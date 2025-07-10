Шахтёр — Ильвес. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига Европы, 10 июля 2025 года

Украинский «Шахтёр» дома сыграет против «Ильвеса» из Финляндии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шахтёр» — «Ильвес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шахтёр»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне украинского первенства «Шахтёр» финишировал на третьем месте, набрав 62 очка: 18 побед, 8 ничьих и 4 поражения, но путевку в Лигу Европы команда завоевала после того, как одержала победу в финале Кубка Украины, обыграв киевское «Динамо» (1:1, 6:5 — по пенальти).

Последние матчи: Перед стартом Лиги Европы донецкий клуб провёл два товарищеских матча. В заключительной дружеской игре «Шахтёр» сыграл вничью с чешским клубом «Словацко» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Шахтёр» не проигрывает на протяжении девяти матчей, одержав пять побед и сыграв четыре встречи вничью.

«Ильвес»

Турнирная таблица: «Ильвес» — серебряный призёр финского чемпионата. В сезоне-2025 участник Лиги Европы занимает 3 место с 29 набранными очками.

Последние матчи: В рамках 15 тура «Ильвес» обменялся голами с клубом СЙК (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Ильвес» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и один поединок проиграл.

Статистика для ставок

«Шахтёр» — бронзовый призёр чемпионата Украины

«Ильвес» — серебряный призер чемпионата Финляндии

«Шахтёр» и «Ильвес» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шахтёр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.40, а победа «Ильвеса» — в 21.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.30.

Прогноз: «Шахтёр» — опытный еврокубковый боец, украинскому коллективу не должно составить труда, чтобы обыграть финов. Ожидаем крупной победы донецкого коллектива.

Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, «Шахтёр» может отправить в ворота соперника не один мяч.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.00.