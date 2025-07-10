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    АЕК Ларнака — Партизан. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 10 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на АЕК Ларнака — «Партизан»
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    «Партизан»
    10 июля в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют АЕК Ларнака и «Партизан». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч АЕК Ларнака — «Партизан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 10 Июля 2025 года

    АЕК Ларнака

  • Ларнака
    •  АЕК Ларнака 19:30 Партизан

    Партизан

  • Белград
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    АЕК Ларнака

    Турнирное положение: АЕК Ларнака получила возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря завоеванию Кубка Кипра.

    Команда в своем национальном чемпионате заняла четвертую позицию с отставанием в 14 очков от ставшего чемпионом страны «Пафоса».

    АЕК Ларнака — Партизан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле разошелся мировой с «Андерлехтом» (2:2).

    Ранее коллектив еще в одном контрольном поединке опять-таки в домашних стенах сыграл вничью с другим представителем Бельгии — «Серен Юнайтед» (3:3).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были товарищескими и официальными, АЕК Ларнака ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

    Это вроде бы не обещает хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть небольшой перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Энцо Кабрера — лучший бомбардир команды в чемпионате Кипра прошлого сезона с 22-ю голами.

    «Партизан»

    Турнирное положение: «Партизан» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря второму месту в первенстве Сербии.

    Команда по итогам 37-х туров набрала 73 очка с отставанием в 27 баллов от ставшей чемпионом «Црвены Звезды», а также с отрывом в 19 пунктов от третьей позиции «Нови Пазара».

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    • Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле проиграл московскому «Динамо» (1:3).

    Перед этим коллектив еще в одном контрольном поединке опять-таки в чужих стенах снова проиграл с аналогичным результатом — на этот раз московскому ЦСКА (1:3).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Партизан» четыре раза проиграл при двух победах.

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    Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, тем не менее, она все же позволяет им рассчитывать на мировой исход, пусть соперник и превосходит их в классе.

    Бибрас Натхо — лучший бомбардир команды в первенстве Сербии прошлого сезона с 15-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах АЕК Ларнака забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Партизана» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Партизана» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АЕК Ларнака — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.70, победа «Партизана» — в 5.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

    При этом в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Партизана».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч АЕК Ларнака — Партизан?

    Матч АЕК Ларнака — Партизан состоится 10 июля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч АЕК Ларнака — Партизан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче АЕК Ларнака — Партизан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча АЕК Ларнака — Партизан?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче АЕК Ларнака — Партизан?

    Коэффициенты букмекеров: АЕК Ларнака — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.70, победа «Партизана» — в 5.80.

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    АЕК Ларнака — Партизан: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 10.07.202519:30. Прервет ли «Партизан» беспроигрышную серию АЕКа?
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