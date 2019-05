Фокусник Давид Луис, барабанщик Чех и еще 11 футболистов со скрытыми талантами

Фанаты сборной США, а также тех клубов, за которые выступал Демпси, должны знать, что Клинта, который уже завершил карьеру футболиста, партнеры по команде часто называли Deuce.

Но это было не просто прозвище Демпси, это его сценическое имя. Демпси, или Deuce — настоящий рэпер, у которого есть соответствующие клипы и все такое.

Мануэль Аканджи не только отлично справляется со своими задачами на поле в составе «Боруссии». Он также невероятно хорош в математике, что доказал, когда появился на одном из швейцарских ТВ-шоу.

Футболист сборной Швецарии решал математические задачи еще до того, как ведущий программы начинал вводить числа на своем калькуляторе.

Петер Чех хорошо известен как футболист, у которого есть хобби за пределами игры. Однажды он начал выкладывать видео со своей игрой на ударных.

Выяснилось, что голкипер «Арсенала» — большой фанат Дэйва Грола, экс-гитариста и вокалиста «Foo Fighters» и барабанщика «Nirvana».

А недавно Чех в благотворительных целях выпустил свою собственную песню, которая получила название «Это футбол». Записал ее голкипер совместно с легендарным барабанщиком «Queen» Роджером Тэйлором.

Вот тот футболист, который никогда не будет бояться обряда посвящения в каждой новой команде. Несколько лет назад в одном из интервью Шейн Лонг доказал, что обладает звонким голосом. Также он довольно неплохо может играть на гитаре.

Еще уверенней, чем Лонг, на гитаре играет экс-полузащитник «Тоттенхэма» Сандро, который определенно является личностью как на поле, так и за его пределами.

Бразилец, который был любимцем фанатов почти во всех клубах, за которые выступал, по-настоящему увлечен музыкой и не боится устраивать шоу.

Еще один гитарист в нашем списке — это экс-полузащитник «Арсенала» Томаш Росицки. Футболисты, которые подвержены травмам, часто обращают свое внимание на разные увлечения за пределами поля. А Росицки определенно не очень везло со здоровьем в дни его выступлений за «Арсенал».

Однажды он выступил на сцене с чешской группой «Tri Sestry», что говорит об определенном уровне.

Есть не так много спортсменов, которые представляют свою страну сразу в двух видах. Один из них — нападающий «Интера» Иван Перишич.

На международной арене в пляжном волейболе Перишич дебютировал в 2017 году, когда представлял Хорватию на соревнованиях Porec Major. 30-летний футболист может похвастаться довольно неплохими навыками на песке — так же, как и на траве.

В наши дни многие футболисты покрывают свое тело татуировками. Но вряд ли многие из них сами держали в руках машинку для татуажа. Экс-защитник «Ливерпуля» Дэнни Аггер точно держал.

Что касается татуировок, которые есть у самого Аггера, то на на костяшках его пальцев красуется надпись «YNWA», а на самих пальцах — несколько ливерпульских птиц.

