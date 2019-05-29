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    «Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

    «Челси» — «Арсенал»: счет матча 4:1, обзор голов

    Лига Европы Футбол Англии Арсенал Челси Календарь Лиги Европы
    Решающий поединок состоялся в Баку на Олимпийском стадионе.

    Эден Азар — герой матча
    Эден Азар — герой матча

    «Синие» с первых минут попытались завладеть мячом, однако «канониры» действовали острее и совершили несколько выпадов. В одном из эпизодов после столкновения с голкипером Кепой Александр Ляказетт просил пенальти, однако арбитр не поверил форварду.

    На 28-й минуте мощно издали пробил Гранит Джака — мяч скользнул по перекладине. Ближе к перерыву активизировался «Челси». Сначала с острого угла пробивал ЭмерсонПетр Чех отразил удар. Позже голкипер совершил еще один яркий сэйв, отразив удар низом от Оливье Жиру.

    После перерыва «синие» быстро открыли счет: Эмерсон подключился к атаке и подал в штрафную на Оливье Жиру, а тот в падении отправил мяч в ближний угол.

    Прошло чуть больше десяти минут и «аристократы» удвоили преимущество. Эден Азар отдал пас в центр штрафной на Педро, а испанец пробил без шансов для голкипера. Спустя несколько минут «Челси» заработал пенальти за фол на Жиру, который реализовал Эден Азар.

    На 69-й минуте Алекс Ивоби мощным ударом слета сократил отставание «канониров», но Азар оформил дубль и добил соперника после скидки Жиру — 4:1.

    «Челси» стал победителем Лиги Европы и получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20. «Синие» выиграли турнир во второй раз в истории.

    Этот поединок стал последним в карьере голкипера «Арсенала» Петра Чеха.

    Лига Европы. Финал
    «Челси» — «Арсенал» — 4:1 (0:0)
    Голы: Жиру, 49, Педро, 60, Азар, 65 (с пенальти), 72 — Ивоби, 69«Челси»: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон — Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 76) — Педро (Виллиан, 71), Жиру, Азар (Дзаппакоста, 89)«Арсенал»: Чех — Папастатопулос, Косельни, Монреаль (Гендузи, 66) — Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Ивоби, 66), Джака, Колашинац — Озил (Уиллок, 77) — Ляказетт, ОбамеянгПредупреждения: Педро, Кристенсен
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