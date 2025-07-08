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    Новый дирижер для Артеты: зачем «Арсеналу» Субименди

    Лондонский клуб усиливает центр поля с прицелом на долгосрочное доминирование

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    Мартин Субименди
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    Мартин Субименди
    ESPN объясняет, почему Мартин Субименди идеально вписывается в структуру «Арсенала», как он может помочь раскрыться Деклану Райсу и почему его называют «ответом на Родри».
    В эпоху, когда молодых игроков часто перебрасывают из клуба в клуб еще до того, как они успеют заявить о себе, путь Мартина Субименди в «Реал Сосьедад» выглядит по-настоящему редким и вдохновляющим исключением.

    Опорный полузащитник пришел в академию баскского клуба в 12 лет и прошел через все ступени, дебютировав в Ла Лиге 25 апреля 2019 года — тогда «Сосьедад» дома обыграл «Хетафе» со счетом 2:1, а самому Субименди было 20.

    Путь к статусу основного игрока занял у него еще три года. Настоящий шанс появился на фоне травм Асьера Ильярраменди — и Субименди этим шансом воспользовался. Свои навыки он шлифовал в роли «шестерки» под руководством наставника «Реал Сосьедад Б» Хаби Алонсо — признанного мастера опорной зоны.

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    • Сегодня Субименди — полноценный игрок сборной Испании, провел почти 250 официальных матчей за клуб и не раз подчеркивал влияние Алонсо на свое развитие. Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Реала» стал для него проводником в мир глубокого плеймейкинга.

    Но вместо того чтобы воссоединиться с наставником в «Реале», Субименди выбрал другой путь — и другого испанского полузащитника в качестве проводника. Теперь его карьерой будет руководить Микель Артета: полузащитник перебрался в «Арсенал» за 60 миллионов евро.

    Амплуа

    Выступая в роли классической «шестерки» — между защитой и более атакующими полузащитниками — Мартин Субименди оказывает влияние как в обороне, так и при розыгрыше мяча. Без мяча он привносит в игру позиционную дисциплину и баланс, страхует центральных защитников и предугадывает развитие опасных эпизодов.

    С мячом Субименди становится центром всех атакующих построений «Реала Сосьедад»: именно он задает ритм, разгоняя атаки передачами — как через центр, между линиями, так и диагоналями на фланги.

    Мартин Субименди в матче Ла Лиги
    globallookpress.com

    Под руководством Иманоля Альгуасиля, покинувшего команду в мае, Субименди чаще всего играл в роли единственного опорника в схемах 4-1-4-1 или 4-3-3.

    Однако ранее в карьере, да и время от времени в последние сезоны, он действовал в паре с другим опорником. В таких вариантах он получал больше свободы в атакующих действиях и смещался ближе к роли «восьмерки» — универсального хавбека, активно работающего по всему полю.

    Его тактический интеллект и надежность принесли ему доверие и на уровне сборной Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте. В отсутствие Родри из-за травмы Субименди занял аналогичную позицию в центре поля — как в одиночку, так и в связке с партнером — и стал важной частью победных кампаний на Евро-2024 и в Лиге наций УЕФА.

    Сильные стороны

    Описывать Мартина Субименди исключительно как «тактического игрока» — значит сильно приуменьшать масштаб его таланта. Да, его понимание игры выдающееся, но в то же время он обладает и внушительным техническим арсеналом, который сразу бросается в глаза при работе с мячом. Он может и не лидировать в какой-то одной статистической категории, но его главное отличие — это универсальность и стабильно высокий уровень исполнения в самых разных игровых эпизодах.

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    • Его ключевое качество — умение выполнять быстрые и точные передачи под давлением. Это стало возможным благодаря первоклассному первому касанию, отличному контролю тела (что позволяет разворачиваться в обе стороны без потери темпа) и тонкому чувству командной динамики.

    Субименди нередко уже до получения мяча знает, кому и как отдаст следующую передачу — это позволяет сохранять темп владения и поддерживать атакующий ритм без сбоев. Его стабилизирующая роль в центре поля идеально подходит для команд, строящих игру через контроль мяча и доминирование.

    С точки зрения креатива, Субименди редко оказывается в центре внимания из-за голов или голевых передач — но именно он связывает игру, обеспечивая ее непрерывность. Как опорник, он ценен короткими, точными и резкими пасами, которые помогают выходить из-под давления, вскрывать плотные зоны и сохранять игровой ритм, даже если они не становятся «разрезающими».

    Мартин Субименди
    globallookpress.com

    Впрочем, особенно в парах с другим опорником, у него заметно выросло и количество передач, преодолевающих линии, и активных подключений в атаку — что говорит о потенциале к расширению творческой роли.

    Без мяча Субименди выделяется прекрасным чтением игры и отменным позиционированием. Он действует с тихой, но цепкой интенсивностью: постоянно сканирует поле, улавливает возможные угрозы, тонко перестраивается под переходы соперника в атаку. Даже в не самом выдающемся по меркам последних лет сезоне «Реала Сосьедад» Субименди остался одним из лучших в Ла Лиге по перехватам и отборам.

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    • Он быстро принимает решения и умеет стремительно переходить в режим прессинга, но делает это без излишней агрессии. В среднем он фолит всего 1,1 раза за 90 минут — отличный показатель для опорного хавбека. При этом за всю взрослую карьеру у него ни одного удаления, что говорит о грамотной дисциплине. Хотя, разумеется, и тактические фолы при необходимости входят в его арсенал.

    Зоны роста

    Несмотря на то что Мартин Субименди уже входит в число элиты среди классических опорников, сосредоточенных на разрушении и розыгрыше мяча, у него все же есть пространство для прогресса — прежде всего в аспектах продвижения мяча вперед и создании острых передач. Пусть это и не главная причина, по которой «Арсенал» решил его подписать, добавление большей вертикальности в игру сделает его еще более ценным активом в атакующих построениях.

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    Как и любому новичку в АПЛ, Субименди предстоит адаптироваться к физической интенсивности, быстрой смене фаз и бесконечному темпу английского футбола. Но с его внушительным опытом выступлений как на клубном, так и на международном уровне, причин сомневаться в его способности справиться с этими вызовами после короткого периода адаптации практически нет.

    Кто еще претендовал?

    Интерес со стороны «Ливерпуля» прошлым летом широко освещался в прессе — клуб вел переговоры, но в итоге Субименди решил остаться в «Реале Сосьедад». Также обсуждался возможный переход в «Манчестер Сити», где его рассматривали как потенциальную смену или дублера Родри.

    Сообщалось и об интересе со стороны мадридского «Реала», особенно после назначения Хаби Алонсо, а «Бавария» внимательно следила за ситуацией — в рамках глобального обновления своей средней линии.

    Как он впишется в «Арсенал»?

    Все ключевые условия для того, чтобы Субименди заиграл в «Арсенале», уже на месте. С футбольной точки зрения он давно доказал свою состоятельность на высшем уровне — чемпион Европы со сборной Испании и один из самых стабильных игроков Ла Лиги последних лет.

    Мартин Субименди и Криштиану Роналду в матче Лиги наций
    globallookpress.com

    В возрасте 26 лет он приезжает в Лондон не как перспективный проект, а как сформированный, зрелый игрок с четким пониманием своей роли. В системе Микеля Артеты Субименди станет опорным столпом в глубине полузащиты, стратегически страхуя оборону и давая больше свободы Деклану Райсу — особенно в матчах, где «Арсенал» будет контролировать мяч, но время от времени переходить на более прямолинейный стиль.

    Кроме того, его опыт игры в роли единственного опорника позволяет Артете варьировать схему — например, использовать связку двух «восьмерок»: Райса и Эдегора.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Отдельно стоит отметить и культурную совместимость. Под руководством Артеты Субименди будет работать не только с соотечественником, но и с земляком из Страны Басков. Это значительно упростит коммуникацию, сведет к минимуму языковые барьеры и обеспечит полное взаимопонимание в тактических нюансах.

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