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    Трансферный дайджест. 21-27 мая

    Где окажется капитан «Аякса», покинет ли «Пари Сен-Жермен» главная звезда клуба, сменит ли клуб Смолов и другие трансферные новости последних дней

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Маттейс де Лигт

    «Аякс», защитник, 19 лет

    Маттейс де Лигт
    globallookpress.com

    Капитан «Аякса» Маттейс де Лигт все еще не знает, где продолжит карьеру.

    «Очевидно, что английская Премьер-лига — отличный турнир, чемпионат Испании — тоже, но в Европе есть не только эти лиги. Если честно, я не знаю, где буду играть в следующем сезоне, и не думаю об этом. Сейчас я сосредоточен на финальном раунде Лиги наций, а потом уже займусь трансфером», — отметил защитник.

    По информации испанских СМИ, голландец уже согласовал свой трансфер в «Барселону» и должен стать одноклубником Френки де Йонга, однако сделка не состоялась и слухов становится все больше.

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    • В последнее время регулярно появляется информация о том, что ожесточенную борьбу за игрока ведет «Манчестер Юнайтед», По данным Daily Mail, манкунианцы уже предложили за защитника 70 миллионов евро, а самому игроку — роскошную зарплату в размере 12,3 миллиона фунтов.

    Наш прогноз: покинет «Аякс».

    Килиан Мбаппе

    «Пари Сен-Жермен», нападающий, 20 лет

    Килиан Мбаппе
    globallookpress.com

    О французе говорят вместе с бразильцем Неймаром — обоих хотят заполучить многие клубы, но после очередного шикарного сезона наиболее жаркой темой остается именно возможный трансфер Мбаппе.

    Килиан получил награду лучшему игроку Лиги 1, а затем намекнул, что может покинуть клуб этим летом:

    «Для меня наступил очень важный момент, я подобрался к поворотному моменту в своей карьере. Здесь я многому научился, и чувствую, что, возможно, пришло время взять на себя больше ответственности. Надеюсь, что это произойдет в "Пари Сен-Жермен", это было бы приятно. Однако, может быть, это произойдет и в новом проекте».

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    • Наставник парижан Томас Тухель также не стал ничего обещать, понимая, что удержать одного из лучших футболистов мира будет не так просто.

    Наиболее вероятным вариантом считался мадридский «Реал», однако все дело в цене, которая может превысить 250 миллионов евро и отпугнуть любого. По данным L’Equipe, в Мадриде снова начали работу в этом направлении, но конкретики пока нет.

    Наш прогноз: перейдет в «Реал».

    Федор Смолов

    «Локомотив», нападающий, 29 лет

    «Спорт-Экспрессу» стало известно, что для форварда дебютный сезон в составе «Локо» может оказаться последним в этом клубе.

    Все дело в том, что летом заполучить футболиста намерено московское «Динамо». Более того, Смолов является приоритетной целью клуба в межсезонье.

    Сам Федор поблагодарил одноклубников за сезон и ясно дал понять, что ему комфортно в «Локомотиве», но здесь все будет зависеть от предложения «Динамо» и решения руководства «железнодорожников».

    Прошлым летом «Локо» заплатил «Краснодару» за нападающего 9 миллионов евро, но результативность Смолова в новой команде заметно упала.

    Наш прогноз: останется в «Локомотиве».

    Лерой Сане

    «Манчестер Сити», полузащитник, 23 года

    Лерой Сане
    globallookpress.com

    Вингер «Сити» Лерой Сане попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии», а The Guardian стали известны детали потенциальной сделки.

    Немецкий гранд уже начал активную работу в этом направлении и готовит официальное предложение по игроку в размере 80 миллионов евро.

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    • Сам Сане готов вернуться в Германию, так как его не устраивает количество игрового времени в минувшем сезоне.

    Кроме того, у вингера не лучшие отношения с наставником «горожан» Пепом Гвардиолой, который готов отпустить игрока на родину.

    Сане уже отказался подписывать новый контракт, поэтому «горожане» сделают все, чтобы не потерять его бесплатно, а для этого надо продавать уже сейчас.

    Наш прогноз: перейдет в «Баварию».

    Абель Эрнандес

    ЦСКА, нападающий, 28 лет

    Абель Эрнандес
    ПФК ЦСКА

    Агент нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса Пабло Бентанкур сообщил в комментарии «Чемпионату», что форвард покидает московский клуб.

    «Абель определенно уходит из ЦСКА. Ведь он больше не играет. Ничего не исключаем по будущему. Он может перейти в другую российскую команду и остаться в России», — отметил Бентанкур.

    Стоит отметить, что у уругвайца контракт еще на три года, а в нынешнем сезоне Абель записал на свой счет всего три гола и один ассист.

    Будущее игрока покрыто туманом, но ясно, что вряд ли какой-то клуб в РПЛ захочет платить за него большие деньги. Речь может идти об аренде, но маловероятно, что это будет российская команда.

    Наш прогноз: покинет Россию.

    Антуан Гризманн

    «Атлетико», нападающий, 28 лет

    Антуан Гризманн
    globallookpress.com

    Ранее «Атлетико» выступил с официальным заявлением о том, что форвард в межсезонье покинет клуб.

    Практически все были уверены, что следующим местом работы Антуана станет «Барселона», однако каталонцы до сих пор так и не договорились с игроком. По слухам, причина в мнении раздевалки каталонцев, которая не желает видеть Гризманна своим одноклубником из-за его своенравного характера.

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    • Теперь The Independent стало известно, что воспользоваться ситуацией намерен «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы начали активные переговоры с представителями Гризманна и в обозримом будущем могут оформить трансфер.

    В то же время существует и третий вариант — «Пари Сен-Жермен». У парижан есть деньги, но с желанием — пока вопрос. Все будет зависеть от того, удержит ли клуб летом Килиана Мбаппе. В случае его ухода заменой может стать именно Гризманн.

    Наш прогноз: перейдет не в «Барселону».

    Егор Сорокин

    «Рубин», защитник, 23 года

    Егор Сорокин
    ФК «Рубин»

    Казанский клуб в последнее время переживает не лучшие времена, чем свидетельствует статус лучшего бомбардира команды, который достался защитнику Егору Сорокину.

    В минувшем сезоне он записал на свой счет шесть забитых голов и в целом привлек внимание российских грандов.

    По информации «Чемпионата», представители «Локомотива» в ближайшее время планируют начать переговоры по трансферу Сорокина. В футболисте лично заинтересован главный тренер столичной команды Юрий Семин.

    Кроме того, заполучить перспективного игрока ожидаемо хотел «Зенит», но известно, что первая попытка питерцев согласовать трансфер провалилась.

    Наш прогноз: перейдет в «Локомотив». 0

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