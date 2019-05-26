«Сочи» и «Тамбов» идут на штурм РПЛ

Первенство ФНЛ сезона 2018/19 завершилось — определились команды, идущие на повышение и на вылет. Рассказываем, кто удивил приятно, а кто не очень, и есть ли шансы у вышедших в РПЛ команд удржаться там.

Новички РПЛ

Первое место «Тамбова» в таблице ФНЛ вряд ли можно назвать сюрпризом — в прошлом сезоне команда под началом Андрея Талалаева добралась до «стыков», где уступила «Амкару».

Летом у команды сменился тренер, но и под руководством Мурата Искакова тамбовчане вырвались в лидеры буквально с первого тура. Правда, в апреле случилась провальная серия, стоившая Искакову работы (были даже слухи о договорняках).

Команду возглавил эпатажный специалист Александр Григорян, ее залихорадило, но концовку сезона «Тамбов» провел ударно, воспользовавшись ошибкой сочинцев и забрав на финише первое место.

Из-за реконструкции домашнего стадиона «Тамбов» будет до сентября проводить домашние матчи в Саранске, на «Мордовии Арене».

В этом новичок РПЛ похож на «Енисей», что, учитывая судьбу красноярского клуба, выглядит не слишком обнадеживающе. У Григоряна есть опыт Премьер-лиги, но как и у Аленичева, он не слишком позитивный.

Что касается «Сочи», то успех этой команды тоже нельзя назвать неожиданным, если вспомнить, что раньше клуб назывался петербугским «Динамо» и занимал место в группе лидеров, ведущей борьбу за «стыки».

Нынешний «Сочи» — это проект Бориса Ротенберга. Летом 2018-го клуб перевезли на пустующий стадион «Фишт», использовав наследие ЧМ-2018.

Новоявленные сочинцы осенью не выглядели фаворитами, но когда после НГ многих конкурентов накрыла волна безденежья, парни Александра Точилина выдали серию из 13 матчей без поражений, вырвавшись в лидеры и гарантировав себе прямой выход в РПЛ.

«Сочи» — самая забивная команда, наколотившая 62 мяча в 38 турах. В ее составе выступает лучший бомбардир ФНЛ Максим Барсов (19 голов), а в воротах бывший спартаковец и зенитовец Николай Заболотный (13 сухарей в 34 матчах).

Учитывая все вышеперечисленное: неплохой атакующий футбол, отличный стадион с неплохой посещаемость и, самое главное, отсутствие финансовых проблем — за будущее «Сочи» в РПЛ можно не беспокоиться.

Черная дыра безденежья

Главная беда российского футбола, от РПЛ до ПФЛ, это не судейство и не лимит на легионеров — это безденежье.

Мы помним, как в прошлом сезоне в небытие канули «Амкар», «Тосно», а в этом сезоне их судьбу может разделить «Анжи». В ФНЛ все обстоит еще хуже, хотя градации этого «хуже» различны.

Вот, ФК «Томь», которые неосмотрительно вырвался было в лидеры, но успел одуматься и, пропустив конкурентов, сдал назад, на третье место. Хотелось бы и ниже, да не вышло.

Все потому, что томичи, здраво оценивая свои возможности, не собираются выходить в РПЛ в этом сезоне, а значит в стыковых матчах будут валять дурака.

Совсем другая история на дне таблицы.

Вот калининградская «Балтика», считавшаяся фаворитом сезона. В клубе игрокам месяцами не платят зарплату, нет денег на медикаменты, на гендиректора завели уголовное дело, а воду в душе греют кипятильниками.

Вот воронежский «Факел», где почти у всех игроков летом заканчиваются контракты, но переговоров с ними никто не ведет, а руководство клуба всеми силами пытается отвадить болельщиков от походы на стадион.

Вот новосибирская «Сибирь», где приглашенный поправить дела Игорь Чугайнов обнаружил что из-за задержек зарплаты костяк игроков и работники клуба собрали «общак» и делают ставки на результаты матчей. В результате у тренера конфликт с руководством, костяк команды отправился в дубль, а команда — в ПФЛ.

Единственная команда в зоне вылета, не имеющая проблем с финансами по очевидным причинам — «Зенит-2». Тут все дело в тренерских талантах Владислава Радимова.

Питерцы вылетают из ФНЛ второй год подряд, но в этот раз их вряд ли спасут проблемы с лицензированием у клубов ПФЛ. Это провал.

Открытие сезона

Двух мнений быть не может — этот титул отходит «Чертаново». Футбольная академия, играющая на уровне ФНЛ собственными воспитанниками и до последнего боровшаяся за стыковые матчи этого заслуживает.

Зимой клуб успешно продал в РПЛ трёх своих воспитанников, обеспечив себе необходимый бюджет для выступлений в ФНЛ (самый маленький в лиге).

Полузащитник Наиль Умяров и Максим Глушенков перешли в «Спартак», а нападающий Андрей Зиньковский — в «Крылья Советов».

Тем временем в «Чертаново» подрастает еще одна звезда — 14-летний нападающий Сергей Пиняев стал самым молодым футболистом в составе российской профессиональной команды.

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Пиняев уже дважды ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед», познакомился с Сульшером и Лингардом.

Может быть в «МЮ» в итоге форвард и не окажется, но приземлиться в неплохом клубе РПЛ, обеспечив «Чертаново» средства на еще одну попытку пробиться в элиту — может вполне. 0