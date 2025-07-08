Игрок «Милана» собрался в Москву? Ясин Адли попал на радары «Спартака»

«Красно-белые», помимо перехода нападающего Антона Заболотного, готовы порадовать собственную торсиду весьма громким трансфером по меркам РПЛ. Центральную ось столичного клуба может усилить Ясин Адли, известный по выступлениям за «Бордо», «Милан» и «Фиорентину».

Воспитанник академии парижан

Ясин Адли родился 29 июля 2000 года во французском муниципалитете Витри-сюр-Сен, являющимся южным пригородом Парижа. Как и его кумир Зинедин Зидан, он имеет алжирское происхождение.

Отец Ясина Абденнур старался дать сыну всестороннее развитие, делая акцент не только на спорте. Среди увлечений Адли-младшего выделялась музыкальная школа, которую он посещал вместе с сестрой и двумя братьями. Сперва Ясин освоил скрипку, затем научился играть на пианино.

Кроме музыки, Адли занимался плаваньем, дзюдо и шахматами, к которым до сих пор испытывает слабость. Однако все же главным его пристрастием остается футбол — в одном из интервью Ясин признавался, что просыпается и думает о футболе, засыпает с мыслями о нем, он живет и дышит футболом.

Увлеченность Адли игрой подтверждал первый тренер француза в молодежной команде «Вильжюиф» Мулай Шебаб. Наставник рассказал интересную историю, когда однажды Ясин попросил заночевать на стадионе, чтобы быть готовым к матчу на следующий день.

Ясин Адли globallookpress.com

Не удивительно, что надолго он в школе скромного «Вильжюиф» не задержался, и в юном возрасте его приметили скауты «ПСЖ», забрав в академию столичного клуба. Постепенно Адли шагал по карьерным ступеням парижан, пробиваясь сквозь тернии команд U-17 и U-19.

Вместе с последней Ясин принял участие в Юношеской лиге УЕФА 2016/2017, запомнившись одной результативной передачей на групповом этапе против «Лудогорца». Пиком того созыва молодежки стал раунд 1/8 финала, где катком по ним проехал «РБ Зальцбург» (поражение 0:5).

Наконец осенью 2017 хавбек добрался до дубля «красно-синих», будучи задействованным во встречах Насьональ 2 — четвертого дивизиона в системе французского футбола. Адли настолько успешно сверкал в школе «ПСЖ» в том году, что удостоился награды «Titi d'Or» (версия «Золотого мяча» академии парижан). Впервые приз был вручен в 2007 и с тех пор, помимо Ясина, его выигрывали столь заметные исполнители, как голкипер Альфонс Ареола, полузащитники Мусса Диаби, Кингсли Коман и нападающий Одсонн Эдуар.

Ясин Адли globallookpress.com

Дебют Ясина на профессиональном уровне состоялся 19 мая 2018 в последнем туре Лиги 1, триумф в которой парижане завоевали досрочно. В матче с «Каном» на 83-й минуте он вышел на замену вместо Кристофера Нкунку, что позволило ему ощутить вкус золотых медалей вместе с остальными членами команды. Также в кампании 2017/2018 «ПСЖ» стал обладателем Кубка французской лиги.

Помимо урожая клубных титулов, Ясин продолжал получать признание на индивидуальном уровне — в 2018 полузащитник попал в список шестидесяти самых талантливых молодых игроков по версии издательства The Guardian.

С целью заполучить молодое дарование пороги «ПСЖ» начал обивать лондонский «Арсенал», куда летом 2018 перебрался бывший главный тренер парижан Унаи Эмери, как раз таки подпустивший Адли к основной обойме. Вместе с руководителем отдела подбора персонала «канониров» Свеном Мислинтатом испанский специалист пытался убедить Ясина переехать в Лондон, предлагая ему трехлетний контракт, однако тот предпочел остаться в Париже.

Возможно, Адли сделал опрометчивое решение, ведь набравшая стремительный ход карьера немногим забуксовала с назначением на тренерский мостик «ПСЖ» Томаса Тухеля, который в упор перестал замечать игрока. Он вернулся в дубль «красно-синих», где провел первую половину сезона 2018/2019 и оформил 1+1 в одиннадцати поединка розыгрыша Насьональ 2.

Зарекомендовал себя среди «жирондинцев»

Переломным моментом для Ясина оказался январь 2019 — он окончательно понял, что не входит в планы Тухеля, и приостановившийся прогресс больше не привлекал внимание топ-клубов к нему. Тогда вовремя с предложением подоспел «Бордо», плетущийся во второй части турнирной таблицы Лиги 1.

«Жирондинцы» выкупили 18-летнего хавбека у парижан за 5,5 млн евро, подписав с ним трудовое соглашение на 4,5 года. Впервые в сине-белой футболке Адли появился 17 февраля 2019, когда и.о. главного наставника Эрик Бедуэ выпустил его под занавес встречи с «Тулузой».

Ясин Адли globallookpress.com

Тренерские рокировки у руля «Бордо», которые повлекли за собой назначение Паулу Соузы, пошатнули и так нестабильные позиции Ясина — португалец исключил полузащитника из заявки на несколько матчей чемпионата Франции. Место среди стартовых одиннадцати для Адли нашлось только на финальном отрезке первенства, и он появился в поединках 36-го тура с «Лиллем» и 37-го с «Реймсом» с первых минут.

Кампанию 2019/2020 воспитанник «ПСЖ» начал «на костылях», проходя реабилитацию после ушиба бедра, и пропустил стартовые три встречи Лиги 1. Тем не менее далее дела Ясина в рядах «Бордо» стали постепенно налаживаться, Соуза оказывал ему большее доверие, что сказалось на увеличении практики хавбека.

Португалец отмечал, что самым важным фактором в развитии игры Адли выступает последовательность, видимо поэтому он не сразу бросил молодой талант на амбразуру и шаг за шагом вводил в состав. Его звездный час пришелся на выездной поединок седьмого тура против «Амьена» — он не стал скромничать в гостях, отметившись во владениях Режиса Гюртнера дублем и принеся «жирондинцам» итоговую победу 3:1.

Соуза, барражируя между схемами 3-4-2-1 и 4-2-3-1, чаще задействовал Ясина ближе к чужим воротах на позиции атакующего полузащитника, что оказывало эффект на его результативных показателях. Всего в том сезоне он пополнил личную копилку тремя голами и тремя ассистами, выйдя на поле в 21-м матче французского первенства.

Вот только за финиш на двенадцатой строчке руководство «Бордо» поставило Паулу оценку со знаком «минус», выставив португальца за дверь летом 2020. Исправлять ситуацию позвали Жан-Луи Гассе, период сотрудничества с которым выдался для Адли одним из наиболее продуктивных.

На счету Ясина 35 появлений в розыгрыше Лиги 1 2020/2021, двадцать пять из которых он начал в старте. Гассе не стеснялся использовать его в оттяжке, сформировав весьма крепкую пару в середине поля Адли-Башич. Правда французскому специалисту не удалось совершить качественный рывок в игре команды, завершив кампанию, как и его предшественник, на 12-м месте.

Ясин Адли globallookpress.com

Адли, выделяющийся на фоне остальных одноклубников, попал на карандаш селекционной службы «Милана». «Россонери» не пожалели расстаться с 9 млн евро за полузащитника «Бордо», но из-за слишком высокой конкуренции в центральной зоне в лице Франка Кессье, Исмаэля Беннасера, Сандро Тонали и Раде Крунича, решили оставить Ясина во Франции на правах годичной аренды.

Как показало время, «Милан» совершил грамотный ход, ведь мощный центр команды позволил завоевать долгожданное скудетто в сезоне 2021/2022, а Адли, в свою очередь, остался важной деталью в структуре «Бордо», который, к сожалению, все больше погружался в хаос. Ту кампанию «жирондинцы» начали под руководством Владимира Петковича, однако уже в феврале его сменил Давид Гион.

Ясин поучаствовал в тридцати шести матчах чемпионата Франции и даже трижды вывел команду на поле с капитанской повязкой, пополнив личный зачет одним забитым мячом и восемью голевыми передачами. Однако его стараний не хватило для спасения «Бордо», который упал на самое дно турнирной таблицы и вылетел в Лигу 2, а спустя некоторое время вовсе утратил профессиональный статус.

Запасной вариант Пиоли

Вернувшись из аренды в «Миланелло», Адли оказался пятым колесом в механизме команды, и отъезд Франка Кессье в июле 2022 в «Барселону» не добавил ему авансов для выигрыша конкуренции у других оппонентов. Стефано Пиоли прямо намекнул, что на привычную для Ясина позицию меццалы у него есть другие игроки, которых тогдашний тренер «россонери» считал более достойными кандидатами.

Тот же Томмазо Побега, который также приехал в «Милан» после годичной аренды в «Торино», получил куда больший кредит доверия от итальянского специалиста. Адли исключили из заявки команды на Лигу чемпионов УЕФА 2022/2023, а в Серии А он появился лишь в шести поединках, набрав в общей сложности 140 игровых минут.

Ясин Адли globallookpress.com

Летом 2023 «дьяволы» лишились еще одного лидера центра поля — Сандро Тонали перебрался в «Ньюкасл» за 60 млн евро. Вот только Ясину продолжали чуть-ли не прямо говорить, что двери из «Милана» для него открыты и пора подыскивать новую гавань. К счастью для Адли, его темперамент не знает таких качеств, как сложить руки и безвольно сдаться.

Он рассказал, что в первый же день предсезонной подготовки Пиоли предупредил его, что планирует менять стиль игры и не строит на него планы. Тогда защитник «россонери» Фикайо Томори поинтересовался, что Ясин будет делать и услышал твердый ответ: «Я останусь здесь, и ты увидишь, как я играю».

Адли во время тренировочного процесса продолжал оттачивать навыки реджисты, задавая тон атакам из глубины поля. Свой шанс он получил после травмы Беннасера, перенесшего операцию на колене.

Лед в отношениях с Пиоли немногим растаял, и Ясин получал игровую практику на просторах Лиги чемпионов, Лиги Европы, Кубка Италии и Серии А. В действиях хавбека добавилось уверенности, с которой он продвигал мяч вперед, вычерчивал пасы, не тушевался под прессингом и грамотно действовал в отборе.

Ясин Адли globallookpress.com

Счет голам за «Милан» Адли открыл в 20-м туре итальянского первенства 2023/2024 во встрече с «Ромой». Казалось, что продолжение банкета следует, но как только Беннасер вернулся в строй, Стефано вновь отодвинул Ясина на второй план — по мнению тренера Исмаэль более гармонично смотрелся в тройке полузащиты вместе с Тиджани Рейндерсом и Рубеном Лофтусом-Чиком.

В конечном итоге Адли отыграл в форме «россонери» тридцать три поединка во всех турнирах, отличившись одним голом и двумя ассистами. Если ему и не удалось окончательно завоевать уважение Пиоли, то в среде тиффози «Милана» Ясин пользуется популярностью за свой характер воина.

Редкие проблески во Флоренции

Перестройка, случившаяся в рядах «красно-черных» летом 2024, затронула как Пиоли, собравшего чемоданы из Милана, так и Адли, попавшего в число игроков, за счет которых клуб решил сократить зарплатную ведомость.

Ясин на правах аренды оказался включен в интересный проект под названием «Фиорентина», где должность главного тренера занял выстреливший с «Монцей» Раффаэле Палладино. Также к «фиалкам» присоединились сбитые летчики — форвард Мойзе Кин и вратарь Давид Де Хеа.

Ясин Адли globallookpress.com

Палладино сумел выстроить хорошо организованный коллектив, в котором не затерялся, в том числе, Адли. В расстановке 4-2-3-1 он занимал место левого центрального полузащитника, выполняя функции все того же реджисты и подчищая за игроками, нацеленными более на атакующие действия.

С начала октября 2024 Ясин почти регулярно фигурировал среди основного состава, однако немногим сбавил обороты после травмы лодыжки, полученной в феврале 2025. Всего за «Фиорентину» в Серии А 2024/2025 француз отыграл 26 поединков, записав себе в актив четыре гола и шесть результативных передач.

Наиболее эмоциональным для него вышел матч седьмого тура Лиги Кальчо против «Милана», в котором Адли с передачи Робина Госенса на 35-й минуте распечатал ворота Майка Меньяна. Ясин признался, что это был особенный поединок и ему нравится чувствовать себя во Флоренции нужным.

Тем не менее руководство «фиалок» не особо растрогали его слова, и по окончании сезона было принято решение не выкупать полузащитника у «Милана».

Молодежка «Les Bleus», как потолок

Путь в цветах национальной команды Адли начал прокладывать в обойме U-16, возглавляемой Лионелем Рукселем. Французский наставник задействовал его в цикле товарищеских матчей 2016 года против Дании, Италии, Нидерландов, Северной Ирландии, Перу, Марокко, США и Германии.

Эту череду поединков Ясин провел весьма результативно — четыре гола и один ассист, после чего вместе с Рукселем перебрался на уровень U-17. За нее в общей сложности полузащитник провел восемнадцать матчей, в том числе на молодежных Евро и чемпионате мира.

За сборную Франции до 17 лет на чемпионате Европы Адли забил один мяч и отдал пять голевых передач, однако «трехцветные» закончили турнир лишь триумфом в утешительной встрече за пятое место. На мундиале U-17 он снова блистал, оформив аналогичный результативный показатель, как и на Евро. Вершиной «синих» стал проход в 1/8 финала, где сильнее оказались сверстники из Испании со счетом 2:1.

Лучшего успеха Ясин достиг вместе с командой U-19, которая в 2018 добралась до полуфинала молодежного чемпионата Европы. Правда в том составе хавбек считался больше игроком ротации, отыграв всего 86 минут в четырех встречах и отдав один голевой пас.

Ясин Адли (справа) globallookpress.com

Продвижение по лестнице в иерархии сборной Франции завершилось на обойме U-20: последний раз футболку «трехцветных» Адли надел в октябре 2019, и пока его застопорившийся прогресс намекает на то, что во взрослую команду он может вовсе не попасть никогда.

Сбитый летчик либо нужный фундамент для опорной зоны «Спартака»?

Все указывает на то, что этим летом Ясин окончательно покинет расположение «россонери» — Массимилиано Аллегри не включил его имя в список 28 игроков, вызванных на предсезонные сборы в «Миланелло». Помимо Адли, среди отсутствующих фигурируют Тео Эрнандес (в шаге от перехода в «Аль-Хиляль»), Исмаэль Беннасер и Девис Васкес.

К тому же, многократные чемпионы Италии подписали полузащитника «Торино» Самуэле Риччи, намекнув в очередной рад Ясину, что он лишний. Договориться с «Миланом» по поводу трансфера французского опорника пытается «Спартак», однако сам игрок не горит желанием перебираться в РПЛ.

По данным портала Тransfermarkt его стоимость составляет 11 млн евро, что, исходя из последних трансферных кампаний, выглядит вполне подъемной суммой для «красно-белых».

В распоряжении Деяна Станковича в прошлом сезоне находились два профильных опорных полузащитника — Наиль Умяров и Кристофер Мартинс, которые, если были здоровы и не выпадали от перебора желтых карточек, почти железобетонно составляли тандем в центре при системе 4-2-3-1. Слишком ли надежным барьером становился их дуэт для соперников? Риторический вопрос, если исходить из показателей минувшей кампании, когда в некоторых поединках опорная зона становилась ахиллесовой пятой команды.

Решить вопрос с этим «Спартак» настроен кардинально, поэтому вариант с приглашением Адли смотрится весьма перспективно. Хоть ему и не удалось показать стабильные выступления «Милане» и «Фиорентине», но периодами Ясин демонстрировал образцово-показательные перформансы, напоминая всем почему его включали в топы лучших молодых полузащитников и, как кажется, его потенциал раскрыт все-таки не полностью.

Ясин Адли

Кроме наработанных в рядах «россонери» навыков разрушителя, француз выделяется отличной техникой и креативностью при владении мячом, и не прочь вспомнить способности игры меццалой. Адли в ранние годы в «ПСЖ» и при Паулу Соузе в «Бордо» умело поддерживал атаки, смещаясь из центральной зоны во фланг, создавая таким образом ширину и становясь по сути вингером.

Для «Спартака» эти умения Ясина как никогда актуальны, особенно на фоне слухов об уходе главного дирижера «красно-белых» Эсекьеля Барко во «Фламенго».