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    Сутьеска — Динамо Брест. Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

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    «Сутьеска» — АПОЕЛ
    Черногорская «Сутьеска» дома сыграет против «Динамо» Брест из Беларуси в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сутьеска» — «Динамо» Брест, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Сутьеска Никшич

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Сутьеска Никшич 21:30 Динамо Брест

    Динамо Брест

  • Брест
    •

    «Сутьеска»

    Турнирная таблица: В первой лиги Черногории «Сутьеска» финишировала на третьем месте, тем самым команда получила право сыграть в квалификации Лиги конференций.

    Последние матчи: В летнее межсезонье «Сутьеска» провела четыре товарищеских матча, в последнем черногорцы выиграли у клуба «Спартак» Субботица (2:1).

    Сутьеска Никшич — Динамо Брест: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В контрольных матчах черногорцы потерпели фиаско в поединках против «Дечича» (0:3) и «Црвены Звезды» (0:5). «Сутьеска» также ращошлась миром с клубом ОФК Белград (0:0).

    «Динамо» Брест

    Турнирная таблица: Брестское «Динамо» заняло 4 место в чемпионате Беларуси. На данный момент «динамовцы» расположились на 6 строчке, набрав 27 очков.

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    • Последние матчи: В 15 туре внутреннего первенства брестский клуб одержал крупную победу над клубом «Слуцк» (3:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Динамо» Брест прервал проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Беларусы до игры со «Слуцком», уступили в играх против «Динамо» Минск (0:5) и «Гомеля» (0:1).

    Статистика для ставок

    • «Сутьеска» финишировала на 3 месте в чемпионате Черногории

    • «Динамо» Брест финишировал на 4 месте в чемпионате Беларуси

    • «Сутьеска» и «Динамо» Брест ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Брест — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа команды «Сутьеска» — в 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: Команды примерно одного уровня, в равной игре «Сутьеска» и «Динамо» Брест могут не определить победителя.

    Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.30.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сутьеска — Динамо Брест?

    Матч Сутьеска — Динамо Брест состоится 10 июля 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сутьеска — Динамо Брест?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Будет ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сутьеска — Динамо Брест?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Будет ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сутьеска — Динамо Брест?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сутьеска — Динамо Брест?

    Коэффициенты букмекеров: : «Динамо» Брест — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа команды «Сутьеска» — в 3.25.

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