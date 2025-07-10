Шериф — Приштина. Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Лига Европы, 10 июля 2025 года

Шериф
Приштина
«Шериф»
Турнирная таблица: «Шериф» в минувшем сезоне молдавского чемпионата финишировал на втором месте. Клубу из Тирасполя не хватило очка, чтобы выиграть титул у чемпиона «Милсами».
Путёвку в Лигу Европы тираспольский «Шериф» смог завоевать после победы в Кубке Молдавии. В финале турнира тираспольчане переиграли всё тот же «Милсами» из Оргеева (2:1).
Шериф — Приштина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Стартовал уже новый сезон в молдавской Суперлиге, в которой «Шериф» одержал три победы подряд. В третьем туре «жёлто-черные» переиграли «Милсами» (2:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: Команда из Тирасполя одержала четвертую победу подряд, включая финал Кубка Молдавии. В новом сезоне чемпионата «Шериф» также нанёс поражения командам «Спартаний» (5:1) и «Политехника» (4:0).
«Приштина»
Турнирная таблица: «Приштина» завоевала путевку в квалификацию Лиги Европы как обладатель Кубка Косово. В финале турнира самый титулованный клуб Косово выиграл у «Лапи» (1:0).
Последние матчи: В последнем туре чемпионата «Приштина» сыграла вничью с командой «Малишево» (2:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Приштина» одержала две победы, сыграла два раза вничью и потерпела одно поражение.
Статистика для ставок
- «Шериф» — обладатель Кубка Молдавии
- «Приштина» — обладатель Кубка Косово
- «Шериф» и «Приштина» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шериф» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.60, а победа «Приштина» — в 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: «Шериф» сейчас на ходу, команда мало пропускает и побеждает практически в каждом матче. Главный ударный тандем тираспольчан Аморилдо Джони и Артур Серобян могут решить исход встречи.
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 2.17.
Прогноз: В среднем за игру «Шериф» забивает три мяча, можно сыграть на результативности.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.20.