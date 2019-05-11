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    10 футболистов, которые провалились в АПЛ в этом сезоне

    Фред, Насри и другие игроки, которые пришли в АПЛ и не оправдали ожиданий

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    Это был захватывающий сезон АПЛ, однако не всем удалось проявить себя. Squawka.com представляет рейтинг десяти игроков, которые в этом сезоне оказались в АПЛ и провалились.

    10. Андре Шюррле («Фулхэм»)

    Откуда пришел: «Боруссия» Д (аренда)

    Андре Шюррле
    globallookpress.com

    Когда Андре Шюррле прошлым летом на правах аренды перешел из «Боруссии» в «Фулхэм», общее мнение было таково, что «дачники» провернули отличную сделку. И форма чемпиона мира на старте сезона подтверждала эту мысль — Шюррле забил четыре гола в девяти первых матчах в АПЛ.

    Но с начала этого года он забил только один гол — в ворота «Бернли». Игра Шюррле олицетворяла форму всей его команды на протяжении большей части сезона.

    28-летний немец связан арендой с «Фулхэмом» на два сезона, и, как сообщают источники, клуб планирует прервать ее на полпути. Шюррле не особо проявил интерес к тому, чтобы помочь лондонцам остаться в АПЛ, и клуб не верит в то, что форвард поможет команде вернуться в высший дивизион.

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    • 9. Бен Гибсон («Бернли»)

    Откуда пришел: «Миддлсборо» (15 миллионов фунтов)

    Бен Гибсон
    globallookpress.com

    «Бернли» повторил свой трансферный рекорд, подписав прошлым летом Бена Гибсона за 15 миллионов фунтов. Такую же сумму клуб потратил на Криса Вуда годом ранее. Высокая цена предполагала, что Гибсон будет одним из ключевых центральных защитников команды Шона Дайча. Однако на деле этого не случилось.

    Игра Бена Ми и Джеймса Тарковски не позволила Гибсону получить возможность проявить себя. 26-летний футболист за весь сезон провел лишь один матч в АПЛ. Интересно, что в этой игре против «Эвертона» он забил гол, так что у него весьма неплохое соотношение забитых мячей к сыгранным матчам.

    У Гибсона была грыжа, из-за чего он пропустил два месяца на старте сезона. Это явно поспособствовало дальнейшим проблемам с игровым временем. С момента его возвращения ситуация не улучшалась, и он наверняка будет стремиться покинуть команду в летнее межсезонье.

    8. Джо Харт («Бернли»)

    Откуда пришел: «Манчестер Сити» (3,5 миллиона фунтов)

    Джо Харт
    globallookpress.com

    Тот факт, что сразу два игрока в этом рейтинге представляют «Бернли», возможно, отчасти объясняет плохой старт сезона для этой команды. Подопечные Шона Дайча исправили ситуацию уже по ходу чемпионата, но Джо Харт — еще один игрок, который прошлым летом явно ошибся с трансфером.

    Учитывая травмы двух других английских вратарей Тома Хитона и Ника Поупа, перед Хартом открылась возможность: играй хорошо, и ты снова сможешь стать основным голкипером в АПЛ, а также, возможно, и в сборной Англии. Но этого не случилось.

    Экс-голкипер «Ман Сити» пропустил 41 гол в 19 матчах АПЛ подряд и потерял место в составе после восстановления Хитона. В этих девятнадцати матчах с Хартом «Бернли» одержал лишь три победы. К сожалению, он уже просто не тот вратарь, которого мы знали раньше.

    7. Денис Суарес («Арсенал»)

    Откуда пришел: «Барселона» (аренда)

    Денис Суарес
    globallookpress.com

    Унаи Эмери хотел укрепить состав своей команды в зимнее трансферное окно, и поэтому подписал игрока, с которым раньше работал в «Севилье». Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес присоединился к «канонирам» на правах аренды, но при этому у «Арсенала» есть возможность выкупить его контракт.

    После январского трансфера многие ожидали, что через несколько месяцев Суарес станет полноценным игроком «Арсенала». Сейчас это кажется маловероятным, так как 25-летний хавбек провел лишь четыре матча и в общей сложности 67 минут в АПЛ.

    Эмери предположил, что Суаресу нужно больше времени для адаптации, но решится ли руководство «Арсенала» заплатить за игрока, который толком не показал себя. Сложно понять, почему они могут пойти на такое. Скорее всего, летом Суарес вернется в «Барселону» и его ждет неопределенное будущее.

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    • 6. Адама Диакаби («Хаддерсфилд»)

    Откуда пришел: «Монако (9 миллионов фунтов)

    Адама Диакаби
    squawka.com

    "Хаддерсфилд" зубами выгрыз сохранение прописки в АПЛ в прошлом сезоне, и перед началом новой кампании команде требовалось усиление. Теренс Конголо был обязательным вариантом после успешного выступления за команду на правах аренды. За него "Хаддерсфилд" отдал 18 миллионов фунтов — это клубный рекорд.

    Вторым самым дорогим подписанием клуба стал Адама Диакаби, который, как и Конголо, пришел из "Монако". Однако о вингере, за которого заплатили 9 миллионов фунтов, было известно гораздо меньше.

    Французу не удалось ни разу ни забить, ни отдать голевой пас в 12 матчах АПЛ. Тренеру Яну Зиверту остается надеяться, что Диакаби лучше проявит себя в Чемпионшипе, потому что уже ясно, что пока он не обладает достаточной квалификацией, чтобы играть в АПЛ. Но, учитывая то, что ему только 22 года, еще есть надежда на его будущее.

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    • 5. Самир Насри (»Вест Хэм«)

    Откуда пришел: свободный агент

    Самир Насри
    globallookpress.com

    В конце года "Вест Хэм" воспользовался возможностью подписать полузащитника, который раньше играл в АПЛ на самом высоком уровне. Дисквалификация Насри только что закончилась, и француз начал тренировки под руководством своего бывшего тренера Мануэля Пеллегрини.

    "Вест Хэм" и Насри договорились о заключении краткосрочного контракта до конца текущего сезона. И, похоже, что летом это соглашение не будет продлено.

    Экс-звезда "Арсенала" провел за "Вест Хэм" всего пять матчей в АПЛ. И хотя он записал себе в актив два ассиста, он не убедил никого своей физической формой. Похоже, что травма сухожилия поставила крест на карьере Насри в АПЛ. Бесполезная трата времени для игрока и клуба.

    4. Андре Франк Замбо-Ангисса (»Фулхэм«)

    Откуда пришел: "Марсель" (22,3 миллиона фунтов)

    Андре Франк Замбо-Ангисса
    globallookpress.com

    Трансфер Андре Франка Замбо-Ангиссы рассматривался всеми как одно из подписаний, которое поможет "Фулхэму" без проблем избежать вылета в текущем сезоне. Но мы прекрасно знаем, чем все закончилось — "дачники" оформили вылет еще за пять туров до финиша.

    Трансфер Ангиссы был, пожалуй, наиболее многообещающим из всех, которые совершил "Фулхэм", за исключением Жана-Мишеля Сери, за которого заплатили 27 миллионов фунтов и которого многие также считают трансферным провалом. Но если сравнивать этих двух, то Ангисса провалился больше. И травма лодыжки далеко не помогла ему.

    23-летний футболист за весь сезон в АПЛ не забил ни одного гола, не сделал ни одной голевой передачи и создал всего семь возможностей для своих одноклубников. Фанаты "Фулхэма" так и не поняли, что за полузащитник этот Ангисса. Возможно, мы узнаем об этом по его выступлениям в Чемпионшипе.

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    • 3. Мохамед Эльюнусси (»Саутгемптон«)

    Откуда пришел: "Базель" (16 миллионов фунтов)

    Мохамед Эльюнусси
    squawka.com

    "Саугтемптон" попытался заменить ушедшего Душана Тадича на норвежца Мохамеда Эльюнусси. Можно с уверенностью сказать, что два этих игрока пережили абсолютно разные сезоны. Тадич с "Аяксом" вышел в полуфинал Лиги чемпионов и забил 34 гола во всех турнирах. А Эльюнусси провалился в составе "святых".

    Экс-игрок "Базеля" был как в составе команды, так и за его пределами под руководством Марка Хьюза. У него был новый шанс, когда "Саутгемптон" возглавил Ральф Хазенхюттль. Но в итоге Эльюнусси был полностью выведен из состава.

    В шестнадцати матчах АПЛ форвард не забил ни одного гола и не сделал ни одной голевой передачи. "Саутгемптону" остается надеяться, что вложенные в игрока деньги начнут окупаться в следующем сезоне. Но неудачный дебют Эльюнусси в Англии также может заставить "святых" задуматься о продаже игрока.

    2. Алиреза Джаханбахш (»Брайтон«)

    Откуда пришел: "АЗ Алкмаар" (17 миллионов фунтов)

    Алиреза Джаханбахш
    globallookpress.com

    Алиреза Джаханбахш в "Брайтоне" столкнулся с трудностями в адаптации к АПЛ после успешной игры в чемпионате уровнем пониже. Вингер забил 21 гол и сделал 12 ассистов в 33 матчах чемпионата Нидерландов в прошлом сезоне, и "чайки" не смогли удержаться от нового трансферного рекорда клуба.

    Но, как это часто случается, Джаханбахш не смог продемонстрировать свою форму времен чемпионата Нидерландов в одной из топ-лиг мира. 25-летний футболист не был вовлечен ни в один из голов команды

    Команде Криса Хьютона удалось сохранить прописку в АПЛ, но им нужны лучшие результаты от таких как Джаханбахш, чтобы чувствовать себя более комфортно в следующем сезоне. Теперь "Брайтон" должен решить, стоит ли клубу и дальше верить в иранца.

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    • 1. Фред (»Манчестер Юнайтед«)

    Откуда пришел: "Шахтер" (47 миллионов фунтов)

    Фред
    globallookpress.com

    Оба клуба из Манчестера боролись за Фреда, который отлично проявил себя в Лиге чемпионов в составе "Шахтера". Бразилец забил красивый штрафной в ворота "Сити", что не могло не радовать фанатов "Юнайтед", когда "Красные дьяволы" выиграли гонку за игрока.

    Тем не менее, теперь пришло время смеяться для сторонников "Манчестер Сити". Фред на "Олд Траффорд" был не в своей тарелке, немного прибавив лишь после прихода Уле-Гуннара Сульшера.

    "МЮ" заплатил очень большие деньги, чтобы подписать Фреда. Но Жозе Моуринью ясно давал понять, что предпочел бы пару центральных защитников. Уволенный тренер оказался прав, но это не утешит ни его, ни кого-либо еще в клубе. Пока не ясно, будет ли Фред частью ожидаемой распродажи "МЮ" этим летом. 0

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