ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр СтепановАлександр Степанов: Неправильно, что команда с таким именем, как «Витязь», прекратила существование Кота Такаи Молниеносный взлет. Как Кота Такаи за три года добрался до «Тоттенхэма» и АПЛ Рауль ХименесХименес, Ричардс, Альварес и еще семь лучших игроков Золотого кубка КОНКАКАФ
    Все новости спорта

    Матч в Тирасполе для «Шерифа» завершится успешно?

    Шериф — Приштина. Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Лига Европы, 10 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Шериф» — «Приштина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рома» — «Шериф». Лига Европы 2023/2024
    Молдавский клуб «Шериф» дома сыграет против «Приштины» из Косово в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шериф» — «Приштина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Шериф

  • Тирасполь
    •  Шериф 20:00 Приштина

    Приштина

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Шериф»

    Турнирная таблица: «Шериф» в минувшем сезоне молдавского чемпионата финишировал на втором месте. Клубу из Тирасполя не хватило очка, чтобы выиграть титул у чемпиона «Милсами».

    Путёвку в Лигу Европы тираспольский «Шериф» смог завоевать после победы в Кубке Молдавии. В финале турнира тираспольчане переиграли всё тот же «Милсами» из Оргеева (2:1).

    Шериф — Приштина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Стартовал уже новый сезон в молдавской Суперлиге, в которой «Шериф» одержал три победы подряд. В третьем туре «жёлто-черные» переиграли «Милсами» (2:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: Команда из Тирасполя одержала четвертую победу подряд, включая финал Кубка Молдавии. В новом сезоне чемпионата «Шериф» также нанёс поражения командам «Спартаний» (5:1) и «Политехника» (4:0).

    «Приштина»

    Турнирная таблица: «Приштина» завоевала путевку в квалификацию Лиги Европы как обладатель Кубка Косово. В финале турнира самый титулованный клуб Косово выиграл у «Лапи» (1:0).

  • Егор Титов: Надеюсь, что Заболотный поможет «Спартаку» побороться за чемпионство
  • Легенда московского «Спартака» — о дисквалификации Писарского, зарплате в конвертах и трансферах топ-клубов РПЛ
  • 07/07/2025

    • Последние матчи: В последнем туре чемпионата «Приштина» сыграла вничью с командой «Малишево» (2:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Приштина» одержала две победы, сыграла два раза вничью и потерпела одно поражение.

    Статистика для ставок

    • «Шериф» — обладатель Кубка Молдавии

    • «Приштина» — обладатель Кубка Косово

    • «Шериф» и «Приштина» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шериф» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.60, а победа «Приштина» — в 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: «Шериф» сейчас на ходу, команда мало пропускает и побеждает практически в каждом матче. Главный ударный тандем тираспольчан Аморилдо Джони и Артур Серобян могут решить исход встречи.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 2.17.

    Прогноз: В среднем за игру «Шериф» забивает три мяча, можно сыграть на результативности.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шериф — Приштина?

    Матч Шериф — Приштина состоится 10 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шериф — Приштина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-1.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шериф — Приштина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-1.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.17.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шериф — Приштина?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шериф — Приштина?

    Коэффициенты букмекеров: : «Шериф» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.60, а победа «Приштина» — в 8.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Сьон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Англия (ж) — Нидерланды (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Жальгирис — Хамрун
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Экспресс дня 9 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ФКСБ — Интер Клуб Эскальдес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лудогорец — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Шелбурн — Линфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  9.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Франция (ж) — Уэльс (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Ред Буллз
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нью-Инглэнд Революшн — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Нэшвилл — ДС Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо Рэпидс
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шериф — Приштина: прогноз и ставка за 2.17, статистика, коэффициенты матча 10.07.202520:00. Матч в Тирасполе для «Шерифа» завершится успешно?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры