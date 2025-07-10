АЕК Ларнака — Партизан. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 10 июля 2025 года

АЕК Ларнака
Партизан
АЕК Ларнака
Турнирное положение: АЕК Ларнака получила возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря завоеванию Кубка Кипра.
Команда в своем национальном чемпионате заняла четвертую позицию с отставанием в 14 очков от ставшего чемпионом страны «Пафоса».
АЕК Ларнака — Партизан: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле разошелся мировой с «Андерлехтом» (2:2).
Ранее коллектив еще в одном контрольном поединке опять-таки в домашних стенах сыграл вничью с другим представителем Бельгии — «Серен Юнайтед» (3:3).
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были товарищескими и официальными, АЕК Ларнака ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.
Это вроде бы не обещает хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть небольшой перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Энцо Кабрера — лучший бомбардир команды в чемпионате Кипра прошлого сезона с 22-ю голами.
«Партизан»
Турнирное положение: «Партизан» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря второму месту в первенстве Сербии.
Команда по итогам 37-х туров набрала 73 очка с отставанием в 27 баллов от ставшей чемпионом «Црвены Звезды», а также с отрывом в 19 пунктов от третьей позиции «Нови Пазара».
Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле проиграл московскому «Динамо» (1:3).
Перед этим коллектив еще в одном контрольном поединке опять-таки в чужих стенах снова проиграл с аналогичным результатом — на этот раз московскому ЦСКА (1:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Партизан» четыре раза проиграл при двух победах.
Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, тем не менее, она все же позволяет им рассчитывать на мировой исход, пусть соперник и превосходит их в классе.
Бибрас Натхо — лучший бомбардир команды в первенстве Сербии прошлого сезона с 15-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах АЕК Ларнака забивали обе команды
- в четырех последних матчах «Партизана» забивали больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Партизана» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: АЕК Ларнака — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.70, победа «Партизана» — в 5.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.
- 2.37ПСЖ — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.20Зенит — Сьон: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.00Расинг — Дила: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних выездных поединках.
При этом в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Партизана».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.60