Выбор «Динамо»: сохранить Карраскаля или заработать на его трансфере?

Хорхе Карраскаль близок к переходу из московского «Динамо» в бразильское «Фламенго». Колумбийский полузащитник на протяжении трех с половиной лет радовал российских болельщиков яркой игрой в атаке. Рассмотрим детали потенциального трансфера и вспомним, какой путь проделал хавбек в нашей стране.

«Динамо» и бразильский клуб: полгода спустя

27-летний полузащитник московского «Динамо» и сборной Колумбии Хорхе Карраскаль стал одной из самых обсуждаемых фигур текущего межсезонья. Всё началось с майского инсайда, что клубы из Бразилии и Саудовской Аравии следят за латиноамериканским футболистом.

В начале июня появилась конкретика: на «Динамо» с предложением приобрести Карраскаля вышло бразильское «Фламенго». Более того, 7-кратные чемпионы Бразилии параллельно стали согласовывать с полузащитником личный контракт на срок до 2028 года.

Повторяется ситуация полугодичной давности. Тогда бело-голубые вели переговоры по поводу трансфера Бителло с другим бразильским клубом — «Ботафого». В обоих случаях принципиальным для столичного клуба является получение денег сразу, договоренность о рассрочке выплат всей суммы компенсации не устраивает.

В отношении Карраскаля «Динамо» и «Фламенго» договорились о сумме трансфера в 12 млн евро + 2 млн евро бонусами. Это на 7 млн евро больше, чем бело-голубые заплатили за игрока 2 года назад. Однако если москвичи хотят сразу получить все деньги, то бразильцы предлагают их выплату в три транша.

Требования «Динамо» обоснованы. На днях на банковский счет клуба из Рио-де-Жанейро поступил перевод от петербургского «Зенита» в размере 25 млн евро за трансфер полузащитника Жерсона. Бело-голубые опасаются рассрочки, потому что может повториться ситуация с трансфером Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм». Кроме того, у «Динамо» уже есть планы, как использовать эти деньги уже этим летом — купить замену травмированного Чавеса.

Но пока сделка не закрыта и переговоры продолжаются, «Фламенго» прорабатывает запасной вариант. Им является полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко. Однако бразильцы понимают, что трансфер игрока красно-белых обойдется дороже (в плане и суммы компенсации, и размера зарплаты). Поэтому вариант с Карраскалем остается в приоритете.

Хорхе Карраскаль fcdynamo.ru

На время переговоров Карраскаль решил не возвращаться в расположение клуба к намеченному на 16 июня началу предсезонного сбора, а остаться у себя на родине. Колумбиец объяснял это накопившейся усталостью после минувшего сезона.

И здесь снова повторяется ситуация с Бителло, который зимой не сразу присоединился к команде после отпуска. Динамовцы сейчас так же, как и зимой, оштрафовали отсутствующего футболиста на месячную зарплату. У Карраскаля она составляет 10 млн рублей. И чтобы не попадать на повторный штраф, полузащитник вернулся в Россию до начала июля.

4 июля колумбиец уже принял участие в матче Братского кубка против сербского «Партизана». Так что в ближайшее время Хорхе будет находиться в расположении «Динамо», действующий контракт с которым рассчитан на срок до лета 2027 года.

Приезд дриблера в Россию

Широкую известность у российской публики Хорхе Карраскаль получил в феврале 2022 года, когда московский ЦСКА арендовал футболиста у аргентинского «Ривер Плейт». При этом «армейцам» удалось привезти этого футболиста в Москву лишь с четвертой попытки за пять лет.

Карраскаль соответствовал потребности красно-синих в универсальном футболисте, который может как закрыть позицию центрального нападающего, так и успешно сменить кого-то из тройки атакующих хавбеков. А поскольку колумбийский футболист с 2017 по 2019 гг. играл на Украине за львовские «Карпаты», он уже адаптирован к похожим условиям как бытовой жизни, так и игры в футбол.

Таким образом, этот вариант оказался наилучшим из имеющихся на трансферном рынке. Тем более ЦСКА удалось сократить свои расходы до 3,3 млн евро, из которых 300 тыс. евро были предназначены для оплаты полугодичной аренды, а остальные 3 млн евро — для выкупа игрока.

Дебют Карраскаля за «армейский» клуб выпал на матч 19-го тура РПЛ против «Спартака». Результативные действия он не совершил, но запомнился удачными обводками, точными передачами и возвратами мяча в финальной трети.

Алексей Березуцкий pfc-cska.com

Алексей Березуцкий, в основном, выпускал Хорхе на поле в роли левого вингера. Играя на фланге атаки, колумбиец зарекомендовал себя как яркий и эффектный дриблер, который показывает высочайший уровень обводок на скорости и способен очень легко перекладывать мяч с ноги на ногу. В результате хавбек сразу вошёл в число лидеров Российской Премьер-Лиги по числу успешных обводок.

Еще одно обстоятельство, требующее упоминания: Карраскаль, несмотря на предоставленную ФИФА возможность, не покинул российский клуб. Более того, он вместе с остальными легионерами ЦСКА летом 2022 года подписал документы об отказе от этого права.

Смена тренера Карраскалю на пользу не пошла

Перед началом сезона-2022/23 сменился наставник «армейцев». Вместо Алексея Березуцкого клуб назначил на пост главного тренера Владимира Федотова. Карраскаль вроде бы продолжил выступать на прежнем уровне, но переломным стал октябрьский матч против «Спартака».

Владимир Федотов pfc-cska.com

Федотов, который в принципе надменно относится к иностранным футболистам, не смог оставить без внимания результативную ошибку полузащитника.

Гол Зиньковского? Это вина одного игрока. Так безвольно давать бить игроку и даже не вступать в отбор… Недовольство Медины и Карраскаля после замены? Пусть засунут недовольство в одно место. Владимир Федотов

Недовольство Федотова игрой Карраскаля в обороне было постоянным в течение всего сезона. В сущности, от колумбийца просили возвращаться назад и помогать коллективно обороняться. После публичной критики Хорхе вроде как исправился и стал играть с большей ориентацией на оборонительные действия.

Тем не менее, Федотов при возобновлении сезона РПЛ весной 2023 г. посадил полузащитника на скамейку запасных. За исключением первой игры с «Сочи» Карраскаль в 9 матчах суммарно провел на поле всего 147 минут. А еще в 3 матчах он и вовсе оставался в запасе.

Всё о футболе России

Хуже всего для Карраскаля стало то, что его отсутствие в составе прошло незамеченным для ЦСКА. Эффективную игру на позициях инсайдов в атаке показывали Фёдор Чалов и Иван Обляков. В результате во время весеннего отрезка 2023 года команда за 12 матчей РПЛ одержала 9 побед и завоевала серебро, а также завоевала Кубок России.

В этой обстановке неудивительно, что Карраскаль начал публично выражать сомнения насчет своего будущего в ЦСКА.

Я не знаю, буду ли я продолжать выступать за ЦСКА или уйду. Есть ли вероятность того, что я сменю команду? У меня нет особого представления, мой агент позаботится об этом. Хорхе Карраскаль

По информации СМИ, триггером для ухода колумбийца из ЦСКА стал прямой конфликт с Федотовым. Это случилось во время предсезонного товарищеского матча против «Динамо». В перерыве тренер выразил Хорхе недовольство его действиями на поле.

Тот не стал церемониться: в ответ послал тренера и отказался выходить на поле. После этого инцидента полузащитник 1,5 месяца не попадал в заявку ЦСКА. Федотов в интервью объяснял это травмой колена и набором кондиций у футболиста.

Хорхе Карраскаль pfc-cska.com

Карраскаль, в свою очередь, так прокомментировал ту ситуацию:

Я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Хесусом (Мединой — прим. ред.). Поэтому мы и приняли решение уйти. Хорхе Карраскаль

Таким образом, ЦСКА выставил колумбийца на продажу. Им интересовались «Краснодар», «Зенит», ПАОК, «Васко да Гама», «Атлетико Паранаэнсе». Но договориться удалось московскому «Динамо».

Сменил красно-синих на бело-голубых

Потенциальный переход Карраскаля одобрил главный тренер бело-голубых Марцел Личка, который в «Оренбурге» зарекомендовал себя как специалист, хорошо работающий с латиноамериканскими футболистами. К тому же из «Динамо» тогда ушел Арсен Захарян, и команде требовался креативный футболист, который бы добавил вариативности атаке.

В итоге стороны договорились о переходе Карраскаля за 5,5 млн евро + 1,5 млн евро в виде бонусов за количество проведенных матчей. Полузащитник подписал с бело-голубыми контракт на срок до лета 2027 года.

После перехода в «Динамо» Карраскаль из-за дефицита игровой практики весной и летом в первые месяцы по осени оставил двусмысленное впечатление. Но футболист качественно отработал на зимних сборах, что вылилось в то, что и сама команда, и хавбек огненно провели весну — до чемпионства не хватило одного очка.

Следующий сезон Карраскаль начал не так хорошо. По мнению экспертов, главная проблема полузащитника состоит в том, что он играет на себя, а не на команду, и не делиться с партнером мячом, когда может это сделать. Однако к завершению осенней части сезона Хорхе вернулся на очень хороший уровень.

Зимой 2025 года, когда Бителло был близок к уходу из клуба, Карраскаль рассматривался в качестве возможной замены бразильца на поле. Хотя это решение вряд ли сработало бы полностью, поскольку колумбиец менее эффективен в финальной трети, чем Бителло.

Марцел Личка fcdynamo.ru

Личка с учетом травмы Константина Тюкавина нашел Карраскалю другую роль впереди — гибридную в виде «ложной девятки». На этой позиции Хорхе и сам стал забивать (весной отличился 4 раза), и помогал в этом деле партнерам (прежде всего, Ярославу Гладышеву).

Карраскаль продолжает показывать игру высокого уровня — это подтверждают его регулярные вызовы в сборную Колумбии на протяжении почти трех последних лет. В том числе хавбеку удалось в 2024 году дойти с национальной командой до финала Кубка Америки.

Подойдёт ли Карраскаль для игры Карпина

Если бы Личка остался главным тренером «Динамо», то наверно разговоры об уходе Карраскаля сейчас бы не велись. Непублично чешский тренер называл полузащитника одним из сильнейших игроков, с которыми ему доводилось работать.

К тому же в ноябре 2024 г., комментируя получения защитником «Зенита» Дугласом Сантосом российского паспорта, Карраскаль заявил, что хотел бы последовать примеру капитана петербуржцев и вступить в гражданство РФ. Сейчас же главным тренером «Динамо» стал Валерий Карпин и возник вопрос, смогут ли эти два сложных парня сработаться друг с другом.

Почему-то распространенно мнение, что у Карраскаля проблемы с дисциплиной. Но за все время выступлений в России он получил только две красные карточки (в Кубке России с «Зенитом» и в РПЛ с «Крыльями Советов»). И то в обоих случаях ЭСК затем вставала на сторону колумбийца и заявляла, что решения арбитров об удалении игрока было ошибочным.

Бывший тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что у Карраскаля нет ничего страшного по поводу дисциплины.

Проблема в том, что он — игрок настроения. Да, Карраскаль своеобразный, как и все талантливые игроки. У всех есть свои прибамбасы в голове. Если у него сегодня хорошее настроение, он решил сегодня поиграть, Хорхе навозит всех. Он любого может обвести, техника сумасшедшая. Но он частенько расслабляется, когда уже завершает атаку. Алексей Березуцкий

Еще один резонансный случай с участием Карраскаля произошел в начале сезона-2024/25. Тогда в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» он нарушил правила в центре поле против Вендела. Главный судья встречи Сергей Иванов наказал хавбека желтой карточкой. Впоследствии большинство членов ЭСК поддержало решение арбитра ввиду отсутствия очевидных оснований для удаления.

Маркус Вендел fc-zenit.ru

Хотя многие отечественные футбольные деятели высказывали и противоположное мнение.

Карраскаль сыграл полторы минуты — и «убил» Вендела! Выбил его из игры. Ну что, он с таким заданием вышел, что это такое — бить со всей силы, грубо, сзади, в центре поля?! А Личка — улыбающийся... Хороший тренер, но что у тебя за бандит такой играет в команде? Геннадий Орлов

Больше опасения вызывает соответствие Карраскаля основным принципам игры, которую своим командам ставит Карпин. Речь идет про высокую интенсивность и активный прессинг. Сможет ли колумбиец, у которого имеются проблемы с возвращением в оборону, выполнять эти требования? Далеко не факт, поэтому возможно расставание за хорошие деньги станет лучшим завершением отношений между клубом и футболистом.