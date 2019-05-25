Новый Яя Туре, сын легенды и обидчик «Реала». За кем следить на молодежном ЧМ-2019

Тимоти Веа

Форвард, сборная США

Когда «молодежка» не прошла отбор на прошлогодний чемпионат мира, многие молодые игроки получили шанс сыграть за первую команду. Веа был одним из тех, кто получил шанс и в итоге провел уже восемь поединков за старшую сборную.

Он пропускал победный КОНКАКАФ прошлой осенью, но в Польше Тимоти должен оказать большое влияние.

Нехватка игрового времени в «Пари Сен-Жермен» привела к тому, что сын легендарного Джорджа Веа на правах аренды перешел в «Селтик», что должно помочь 19-летнему парню продолжать расти. В Шотландии он забил четыре гола в 17 матчах и теперь попытается проявить себя на мундиале.

Алексис Мендес

Полузащитник, сборная США

Мендес — особенный талант, который уже успел привлечь внимание к своей персоне в Европе, успешно выступая за молодежную команду «Фрайбурга».

Хавбек забил оба мяча за сборную в финале чемпионата КОНКАКАФ U20 в прошлом году против Мексики (2:0).

Мендес является левоногим полузащитником, который очень спокойно работает с мячом и отдает не по годам умные передачи. Именно этот парень способен в трудную минуту придержать мяч и найти оптимальное решение.

Эсекьель Барко

Полузащитник, сборная Аргентины

Эсекьель Барко A Bola

Аргентинец выступает за клуб MLS «Атланта Юнайтед». Кажется, что он уже так давно выступает на взрослом уровне, что трудно поверить, что ему лишь 20 лет.

Прорыв Барко на клубном уровне произошел в 2017 году, когда он помог «Индепендьенте» к титулу на Копа Судамерикана. Затем был трансфер в США и во втором сезоне он закрепился в основе «Атланты Юнайтед», забив четыре гола.

После перехода Мигеля Альмирона в «Ньюкасл» именно Барко стал основным плеймейкером «Атланты», поэтому весьма вероятно, что он будет ключевой фигурой своей сборной в Польше.

Уэсли Декас

Левый защитник, сборная Гондураса

Уэсли Декас globallookpress.com

Молодежное мировое первенство не является чем-то новым для защитника второй команды «Атланты Юнайтед». Защитник выступал за этом тунире за свою сборную еще два года назад в Южной Корее.

С тех пор Декас успел поиграть в Мексике за ФК «Хуарес», а также побывал в Португалии, после чего присоединился к резерву «Атланты», хотя казалось, что ему пора дать шанс в первой команде клуба.

В сборной ситуация у защитника куда проще. Ожидается, что именно он станет капитаном Гондураса на ЧМ в ПОльше. Он источает уверенность, не боится работать с мячом, прекрасно видит поле и держит позицию. Кроме того, Декас хорош на втором этаже во время стандартов у чужих ворот.

Саед Диас

Форвард, сборная Панамы

От панамской сборной на чемпионате мира не слишком много ожиданий, но Диас мог бы стать тем, кто заявит о себе.

Это крупный и сильный нападающий, который обладает способностью завершать атаки одним касанием в штрафной. Он показал это на чемпионате КОНКАКАФ, записав на свой счет четыре гола.

Саед выступает за клуб «Вифлеем Стил» в USL, но за ним уже активно следит «Филадельфия Юнион».

Панама в своей группе вряд ли получит возможность действовать первым номером, поэтому у Диаса будет возможность изредка цепляться за мяч в борьбе с защитниками. Именно он является главной надеждой своей команды.

Дан-Аксель Загаду

Защитник, сборная Франции

Дан-Аксель Загаду Bild

Загаду является одним из самых высоких игроков на турнире (196 сантиметров), но и помимо этого факта у центрбека хватает достоинств, в том числе очень солидный опыт.

Дортмундская «Боруссия» боролась за титул в Бундеслиге с «Баварией», а Загаду помогал команде, отыграв 17 поединков на внутренней арене и еще три матча — в Лиге чемпионов. Мало кто может похвастаться подобным на молодежном ЧМ.

Чуда здесь нет — парень для своего возраста действует очень надежно и хладнокровно. Если он продолжит в том же духе, то станет одним из лучших в мире на своей позиции.

Радослав Маецки

Вратарь, сборная Польши

Польская школа вратарей продолжает дарить миру новых талантов. Последний из них — Маецки, которому всего 19 лет, а он уже успел провести 14 поединков за «Легию» — один из лучших клубов страны.

Зимой голкипера тесно связывали с лондонским «Арсеналом». Трансфер пока не состоялся, но «канониры» будут пристально следить за успехами игрока, в том числе на мундиале.

Убедительная игра на чемпионате мира увеличила бы вероятность трансфера Маецки в европейский топ-чемпионат. При этом сумма трансфера не будет слишком высокой для гранда уровня «Арсенала».

Эрлинг Холанд

Форвард, сборная Норвегии

Эрлинг Холанд goal.com

Имя этого парня может быть знакомо некоторым болельщикам, ведь его отец, Альф-Инге, провел десять лет в чемпионате Англии, выступая за «Ноттингем Форест», «Манчестер Сити» и «Лидс».

Его сын — такой же высокий и мощный игрок, который выступает на острие нападения. В свои 18 лет Холанд уже забил 22 гола за «Мольде», полсле чего перешел в австрийский «Зальцбург» — клуб, который умеет воспитывать будущих звезд.

Нападающий уже забил первый гол в ворота «Линца». Самое важное, что этот мощный форвард, несмотря на свои данные, является очень техничным игроком, которого сравнивают с Ромелу Лукаку и Златаном Ибрагимовичем.

Хуан Камило «Кучо» Эрнандес

Нападающий, сборная Колумбии

Эрнандес забивал «Реалу» и «Барселоне» Marca

Кто еще из участников ЧМ забивал за последние девять месяцев и на «Камп Ноу», и на «Бернабеу»?

Эрнандес проводит второй подряд сезон за «Уэску» на правах аренды из «Уотфорда». Мир заговорил о 20-летнем парне в сентябре прошлого года, когда он отметился голом в воротах «Барселоны».

Когда в марте «Кучо» повторил это против «Реала», стало ясно, что в следующем сезоне «Уотфорду» стоит задуматься о том, чтобы вернуть форварда из аренды и дать шанс в АПЛ.

Более того, «Кучо» уже успел дебютировать за взрослую команду, оформив дубль в ворота «Коста-Рики». Этот парень однозначно стоит на пороге большого прорыва.

Том Деле-Баширу

Полузащитник, сборная Нигерии

Том Деле-Баширу Sky Sports

Этот парень привлек к себе внимание большого количества скаутов, ведь он является продуктор академии «Манчестер Сити», но «горожане» не смогли подписать с Томом новый контракт.

Таким образом, многие клубы могут предложить ему контракт, а чемпионат мира в Польше — отличная возможность посмотреть, на что способен этот футболист. По слухам, наибольший интерес к хавбеку проявляет итальянская «Аталанта».

Деле-Баширу родился в Манчестере и до 16 лет представлял Англию, но затем решил сделать выбор в пользу Нигерии. Его уже сейчас сравнивают с Яя Туре. Получится ли ему повторить путь звезды — никто не знает, но прямо сейчас Том однозначно способен помочь молодежной сборной добиться успеха. 0