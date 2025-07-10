Шериф — Приштина. Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Лига Европы, 10 июля 2025 года

Молдавский клуб «Шериф» дома сыграет против «Приштины» из Косово в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шериф» — «Приштина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шериф»

Турнирная таблица: «Шериф» в минувшем сезоне молдавского чемпионата финишировал на втором месте. Клубу из Тирасполя не хватило очка, чтобы выиграть титул у чемпиона «Милсами».

Путёвку в Лигу Европы тираспольский «Шериф» смог завоевать после победы в Кубке Молдавии. В финале турнира тираспольчане переиграли всё тот же «Милсами» из Оргеева (2:1).

Последние матчи: Стартовал уже новый сезон в молдавской Суперлиге, в которой «Шериф» одержал три победы подряд. В третьем туре «жёлто-черные» переиграли «Милсами» (2:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Команда из Тирасполя одержала четвертую победу подряд, включая финал Кубка Молдавии. В новом сезоне чемпионата «Шериф» также нанёс поражения командам «Спартаний» (5:1) и «Политехника» (4:0).

«Приштина»

Турнирная таблица: «Приштина» завоевала путевку в квалификацию Лиги Европы как обладатель Кубка Косово. В финале турнира самый титулованный клуб Косово выиграл у «Лапи» (1:0).

Последние матчи: В последнем туре чемпионата «Приштина» сыграла вничью с командой «Малишево» (2:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Приштина» одержала две победы, сыграла два раза вничью и потерпела одно поражение.

Статистика для ставок

«Шериф» — обладатель Кубка Молдавии

«Приштина» — обладатель Кубка Косово

«Шериф» и «Приштина» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шериф» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.60, а победа «Приштина» — в 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.

Прогноз: «Шериф» сейчас на ходу, команда мало пропускает и побеждает практически в каждом матче. Главный ударный тандем тираспольчан Аморилдо Джони и Артур Серобян могут решить исход встречи.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 2.17.

Прогноз: В среднем за игру «Шериф» забивает три мяча, можно сыграть на результативности.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.20.