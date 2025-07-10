АЕК Ларнака — Партизан. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 10 июля 2025 года

10 июля в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют АЕК Ларнака и «Партизан». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч АЕК Ларнака — «Партизан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

АЕК Ларнака

Турнирное положение: АЕК Ларнака получила возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря завоеванию Кубка Кипра.

Команда в своем национальном чемпионате заняла четвертую позицию с отставанием в 14 очков от ставшего чемпионом страны «Пафоса».

Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле разошелся мировой с «Андерлехтом» (2:2).

Ранее коллектив еще в одном контрольном поединке опять-таки в домашних стенах сыграл вничью с другим представителем Бельгии — «Серен Юнайтед» (3:3).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были товарищескими и официальными, АЕК Ларнака ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Это вроде бы не обещает хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть небольшой перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Энцо Кабрера — лучший бомбардир команды в чемпионате Кипра прошлого сезона с 22-ю голами.

«Партизан»

Турнирное положение: «Партизан» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря второму месту в первенстве Сербии.

Команда по итогам 37-х туров набрала 73 очка с отставанием в 27 баллов от ставшей чемпионом «Црвены Звезды», а также с отрывом в 19 пунктов от третьей позиции «Нови Пазара».

Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле проиграл московскому «Динамо» (1:3).

Перед этим коллектив еще в одном контрольном поединке опять-таки в чужих стенах снова проиграл с аналогичным результатом — на этот раз московскому ЦСКА (1:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Партизан» четыре раза проиграл при двух победах.

Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, тем не менее, она все же позволяет им рассчитывать на мировой исход, пусть соперник и превосходит их в классе.

Бибрас Натхо — лучший бомбардир команды в первенстве Сербии прошлого сезона с 15-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах АЕК Ларнака забивали обе команды

в четырех последних матчах «Партизана» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Партизана» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АЕК Ларнака — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.70, победа «Партизана» — в 5.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

При этом в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Партизана».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.60