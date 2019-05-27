Фернандеш подарил «Локомотиву» шанс на реванш в Лиге чемпионов

В 30-м туре чемпионата России «Локомотив» обыграл «Уфу» и гарантировал себе попадание в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Единственный гол матча на 39-й минуте со штрафного забил Мануэль Фернандеш. После перерыва судья назначил пенальти в ворота «Уфы» за игру рукой, но Фернандеш не сумел развить преимущество железнодорожников.

Травма за травмой

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко отмечает злой рок, из-за которого «Локомотив» вынужденно потратил две замены еще до перерыва.

«У болельщиков "Локомотива", вполне вероятно, тоже состоялось тихие, никак и никем не анонсированные, проводы одного из любимцев. Речь, понятное дело, о Мануэле Фернандеше. Португалец с большой долей вероятности расстанется с красно-зелеными этим летом, тем не менее, в последних матчах Семин доверяет ему место в "основе". Так было в победном финале Кубка России с "Уралом", так случилось и в поединке с "Уфой".

Правда, немного удивило отсутствие в составе "Локомотива" Антона Миранчука, имевшего в своем активе 11 забитых мячей и боровшегося за титул лучшего бомбардира РПЛ с армейцем Федором Чаловым (13 голов перед последним туром), питерским зенитовцем Сердаром Азмуном (12) и краснодарцем Виктором Классоном (11).

Пока "быки" со шведским бомбардиром в составе пытались взломать мощную оборону "Рубина", у "железнодорожников" по ходу первого тайма случались конфуз за конфузом. Сперва из-за травмы Соломона Кверквелии уже на 17-й минуте на поле появился Дмитрий Тарасов. Появился, чтобы через 12 минут быть замененным на Хвичу Кварацхелию».

Апокалипсис для «Уфы»

Автор «Спорт-Экспресса» Юрий Голышак оценивает игру уфимского клуба куда ниже, чем любовь болельщиков «Локомотива» к его тренеру.

«Евсеева встретили на бровке словно брата Сеню — аплодисментами. Могли бы — расцеловали. Вышла его команда в черной форме — что довольно трезво, оценивая сезон. Одни горести и незадачи. Вот и сейчас под напором хозяев оборона "Уфы" разъезжалась, как перелатанный кафтан. Впереди живенько, а сзади беда бедовая.

Впрочем, песни песнями, розетки розетками — но гола не было. А "Уфа" атаковала все живее! Чорлука, разнервничавшись, вступил в дискуссию с собственной скамейкой запасных. Да еще напасть — до перерыва две замены по травмам. Сначала Кверквелия уковылял за бровку, затем унесли на носилочках Тарасова. "Уфа" совсем приободрилась. Все это походило на субботний, простите, хоккей. Юрий Палыч водил глазами по сторонам, как Фокс в "Астории".

Все так, да не так — Фернандеш, меткий словно Дантес, со штрафного зарядил под самую штангу, 1:0! Бежал к лавке, голосил истошно. Знать бы, что. Ракицкий после таких голов обычно информирует: "Порожняк Донбасс не гонит".

А вот и пенальти в ворота "Уфы" — игра рукой невольная, но бесспорная. "Чем пахнет?" — глазами спрашивала скамейка у Евсеева. "Апокалипсисом" — отвечал взгляд Вадим».

Беленов напомнил — он лучший специалист по пенальти

Автор Rusfootball.info Иван Долинин хвалит голкипера «Уфы», который подарил своей команде шанс, но та им не воспользовалась.

«В перерыве было заметно, что "Локомотив" недоволен тем, как складывается матч. В подтрибунных помещениях, по словам находившихся там людей, чувствовалась некая нервозность. Но начало второго тайма дало понять, что была проведена неплохая работа над ошибками. "Локо" вышел с несколько более бодрым настроем и вполне мог удвоить свое преимущество. Реальнейший шанс был у Фернандеша, но он не смог реализовать пенальти.

Кстати, давайте отметим, что и в этом эпизоде "Уфа" вместе с главным героем эпизода Беленовым заслуживает похвалы. Вратарь "уфимцев" в очередной раз напомнил о своем главное таланте — стабильно отражать 11-метровые удары. Минуте к 60-й игра снова вернулась в русло первого, очень тягучего тайма. Запала "Локо" хватило ненадолго. Хотя и в оставшиеся полчаса периодически у него были интересные вспышки, просто Беленов напоминал, что он не только пенальти отбивает, но и с игры неплохо тащит.

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Итоговую победу "Локомотива" нельзя назвать незаслуженной. Наоборот, именно в таких матчах, как известно, и происходит достижение высокого результата. Подопечные Семина смогли найти возможность забить, смогли отразить все угрозы своим воротам и смогли добыть важнейшие 3 очка, там где кто-то другой остался бы ни с чем».

Игроки отвечают Семину добром на доверие

Автор «Спорта День за Днем» Вячеслав Дымов нахваливает умение главного тренера «Локомотива» находить общий язык с игроками.

«Вы можете не любить Юрия Семина, но смотрите, что он творит. Агенты соблазняют Алексея Миранчука перейти в "Рубин", а Семин ставит его в состав на все матчи и выражает публичную поддержку. Итог: Алексей остается, попадает из "Локо" в сборную и выиграет с родным клубом золото-2018. Мануэл Фернандеш не может договориться по новому контракту и попеременно со своим агентом срывается в прессе, а Семин при первой возможности выпускает в составе и его.

Итог: в предпоследнем матче сезона португалец отправляет с углового мяч точно в голову Дмитрию Баринову, и "Локо" выигрывает Кубок; в последнем матче португалец забивает со штрафного сам, и "Локо" отправляется в групповой турнир Лиги чемпионов вместо "Краснодара". Сейчас за "Локомотив" уже два месяца не играет Игорь Денисов, но даже в его случае Семин напоминает о вкладе капитана в сборную и выражает надежду на возвращение Игоря в состав. При таком бэкграунде Семина в возвращение Денисова даже можно поверить. Пусть даже если и на секунду».

Теория заговора

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов развенчивает мифы о влиянии «Локомотива» на судейский корпус и считает второе место команды вполне заслуженным.

«Другое заочное противостояние последнего тура — "Локомотив" vs "Краснодар" — закончилось с меньшим надрывом. Команды одержали по ожидаемой прагматичной победе и, наверное, тоже расположились там, где и должны были. Опытные расчетливые бойцы с тертым тренером Семиным — выше. Молодые и дерзкие “быки”, впервые забравшиеся в зону Лиги чемпионов, следом.

Хотя у "Краснодара", конечно, есть основания говорить о несправедливости. И если до чемпионства команде Мусаева было действительно далеко (досрочный "золотой матч" с "Зенитом" закончился поражением 2:3), то с "Локо" по сути все решили одна карточка и один спорный пенальти. 17 марта в 20-м туре железнодорожники выиграли у "Краснодара" со счетом 1:0 благодаря пенальти, назначенному за игру рукой Каборе. Но повторы показали — 11-метровый был назначен ошибочно, мяч сначала попал в бедро, а рука вообще находилась в естественном положении. Но судья Вилков указал на точку и показал вторую желтую хавбеку "быков".

В интернете много шутят о влиянии начальника команды "Локо", бывшего арбитра Станислава Сухины на коллег, ведут подсчет ошибок в пользу железнодорожников. Но стоит признать, что и в другую сторону судьи ошибались. А теории заговора в ходу будут всегда. Особенно, если давать поводы для их распространения.

В целом "Локомотив" провел очень качественный сезон, и его ценность особенно высока, ведь этот сезон — постчемпионский. Второе место и Кубок — отличный набор, полностью исчерпывающий вопросы о форме и энергии Палыча. Единственной кляксой стала проваленная Лига чемпионов. Но Семин и его команда сами заслужили право взять реванш. Тем более что прошлой осенью они заявляли о таком намерении». 0