Сутьеска — Динамо Брест. Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

Черногорская «Сутьеска» дома сыграет против «Динамо» Брест из Беларуси в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сутьеска» — «Динамо» Брест, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сутьеска»

Турнирная таблица: В первой лиги Черногории «Сутьеска» финишировала на третьем месте, тем самым команда получила право сыграть в квалификации Лиги конференций.

Последние матчи: В летнее межсезонье «Сутьеска» провела четыре товарищеских матча, в последнем черногорцы выиграли у клуба «Спартак» Субботица (2:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В контрольных матчах черногорцы потерпели фиаско в поединках против «Дечича» (0:3) и «Црвены Звезды» (0:5). «Сутьеска» также ращошлась миром с клубом ОФК Белград (0:0).

«Динамо» Брест

Турнирная таблица: Брестское «Динамо» заняло 4 место в чемпионате Беларуси. На данный момент «динамовцы» расположились на 6 строчке, набрав 27 очков.

Последние матчи: В 15 туре внутреннего первенства брестский клуб одержал крупную победу над клубом «Слуцк» (3:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Динамо» Брест прервал проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. Беларусы до игры со «Слуцком», уступили в играх против «Динамо» Минск (0:5) и «Гомеля» (0:1).

Статистика для ставок

«Сутьеска» финишировала на 3 месте в чемпионате Черногории

«Динамо» Брест финишировал на 4 месте в чемпионате Беларуси

«Сутьеска» и «Динамо» Брест ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Брест — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа команды «Сутьеска» — в 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.70.

Прогноз: Команды примерно одного уровня, в равной игре «Сутьеска» и «Динамо» Брест могут не определить победителя.

Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.30.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.15.