «Арсенала».

Алексис Санчес играет песню «Right here waiting»

Хал Робсон-Кану — криптовалютный бизнесмен

За пределами поля один из героев сборной Уэльса на Евро-2016 Хал Робсон-Кану проводит свое время, изучая технологию блокчейна и криптовалюты.

«Немногие люди понимают технологию блокчейна. Это все равно что пытаться фундаментально объяснить, как работает интернет», — говорил Робсон-Кану в 2018 году.

Ну что ж, тогда давайте еще раз посмотрим тот самый гол, да?

Гол Хала Робсона-Кану на Евро-2016

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