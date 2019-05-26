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    Ты уверен, Лео? «Барсе» стоит задуматься о будущем Вальверде

    Каталонцам не удалось продолжить свое господство в Кубке Испании

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    Эрнесто Вальверде
    Эрнесто Вальверде
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    Вот и подошло к концу господство «Барселоны» в Кубке Испании. Выиграв четыре подряд титула, каталонцы все же выпустили трофей из рук, потерпев поражение от «Валенсии», пишет обозреватель Goal.com Рик Шарма.

    Будущее Вальверде под вопросом

    Фанаты клуба теперь всерьез заинтересовались, продолжит ли Эрнесто Вальверде руководить командой. Все-таки неудача в игре с «летучими мышами» оставила крайне горький вкус во рту всего «Барселонизма».

    И хотя президент Жозеп Мария Бартомеу и, что еще важнее, звездный игрок Лионель Месси, публично поддержали тренера, мало кто по-настоящему верит, что «Барселона» в следующем сезоне будет играть под руководством Вальверде.

    Каким бы безумием не казалось увольнение тренера, выигравшего две чемпионских титула за два сезона, остается вопрос: достаточно ли он хорош для «Барселоны»?

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    • Каталонцам нужен триумф в Лиге чемпионов, где команды дважды подряд в схожей манере провалилась. Теперь же случилась еще и капитуляция в игре с «Валенсией», в которой сражался до конца только Месси. Похоже, работе Вальверде не хватает продуктивности.

    «Пока мы сохраняем чемпионский титул в Примере, я буду говорить, что это был хороший сезон, но, понятно, что ожидания были более высокими. Мы уходим с горьким вкусом, ведь могли добиться большего», — сказал Жерар Пике в интервью Teledeporte.

    Отсутствие стиля

    У этого поражения есть свои оправдания: два из трех лучших игроков атаки, Луис Суарес и Усман Дембеле, получили травмы, а провал на «Энфилде» до сих пор удерживает клуб в яме. Однако этими фактами нельзя ослабить боль «Барселоны».

    План игры наставника «Валенсии» Марселино с первых минут оставил «Барселону» без мяча. Критики Вальверде только пожимали плечами и нашептывали: «Мы же вам говорили».

    «Летучие мыши» могли забить уже на 5-й минуте, когда неосторожные действия Клемана Лангле позволили Родриго Морено обыграть Яспера Силлессена и нанести удар, который все-таки успел заблокировать Жерар Пике, оказавшийся в нужном месте в нужное время.

    Ни для кого не стало сюрпризом, когда на 22-й минуте «Валенсия» развернула атаку по левому флангу, Хосе Луис Гайя сделал передачу на Кевина Гамейро, который поразил цель.

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    • Одиннадцать минут спустя Родриго удвоил преимущество своей команды, в упор поразив ворота «Барселоны», которая словно находилась в бреду.

    Если в моменте с первым голом больше стараний должен был проявить Нелсон Семеду, то Жорди Альба был виновен во втором. Свой 300-й матч в составе «Барселоны» он точно предпочел бы забыть.

    Впрочем, было бы не справедливо винить во всем только крайних защитников. Остаются вопросы по игре команды в нападении, где Филиппе Коутиньо и Серхи Роберто оказали слабую поддержку Месси.

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    • И, возможно, более уместно было бы поговорить о стиле «Барселоны», точнее о его отсутствии при Вальверде. Почему Серхио Бускетс, Иван Ракитич и Артур Рамос не доминировали в полузащите и даже не проявили своих лучших качеств?

    «На вечеринку пришла "Валенсия", а "Барселона" пришла на похороны», — сказал бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Каньисарес, когда каталонцы к перерыву уступали 0:2.

    Месси продолжает прогрессировать

    Вальверде среагировал быстро, следуя своим стандартам, когда выпустил Малкома и Артуро Видаля вместо Артура и Семеду после перерыва. Каким-то чудом на поле остался Коутиньо — возможно, тренер просто забыл, что он играл.

    «Барса» заиграла ярче, особенно активничал Малком в связке с Месси. Комбинация между ними даже привела к тому, что аргентинец угодил в штангу. Десятый номер красиво пробил внешней стороной стопы, однако его удару немного не хватило точности.

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    • Неудивительно, что именно Месси стал тем, кто вернул интригу, когда с близкого расстояния успешно сыграл на добивании, воспользовавшись тем, что вратарь отразил сферу после удара Лангле. Этот гол стал для аргентинца 51-м в сезоне.

    Несмотря на то, что сезон для «Барселоны» омрачился провалом в Лиге чемпионом (не только тем, что она проиграла, но и тем, насколько унизительным вышло поражение), на личном уровне Месси отыграл настолько хорошо, как никогда ранее.

    Аргентинец продолжает развиваться, продолжает прогрессировать и продолжает сиять, на голову превосходя всех остальных в своей команде, испанской лиге, в мире.

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    • 36 голов Месси в Примере принесли ему награду «Пичичи», вручаемую лучшему бомбардиру первенства, но, как сказал сам игрок, его это не волнует, поскольку ментально он до сих пор переживает из-за провала на «Энфилде».

    Теперь на счету «Барселоны» появилось еще и болезненное поражение от «Валенсии». После финального свистка камеры зафиксировали Месси и Бартомеу, стоящих с каменными лицами. Оба, возможно, задаются вопросами о будущем «Барселон» — в частности, о Вальверде. 0

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