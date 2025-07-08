Фавориты, жара и драма четвертьфиналов: 11 наблюдений перед развязкой КЧМ-2025

Остались четверо. Новый формат, в котором участвуют 32 команды, оказался неоднозначным. Мы уже увидели захватывающие моменты, яркие матчи и неожиданных героев турнира. А еще —, который, вопреки возрасту, до сих пор играет на высоком уровне.

Но вместе с этим — масса вопросов. Жара, некачественные поля и откровенно слабая посещаемость вызывают резонную критику. Однако сейчас стоит оставить все это в стороне — и просто насладиться футболом. Потому что четвертьфиналы подарили зрелище — местами драматичное, местами спорное, но точно не скучное — и сформировали интригующие полуфинальные пары.

Дуэль «ПСЖ» и «Реала» — это афиша уровня финала, и хочется верить, что команды оправдают ожидания. Противостояние «Челси» и «Флуминенсе» выглядит менее равным, но лондонцы точно не считают себя обреченными — шанс есть.

GOAL подводит итоги четвертьфиналов и заглядывает в полуфиналы.

1. Гонсало Гарсия умеет играть в футбол… и не только

Вопрос, о котором вы вряд ли задумывались: а гарантировано ли место в стартовом составе «Реала» для Килиана Мбаппе при Хаби Алонсо? Ответ — уверенное «возможно». Но не безоговорочное «да». А все из-за одного немного неуклюжего 21-летнего парня из академии мадридцев. Гонсало Гарсия — персонаж любопытный: за пределами поля застенчив, перед камерами теряется, выдает набор клише, заметно нервничает.

Зато на поле — совершенно другой человек. В четвертьфинале на «Метлайф-стэдиум» в субботу Гарсия действовал так, будто стадион принадлежит ему. Он перекрыл всю атакующую треть, открыл счет, а затем совершил ключевой рывок, открыв пространство под второй гол. Именно такого нападающего «Реал» хотел бы вырастить сам, а не покупать за сотни миллионов. И теперь вопрос звучит иначе: а не заслуживает ли он место в основе на постоянной основе?

2. …но Мбаппе — это все равно Мбаппе

Решение было бы проще, если бы Мбаппе не забил такой гол, какой он забил. Француз появился на поле после перерыва и долгое время не делал почти ничего. А потом — бац! — и фантастический удар через себя в компенсированное время, который окончательно снял все вопросы.

Гол Килиана Мбаппе в ворота дортмундской «Боруссии» globallookpress.com

В этом и весь Мбаппе: может молчать полчаса, а потом выдать момент, ради которого его невозможно оставить вне состава. Как такого можно усадить на скамейку?

3. «Флуминенсе» дарит Южной Америке надежду

Симпатизируем ли мы все «Флуминенсе»? Кто знает. Но то, что хотя бы одна южноамериканская команда добралась до полуфинала — важно, в том числе и для имиджа турнира. Особенно учитывая, насколько страстно поддерживают клуб болельщики. Именно «Флуминенсе» стал тем самым представителем континента.

Честно говоря, путь до полуфинала у них, возможно, был самым легким. И в матче с «Челси» уровень соперника будет совсем другим. Но сам факт их присутствия в четверке сильнейших — уже праздник.

4. «Челси» вдруг хорош?

Пару слов о сопернике «Флуминенсе» — лондонском «Челси». Команда Энцо Марески без особого шума набрала приличный ход в последние недели. Да, во втором туре группового этапа «Фламенго» заставил «синих» страдать, но с тех пор многое изменилось. Сейчас «Челси» приближается к полуфиналу в хорошей форме — и вовремя.

В матче с «Палмейрасом» они почти не сталкивались с серьезными проблемами, если не считать один волшебный момент в исполнении Эстевана. В остальном — контроль, уверенность, спокойствие. Против еще одного бразильского клуба «синие» заслуженно считаются фаворитами.

5. Тяжелый вечер для «Баварии»

То, как вывихнулась лодыжка Джамала Мусиалы, пересматривать и анализировать смысла нет. Все ясно и так. Перелом большеберцовой кости и повреждение связок завершили вечер, который и без того был кошмарным для мюнхенцев.

И это при том, что по игре против «ПСЖ» «Бавария» выглядела достойно, особенно в первом тайме. Но во второй половине стало видно, насколько психологически подкосила команду травма одного из лидеров. Кто-то был просто выбит из колеи, кто-то — откровенно зол (Мануэль Нойер, например, обвинил Джанлуиджи Доннарумму в травме, хотя момент был абсолютно игровой и несчастный случай).

Обидно. Все шло к открытому второму тайму с обоюдными шансами и настоящей интригой. Вместо этого «Бавария» просто исчезла с поля.

6. Красные карточки повсюду — но за что?

Тем не менее, скучно «ПСЖ» не было. Парижане каким-то образом довели дело до игры вдевятером — саморазрушение почти в чистом виде. Серьезно, зачем Вильяну Пачо нужно было идти в тот подкат? А его предполагаемому сменщику Лукасу Эрнандесу — повторять ту же ошибку?

Лукас Эрнандес получает красную карточку globallookpress.com

Две красные в концовке матча наверняка взбесили Луиса Энрике, который почти весь сезон обходился одним и тем же составом без лишней ротации. Теперь же ему придется экспериментировать — и это как раз перед матчем с… (проверим записи)… «Реалом». Что может пойти не так, правда?

7. Готовьтесь к шквалу жалоб

Нико Ковач первым забил тревогу: еще до старта турнира он говорил о качестве газонов. Луис Энрике неделями жаловался на поля и изнуряющую жару. А Тибо Куртуа, едва отразив победный удар в компенсированное время, первым делом высказался — и, конечно, про жару.

Добро пожаловать на Клубный чемпионат мира, где полуфиналы пройдут в разгар дня, в самом сердце американского лета. Температура на «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, прогнозируется за +32°C (90°F) — и это на оба матча. Кто-то, где-то решил, что это отличная идея. Кто — неизвестно. Но можно не сомневаться: этой неделе не хватит солнца, чтобы затмить поток жалоб, оправданий и комментариев про погоду.

8. Первая серьезная травма

Все ждали этого — чтобы было к чему придраться. За 58 матчей турнира серьезных повреждений удавалось избегать: были растяжения, перегрузки, жалобы на жару — но ни одного настоящего кошмара вроде разрыва крестообразных связок, ахилла или перелома.

Теперь он случился. И травма Джамала Мусиалы (перелом и повреждение связок) дала в руки аргумент всем критикам самой идеи этого турнира.

Джамал Мусиала получил тяжелую травму globallookpress.com

Хотя все, как всегда, зависит от контекста. Серьезная травма может произойти в любой момент — и на тренировке (вспомните, как Куртуа порвал мениск), и на ровном месте. На крупных турнирах тоже хватает потерь: у Лукаса Эрнандеса — разрыв связок на ЧМ-2022, у Федерико Кьезы — тяжелейшая травма во время Евро-2020. Но хейтеров это не остановит.

Теперь у них есть повод.

9. Тиагу Силва и финал одной эпохи

Престиж турнира не возникает автоматически. Его формируют болельщики, журналисты, сама футбольная культура. Репутация складывается из моментов, героев, эмоций. Лига Чемпионов была придумана газетой. MLS возникла на волне ЧМ-1994.

Возможно, через 20 лет Клубный чемпионат мира действительно станет значимым событием. Его ценность могут сформировать именно такие турниры — с большими матчами, большими эмоциями и большими игроками.

И Тиагу Силва, похоже, уже написал одну такую главу. Ему 40, он до сих пор в центре обороны, и — возможно — лучший игрок турнира. Сделает ли это чемпионат значимым? Вряд ли. Но в будущем, оглядываясь назад, именно таких игроков и будут вспоминать с теплом.

10. Все идет к победе фаворитов? И это немного разочаровывает

Все это может закончиться довольно буднично. Взгляните на историю чемпионатов мира — редкие болельщики вспоминают просто «хорошие» выступления, если они не привели к победе. Уэльс на Евро-2016 подарил яркие эмоции, Гана стала откровением на ЧМ-2010, Коста-Рика взяла два пенальти-серии в 2014-м. И что?

Прогнозы и ставки на футбол

Финалы, в которых побеждают те, кого и так называли фаворитами, часто оставляют ощущение недосказанности. Да, кто-то, возможно, будет вспоминать путь «Флуминенсе» — если он действительно завершится в полуфинале. Но если «ПСЖ» пройдет всех, не особенно напрягаясь, это вряд ли вдохновит. Неужели нас снова ждет финальное шоу в исполнении Дезире Дуэ? Как бы не так — а интриги хочется.

11. Мир футбола объединился в горе

Футбол редко бывает по-настоящему единым. Слишком много разделений: клубные антагонизмы, вечные споры о судьях, громкие заявления о трансферах. Порой кажется, что договориться невозможно ни о чем.

Но трагедия прошлой недели объединила всех. Диогу Жота из «Ливерпуля» и его брат Андре погибли в автокатастрофе. Здесь невозможно подобрать слова, чтобы хоть как-то смягчить удар.

Но то, как футбольное сообщество отреагировало — действительно тронуло. Игроки из разных команд на Клубном чемпионате мира выражали поддержку: на разминках, во время голов, в послематчевых интервью. Бывают моменты, когда футбол — это не главное. И этот как раз из таких.