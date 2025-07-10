Сутьеска — Динамо Брест. Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

Сутьеска Никшич
Динамо Брест
«Сутьеска»
Турнирная таблица: В первой лиги Черногории «Сутьеска» финишировала на третьем месте, тем самым команда получила право сыграть в квалификации Лиги конференций.
Последние матчи: В летнее межсезонье «Сутьеска» провела четыре товарищеских матча, в последнем черногорцы выиграли у клуба «Спартак» Субботица (2:1).
Сутьеска Никшич — Динамо Брест: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В контрольных матчах черногорцы потерпели фиаско в поединках против «Дечича» (0:3) и «Црвены Звезды» (0:5). «Сутьеска» также ращошлась миром с клубом ОФК Белград (0:0).
«Динамо» Брест
Турнирная таблица: Брестское «Динамо» заняло 4 место в чемпионате Беларуси. На данный момент «динамовцы» расположились на 6 строчке, набрав 27 очков.
Последние матчи: В 15 туре внутреннего первенства брестский клуб одержал крупную победу над клубом «Слуцк» (3:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Динамо» Брест прервал проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Беларусы до игры со «Слуцком», уступили в играх против «Динамо» Минск (0:5) и «Гомеля» (0:1).
Статистика для ставок
- «Сутьеска» финишировала на 3 месте в чемпионате Черногории
- «Динамо» Брест финишировал на 4 месте в чемпионате Беларуси
- «Сутьеска» и «Динамо» Брест ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Брест — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа команды «Сутьеска» — в 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.70.
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Прогноз: Команды примерно одного уровня, в равной игре «Сутьеска» и «Динамо» Брест могут не определить победителя.
Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.30.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.15.