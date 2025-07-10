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    Шахтёр — Ильвес. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига Европы, 10 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтёр» — «Ильвес»
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    Украинский «Шахтёр» дома сыграет против «Ильвеса» из Финляндии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шахтёр» — «Ильвес», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Шахтёр Д

  • Донецк
    •  Шахтёр Д 21:00 Ильвес

    Ильвес

  • Лига Европы. Квалификация
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    «Шахтёр»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне украинского первенства «Шахтёр» финишировал на третьем месте, набрав 62 очка: 18 побед, 8 ничьих и 4 поражения, но путевку в Лигу Европы команда завоевала после того, как одержала победу в финале Кубка Украины, обыграв киевское «Динамо» (1:1, 6:5 — по пенальти).

    Последние матчи: Перед стартом Лиги Европы донецкий клуб провёл два товарищеских матча. В заключительной дружеской игре «Шахтёр» сыграл вничью с чешским клубом «Словацко» (1:1).

    Шахтёр Д — Ильвес: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Шахтёр» не проигрывает на протяжении девяти матчей, одержав пять побед и сыграв четыре встречи вничью.

    «Ильвес»

    Турнирная таблица: «Ильвес» — серебряный призёр финского чемпионата. В сезоне-2025 участник Лиги Европы занимает 3 место с 29 набранными очками.

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    • Последние матчи: В рамках 15 тура «Ильвес» обменялся голами с клубом СЙК (1:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Ильвес» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и один поединок проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Шахтёр» — бронзовый призёр чемпионата Украины

    • «Ильвес» — серебряный призер чемпионата Финляндии

    • «Шахтёр» и «Ильвес» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шахтёр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.40, а победа «Ильвеса» — в 21.00.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: «Шахтёр» — опытный еврокубковый боец, украинскому коллективу не должно составить труда, чтобы обыграть финов. Ожидаем крупной победы донецкого коллектива.

    Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.25.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, «Шахтёр» может отправить в ворота соперника не один мяч.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шахтёр — Ильвес?

    Матч Шахтёр — Ильвес состоится 10 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шахтёр — Ильвес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-2.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шахтёр — Ильвес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-2.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтёр — Ильвес?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шахтёр — Ильвес?

    Коэффициенты букмекеров: : «Шахтёр» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.40, а победа «Ильвеса» — в 21.00.

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