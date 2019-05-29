«Челси» — «Арсенал»: счет матча 4:1, обзор голов

Решающий поединок состоялся в Баку на Олимпийском стадионе.

«Синие» с первых минут попытались завладеть мячом, однако «канониры» действовали острее и совершили несколько выпадов. В одном из эпизодов после столкновения с голкипером Кепой Александр Ляказетт просил пенальти, однако арбитр не поверил форварду.

На 28-й минуте мощно издали пробил Гранит Джака — мяч скользнул по перекладине. Ближе к перерыву активизировался «Челси». Сначала с острого угла пробивал Эмерсон — Петр Чех отразил удар. Позже голкипер совершил еще один яркий сэйв, отразив удар низом от Оливье Жиру.

После перерыва «синие» быстро открыли счет: Эмерсон подключился к атаке и подал в штрафную на Оливье Жиру, а тот в падении отправил мяч в ближний угол.

Прошло чуть больше десяти минут и «аристократы» удвоили преимущество. Эден Азар отдал пас в центр штрафной на Педро, а испанец пробил без шансов для голкипера. Спустя несколько минут «Челси» заработал пенальти за фол на Жиру, который реализовал Эден Азар.

На 69-й минуте Алекс Ивоби мощным ударом слета сократил отставание «канониров», но Азар оформил дубль и добил соперника после скидки Жиру — 4:1.

«Челси» стал победителем Лиги Европы и получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20. «Синие» выиграли турнир во второй раз в истории.

Этот поединок стал последним в карьере голкипера «Арсенала» Петра Чеха.