Ты уверен, Лео? «Барсе» стоит задуматься о будущем Вальверде

Будущее Вальверде под вопросом

Фанаты клуба теперь всерьез заинтересовались, продолжит ли Эрнесто Вальверде руководить командой. Все-таки неудача в игре с «летучими мышами» оставила крайне горький вкус во рту всего «Барселонизма».

И хотя президент Жозеп Мария Бартомеу и, что еще важнее, звездный игрок Лионель Месси, публично поддержали тренера, мало кто по-настоящему верит, что «Барселона» в следующем сезоне будет играть под руководством Вальверде.

Каким бы безумием не казалось увольнение тренера, выигравшего две чемпионских титула за два сезона, остается вопрос: достаточно ли он хорош для «Барселоны»?

Каталонцам нужен триумф в Лиге чемпионов, где команды дважды подряд в схожей манере провалилась. Теперь же случилась еще и капитуляция в игре с «Валенсией», в которой сражался до конца только Месси. Похоже, работе Вальверде не хватает продуктивности.

«Пока мы сохраняем чемпионский титул в Примере, я буду говорить, что это был хороший сезон, но, понятно, что ожидания были более высокими. Мы уходим с горьким вкусом, ведь могли добиться большего», — сказал Жерар Пике в интервью Teledeporte.

Отсутствие стиля

У этого поражения есть свои оправдания: два из трех лучших игроков атаки, Луис Суарес и Усман Дембеле, получили травмы, а провал на «Энфилде» до сих пор удерживает клуб в яме. Однако этими фактами нельзя ослабить боль «Барселоны».

План игры наставника «Валенсии» Марселино с первых минут оставил «Барселону» без мяча. Критики Вальверде только пожимали плечами и нашептывали: «Мы же вам говорили».

«Летучие мыши» могли забить уже на 5-й минуте, когда неосторожные действия Клемана Лангле позволили Родриго Морено обыграть Яспера Силлессена и нанести удар, который все-таки успел заблокировать Жерар Пике, оказавшийся в нужном месте в нужное время.

Ни для кого не стало сюрпризом, когда на 22-й минуте «Валенсия» развернула атаку по левому флангу, Хосе Луис Гайя сделал передачу на Кевина Гамейро, который поразил цель.

Одиннадцать минут спустя Родриго удвоил преимущество своей команды, в упор поразив ворота «Барселоны», которая словно находилась в бреду.

Если в моменте с первым голом больше стараний должен был проявить Нелсон Семеду, то Жорди Альба был виновен во втором. Свой 300-й матч в составе «Барселоны» он точно предпочел бы забыть.

Впрочем, было бы не справедливо винить во всем только крайних защитников. Остаются вопросы по игре команды в нападении, где Филиппе Коутиньо и Серхи Роберто оказали слабую поддержку Месси.

И, возможно, более уместно было бы поговорить о стиле «Барселоны», точнее о его отсутствии при Вальверде. Почему Серхио Бускетс, Иван Ракитич и Артур Рамос не доминировали в полузащите и даже не проявили своих лучших качеств?

«На вечеринку пришла "Валенсия", а "Барселона" пришла на похороны», — сказал бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Каньисарес, когда каталонцы к перерыву уступали 0:2.

Месси продолжает прогрессировать

Вальверде среагировал быстро, следуя своим стандартам, когда выпустил Малкома и Артуро Видаля вместо Артура и Семеду после перерыва. Каким-то чудом на поле остался Коутиньо — возможно, тренер просто забыл, что он играл.

«Барса» заиграла ярче, особенно активничал Малком в связке с Месси. Комбинация между ними даже привела к тому, что аргентинец угодил в штангу. Десятый номер красиво пробил внешней стороной стопы, однако его удару немного не хватило точности.

Неудивительно, что именно Месси стал тем, кто вернул интригу, когда с близкого расстояния успешно сыграл на добивании, воспользовавшись тем, что вратарь отразил сферу после удара Лангле. Этот гол стал для аргентинца 51-м в сезоне.

Несмотря на то, что сезон для «Барселоны» омрачился провалом в Лиге чемпионом (не только тем, что она проиграла, но и тем, насколько унизительным вышло поражение), на личном уровне Месси отыграл настолько хорошо, как никогда ранее.

Аргентинец продолжает развиваться, продолжает прогрессировать и продолжает сиять, на голову превосходя всех остальных в своей команде, испанской лиге, в мире.

36 голов Месси в Примере принесли ему награду «Пичичи», вручаемую лучшему бомбардиру первенства, но, как сказал сам игрок, его это не волнует, поскольку ментально он до сих пор переживает из-за провала на «Энфилде».

Теперь на счету «Барселоны» появилось еще и болезненное поражение от «Валенсии». После финального свистка камеры зафиксировали Месси и Бартомеу, стоящих с каменными лицами. Оба, возможно, задаются вопросами о будущем «Барселон» — в частности, о Вальверде. 0