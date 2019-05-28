Топ-10 финалов в истории Лиги чемпионов

10. 2013 год. «Боруссия» Д — «Бавария» — 1:2

Финал 2013 года был в невыгодном положении — ему предстояло затмить невероятные полуфиналы того сезона: «Боруссия» прошла «Реал» (4:3 по сумме двух встреч), а «Бавария» разгромила «Барселону» (7:0).

Но две немецкие команды определенно справились с задачей — в этом финале все менялось очень быстро. Марио Манджукич замкнул кросс Арьена Роббена и вывел «Баварию» вперед, но уже через восемь минут Илкай Гюндоган с пенальти счет сравнял.

Но в конце концов «Бавария» драматически выиграла этот финал — Роббен забил в концовке, получив своеобразную компенсацию за незабитый пенальти в финале 2012 года. Юпп Хайнкес покинул клуб самым лучшим способом из возможных — с выигранным «треблом».

9. 1999 год. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» — 2:1

Первые 90 минут этого матча не были чем-то особенным. «Бавария» рано вышла вперед благодаря голу Марио Баслера и мало что произошло после этого.

Но драма в «Ферги тайм» сделала этот финал одним из самых знаковых в истории турнира. На первой компенсированной ко второму тайму минуте Тедди Шерингем счет сравнял, а на третьей Уле-Гуннар Сульшер сделал «МЮ» чемпионами Европы.

Это была не такая же хорошая игра, как любая из двух встреч команд на групповом этапе, но она была куда более драматичной и по ее итогам команда Алекса Фергюсона оформила «требл». Это было еще более впечатляющим, учитывая то, что в в финале «МЮ» играл без Роя Кина и Пола Скоулза.

8. 2006 год. «Барселона» — «Арсенал» — 2:1

Безрассудная карточка Йенса Леманна уже на 18-й минуте финала ЛЧ 2006 года грозила добавить этот финал в разряд односторонних. Но этого не случилось.

«Барселона» — «Арсенал» Mirror

Точный удар головой в исполнении Сола Кэмпбелла перед перерывом позволил «Арсеналe» выйти вперед, несмотря на то, что у «Барселоны» был численный перевес. Какое-то время «канониры» удерживали свое лидерство. Самюэль Это'О пробил в каркас ворот, вышедшему на замену Мануэлю Алмунии несколько раз пришлось потрудиться, но и у «Арсенала» забивать мог Тьерри Анри.

В конце концов случилось неизбежное — лондонцы уступили, пропустив два великолепно разыгранных гола. Вышедший со скамейки запасных Хенрик Ларссон сделал две голевые передачи — для Это'О и Жулиано Беллетти. Захватывающий матч, в котором встречались две талантливые команды, завершился триумфом «Барселоны».

7. 1997 год. «Боруссия» Д — «Ювентус» — 3:1

Это должно быть самое грандиозное поражение фаворита в финалах ЛЧ. «Боруссия» только во второй раз играла в этом турнире (и в пятый раз в истории, включая Кубок европейских чемпионов) и в финале столкнулась лицом к лицу с действующим победителем, который оставался одной из топ-команд Европы.

Но мастерство итальянцев было подавлено выступлением шотландского хавбека Пола Ламберта, который характеризовал себя как худшего игрока в составе «Боруссии», но в Мюнхене сыграл важную роль, особенно по части того, чтобы не дать разгуляться Зинедину Зидану.

Карл-Хайнц Ридле сделал дубль к перерыву, и хотя Алессандро дель Пьеро один мяч отквитал, замечательный гол от 20-летнего Ларса Рикена поставил точку в этой истории об андердоге.

«Боруссия» — «Ювентус» Goal.com

6. 2011 год. «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1

Если и есть игра, которая определяет «Барселону» Пепа Гвардиолы, то это как раз вот эта. Невероятная пасующая машина, уничтожающая серийных победителей сэра Алекса Фергюсона, которые только что выиграли свой четвертый чемпионский титул в АПЛ за последние пять лет.

Лионель Месси, которому на тот момент было всего 24 года, был в своей лучшей форме и сыграл важную роль в каждом голе. Аргентинец увел за собой защитников, чтобы Педро мог вывести «Барсу» вперед, затем Месси отправил мяч в нижний угол ворот ван дер Сара с 20 метров, ну а потом протанцевал с мячом на правом фланге и отдал предголевой пас, чтобы Давид Вилья забил третий мяч.

«Это была лучшая команда, против которой я играл в качестве тренера», — признался Фергюсон. Наверное, это лучшая команда, которую видели «Уэмбли» и Лига чемпионов.

5. 2014 год. «Реал» — «Атлетико» — 4:1

Если само по себе мадридское дерби в финале ЛЧ для кого-то является недостаточно захватывающим сюжетом, то одержимость «Реала» «Десимой» и тот факт, что «Атлетико» всего за несколько дней до этого на «Камп Ноу» выиграл титул чемпиона Испании, явно добавляли противостоянию зрелищности. И этот финал не разочаровал.

«Атлетико» вышел вперед в первом тайме благодаря голу Диего Година и с того момента, особенно после того, как захромал Диего Коста, вопрос заключался лишь в том, сможет ли грозная защита «матрасников» не пропустить от атаки мирового класса.

Ответ «нет» был сказал очень драматично. Серхио Рамос уже в компенсированное время перевел игру в овертайм, где — вдохновленные блеском Анхеля Ди Марии — Гарет Бейл, Марсело и, конечно, Криштиану Роналду привели «Реал» к историческому десятому титулу в главном турнире Европы.

«Реал» — «Атлетико» Goal.com

4. 2012 год. «Челси» — «Бавария» — 1:1 (4:3 по пенальти)

На финал против «Баварии» на «Альянц Арене» «Челси» вывел исполняющий обязанности главного тренера Роберто ди Маттео. И многие ожидали лишь одного результата... Экс-игрок «Челси» Арьен Роббен присоединился к Франку Рибери, и, казалось, что трофей никуда не денется от «Баварии».

И после того, как на 83-й минуте Томас Мюллер открыл счет в матче, «Бавария» была лишь в нескольких минутах от победы. Но в этот день Дидье Дрогба, который в финале четырехлетней давности получил красную карточку, вписал свое имя в историю «Челси» как настоящая легенда.

Удар головой от Дрогба перевел игру в овертайм, где Петр Чех отразил удар Роббена с пенальти. И именно Дрогба забил победный одиннадцатиметровый после того, как Чех справился с ударом Ивицы Олича, а Бастиан Швайнштайгер пробил в штангу.

«Челси» uefa.com

3. 2008 год. «Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 1:1 (6:5 по пенальти)

В некоторых финалах бывает все сразу, и это один из них. Этот матч ни в коем случае не был испорчен тем, что команды отлично знали друг друга.

Криштиану Роналду в том финале наилучшим образом проявил себя в своей прежней роли — на позиции вингера. Именно португалец открыл счет в матче. Затем шансы забить были у обеих команд, пока Фрэнк Лэмпард не сравнял счет. А когда игра перешла в овертайм, то и Дидье Дрогба, и Лэмпард постучали по каркасу ворот. В то же время Джон Терри заблокировал опаснейший удар Райана Гиггза, а Дрогба заработал красную карточку.

Для того, чтобы довести эту невероятную историю до конца, понадобились пенальти. Героем стал Эдвин ван дер Сар — он отразил удар Николя Анелька после того, как свой пенальти не забил Роналду. В итоге Терри подскользнулся и промахнулся. В этом матче драма была до самого последнего момента.

«МЮ» — «Челси» twitter.com

2. 1994 год. «Милан» — «Барселона» — 4:0

Как «Милан» выиграл тот финал без семи ключевых игроков, включая Марко ван Бастена, Франко Барези и Алессандро Костакурты? «Россонери» сотворили то, что является, пожалуй, самым лучшим командным выступлением в истории главного клубного турнира европы.

Итальянцы выстрелили из всех орудий в битве против машины по производству победы, которой была «Барселона» Йохана Кройфа. Деян Савичевич оставил Мигеля Анхеля Надаля лежать на газоне, чтобы ассистировать Даниэле Массаро. Затем Массаро еще до перерыва оформил дубль.

Еще один неловкий момент для Надаля позволил Савичевичу забить гол в начале второго тайма. А довершил разгром Марсель Десайи. Революционная команда Кройфа редко сталкивалась с подобным и уж точно не ожидала разгрома в этом случае.

«Милан» twitter.com

1. 2005 «Милан» — «Ливерпуль» — 3:3 (2:3 по пенальти)

«Чудо в Стамбуле» — величайший финал в истории Лиги чемпионов. «Ливерпуль» отыгрался после 0:3 и стал победителем турнира в серии пенальти.

Паоло Мальдини быстро вывел «Милан» вперед — лучшего старта для «россонери» не придумаешь. А Эрнан Креспо в конце тайма оформил дубль. Но Стивен Джеррард вдохновил свою команду на самый невероятный камбэк, который когда-либо видел этот турнир. Его удар головой сократил отставание в счете, после чего отичился Владимир Шмицер, а Джеррард заработал пенальти — Хаби Алонсо не забил с «точки», но сам же сыграл на добивании.

«Милан» — «Ливерпуль» SPORTbible

Ежи Дудек перевел игру в серию пенальти, когда отразил два подряд удара Андрея Шевченко с близкого расстояния. Польский вратарь стал героем и в серии пенальти — он отбил удары Пирло и Шевченко.

«Ливерпуль» завоевал свой пятый титул в главном клубном турнире Европы, добавив к своем наследию, возможно, самый великий матч в клубном футболе. 0